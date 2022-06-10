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Новини Війна
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В Білорусі рятувальниками МНС видають зброю, пояснюючи це нормами Женевської конвенції

білорусь,мнс

Міністр із надзвичайних ситуацій Білорусії Вадим Синявський пояснив озброєння рятувальників нормами Женевської конвенції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ці питання були прописані у білоруському законодавстві ще у 2006 році: захист населення, оповіщення, евакуація у разі воєнних дій. Але я хотів би повернутися до 1949 року, коли було прийнято протокол Женевської конвенції у частині цивільної оборони, де також було прописано, що війська цивільної оборони можуть озброюватися табельною зброєю. Жодної надзвичайності тут немає", - сказав глава білоруського МНС.

Він вважає, що "людина у погонах повинна вміти володіти табельною зброєю. Немає у нас гранатометів, кулеметів. У нас будуть пістолети та автомати. Це табельна зброя".

Раніше Синявський повідомив, що рятувальників зможуть залучати на допомогу міліції та армії, до 15 червня вони отримають табельну зброю та "будуть готові до виконання завдань, що стоять за призначенням у цьому сегменті роботи МНС".

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Він розповів, що президентом Білорусі було поставлено завдання підготовки білоруських рятувальників до дій в особливих умовах. "Перше – це внутрішні проблеми та проблеми, пов'язані з масовими заворушеннями. Тому в інтересах органів внутрішніх справ ми це завдання вирішуватимемо. У разі збройного конфлікту та агресії щодо нашої країни – на користь міністерства оборони. Йде підготовка наших підрозділів для роботи з цими напрямів діяльності. Крім того, поставлено завдання провести необхідне забезпечення особового складу табельною зброєю", - зазначив Синявський.

Автор: 

Білорусь (7923) зброя (7435)


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Топ коментарі
+7
Придурки. Рятувальники - мирна служба.
Буде пожежа, ніхто гасити зі зброєю не пустить.
У нас війна зараз, і рятувальники без зброї.
Але у них пожежні машини не для пожеж, а для розгону демонстрантів.
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10.06.2022 01:27
+7
Лука бздить, що коли кацапня "захекається" воювать і почне відкочуваться з України, то полк імені Кастуся Калиновського "прийде по його душу"! А там же не "строковики сопливі", а "вовки заматерілі в боях"! І вони його "лялькову" армію розметають вщент! От і "метається, як в жопу поранений"!
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10.06.2022 08:19
+3
Зачем по мнению усатого спасателям пистолеты. Когда в случае дтп, когото зажмет в машине, и бак ещё не взорвётся. Или можно как то применить тонущему человеку. Ещё если кто то будет раздражительно орать, из горящего окна, звать помощь. падло усатое митингов боится, и в случае чего, задействует даже мчсников, из тех кто послушный.
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10.06.2022 04:47
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"а я сейчас вам покажу все те направления, в которых "литвин" свой писталетик и форму с партбилетом ночами перепрятывает. я карту его дачи и план подвала привёз..." (С)
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10.06.2022 01:26 Відповісти
Придурки. Рятувальники - мирна служба.
Буде пожежа, ніхто гасити зі зброєю не пустить.
У нас війна зараз, і рятувальники без зброї.
Але у них пожежні машини не для пожеж, а для розгону демонстрантів.
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10.06.2022 01:27 Відповісти
они контрактники
то есть бомбить укру ракетами и самолетами из-за ленточки конвенция не запрещает а выдать тарелку навоза рабу можно...)
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10.06.2022 06:44 Відповісти
Ну и правильно, оно как то с автоматом на перевес самое то пожар тушить, он же наверно помогает!!! Или пистолем отгонять мирных граждан которые дрова будут в кастрик подбрасывать!!! У бульбофюрера кукуня все дальше и дальше едет!!
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10.06.2022 08:31 Відповісти
А чим гірші вчителі та медики?
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10.06.2022 02:21 Відповісти
Зачем по мнению усатого спасателям пистолеты. Когда в случае дтп, когото зажмет в машине, и бак ещё не взорвётся. Или можно как то применить тонущему человеку. Ещё если кто то будет раздражительно орать, из горящего окна, звать помощь. падло усатое митингов боится, и в случае чего, задействует даже мчсников, из тех кто послушный.
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10.06.2022 04:47 Відповісти
та им дай пиписку хренову деревянно резинову с надписью лукошенко с подписями и скажут это скипетр бульбо рейха.. они поверят...так как евро па без турнепса загнивает...
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10.06.2022 06:42 Відповісти
Дуже дивно все це виглядає. На підготовку до агресії проти України не схоже. Скоріше до відбиття агресії ззовні. Лука проти москалів зібрався воювати? Так його свій же народ ненавидить. Щось має таке статися, щоб народ йому пробачив. Але що? Може явна анексія рашкою? Так хіба бульбаші перетворяться на українців? Зрештою, може ми їх надихнули.
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10.06.2022 07:14 Відповісти
Лука бздить, що коли кацапня "захекається" воювать і почне відкочуваться з України, то полк імені Кастуся Калиновського "прийде по його душу"! А там же не "строковики сопливі", а "вовки заматерілі в боях"! І вони його "лялькову" армію розметають вщент! От і "метається, як в жопу поранений"!
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10.06.2022 08:19 Відповісти
Лука хочет сделать из мчсников резерв на случай повторения протестов. Назначил их начальником ментовского генерала. Рядовой состав всем этим крайне не доволен.
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10.06.2022 09:11 Відповісти
Кажется мы его повесим. Или расстреляем. Или не мы, но точно не умрёт своей смертью.
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10.06.2022 08:15 Відповісти
 
 