В Білорусі рятувальниками МНС видають зброю, пояснюючи це нормами Женевської конвенції

Міністр із надзвичайних ситуацій Білорусії Вадим Синявський пояснив озброєння рятувальників нормами Женевської конвенції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ці питання були прописані у білоруському законодавстві ще у 2006 році: захист населення, оповіщення, евакуація у разі воєнних дій. Але я хотів би повернутися до 1949 року, коли було прийнято протокол Женевської конвенції у частині цивільної оборони, де також було прописано, що війська цивільної оборони можуть озброюватися табельною зброєю. Жодної надзвичайності тут немає", - сказав глава білоруського МНС.

Він вважає, що "людина у погонах повинна вміти володіти табельною зброєю. Немає у нас гранатометів, кулеметів. У нас будуть пістолети та автомати. Це табельна зброя".

Раніше Синявський повідомив, що рятувальників зможуть залучати на допомогу міліції та армії, до 15 червня вони отримають табельну зброю та "будуть готові до виконання завдань, що стоять за призначенням у цьому сегменті роботи МНС".

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Він розповів, що президентом Білорусі було поставлено завдання підготовки білоруських рятувальників до дій в особливих умовах. "Перше – це внутрішні проблеми та проблеми, пов'язані з масовими заворушеннями. Тому в інтересах органів внутрішніх справ ми це завдання вирішуватимемо. У разі збройного конфлікту та агресії щодо нашої країни – на користь міністерства оборони. Йде підготовка наших підрозділів для роботи з цими напрямів діяльності. Крім того, поставлено завдання провести необхідне забезпечення особового складу табельною зброєю", - зазначив Синявський.