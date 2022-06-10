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Данія та Нідерланди не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, - Bloomberg

єс,євросоюз

За даними Bloomberg, Данія та Нідерланди не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС на червневому саміті лідерів Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Данія у дипломатичній ноті, яку отримало у своє розпорядження Bloomberg, зазначила, що Україна, на її думку, недостатньо відповідає критеріям, пов’язаним зі стабільністю інститутів демократії, верховенства права, прав людини та поваги та захисту меншин.

"Києву потрібно буде "фундаментально вдосконалити свою законодавчу та інституційну базу", щоб прогресувати у всіх цих сферах, йдеться у записці", - розповіло видання.

Нідерланди ж вважають, що Україна "загалом на дуже ранній стадії" готовності взяти на себе зобов'язання щодо членства в ЄС та створення функціонуючої ринкової економіки або становлення конкурентоспроможності на єдиному ринку.

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Проте, за даними джерел Bloomberg, більшість країн ЄС, включно з Італією, підтримують надання Україні статусу кандидата. Польща, Литва та Ірландія, заявили на зустрічі послів ЄС у середу, що хочуть, щоб лідери ЄС ухвалили чітке рішення на користь кандидатства. А Естонія вважає за необхідне дати надію Україні.

Німеччина, за інформацією Bloomberg, заявила, що результатом саміту лідерів ЄС у червні може стати умовний статус кандидата.

Автор: 

Данія (768) Нідерланди (1553) членство в ЄС (1231)


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Топ коментарі
+57
Если быть честным, то Дания абсолютно права и еще бы добавил коррупцию во всех институтах власти.
Как это не прискорбно...
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10.06.2022 01:23
+52
Гоп-компанія лицемірних покидьків. Як розбещуватися кацапськими хабарями,так критерії та стандарти- те що треба. Коротше, Британія,Польща,Країни Балтії-ось на що треба орієнтуватись.
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10.06.2022 01:16
+37
Аргументація і Данії, і Нідерландів не витримує жодної критики, якщо подивитися, які країни були прийняті в ЄС в 2000-х - насамперед Угорщина та Болгарія. Я був у Болгарії на 7-й рік її членства в ЄС, і рівень життя, як і рівень корупції на різних щаблях там був приблизно такий же, як в Україні тоді - в 2013 році. Про Угорщину, думаю, не варто навіть пояснювати. Тому хоч рекомендації ніби слушні, але це не завадило прийняти до ЄС вже дуже давно країни, які антрохи не краще відповідали цим критеріям. Так що це справжнє лицемірство
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10.06.2022 02:00
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Рано делать выводы. Нельзя недооценивать реальность, а она такова, что началась 3-я мировая война. Всё или многое будет зависеть от того как или чем закончится война в Украине. Война может перекинуться на Европу и вполне возможно применение ЯО. Ситуация и взгляд европейцев на этот мир, в таком случае, может в корне измениться. Мне кажется, что никому не будет дела до каких-то союзов. Все будут выживать поодиночке.
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11.06.2022 00:47 Відповісти
Данія дивиться на Нідерланди. А голандців ми розізлили тим, як ми «співпрацювали» з ними (віддаючи Цемаха та ін) у розслідуванні збиття орками літака MN-17.

Думай-ТЕ!
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11.06.2022 04:51 Відповісти
Тут Бульвар Гордона вже написав, що і Данія і Нідерланди вже підтримують Україну. Хто там ще третій залишився? цікаво й новини такі різні у різних газетах. одні одне постять, інші пропиволожне, як дійде до справи відразу видно буде, хто за-а хто в кущі. Ось тобі й однаковий телемарафон
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11.06.2022 08:43 Відповісти
Наша головна проблема - це корупція. На другому місці - це неосвічені громадяни, що не вміють критично мислити і аналізувати. Рашистія тільки на третьому місці. Не було б перших двох не було б проблеми з рашистами. І ЄС нам міг би бути не потрібен, бо ми дуже заможна країна. Тільки НАТО. Але реальність інакша. ЄС нам треба, бо це зовнішній стимул привести себе до стандартів ЄС.
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11.06.2022 08:23 Відповісти
Данія взагалі проти всіх. Вони дуже консервативні і проти всяких змін.
А от від Голандії я такого не очікувала.
Голандці в більшості дуже милі, усміхнені і добрі люди, якщо вони так зробили то є на те свої причини
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11.06.2022 09:00 Відповісти
хочу напомнить всем кто критикует Данию и Нидерланды, смотрите глубже, дело цемаха ключевого свидетеля по МЧ-17, которого малоПИД,,,роский, бенин Нарко-Дегенерат слил, даже не дав провести след.действия Голландцам(не говоря про то, что один наш погиб, второй тяжело ранен) "обменял" на Х,,Й знает кого, навешав лапши ЗЕБилам, Дания до последнего не подписывала сев.пот.-2 и что сделал боневтик-1, только пи...ел на своих гавноговорилках, конкретных действий 0, все это называется внешняя политика, которую Оманский Осел про....бал как и Юг Украины, ПВО, вагнеровцев, анти путЛеровскую коалицию, и т.д Беда в том что это не доходит до ЗЕБилов которые и дальше пытаются слепить из малоПИД,,,роского Гавна пулю, Украина уже платит огромную цену и это еще не конец....ну а про коррупцию вообще отдельный разговор начиная с бени и его "компенсаций" от государства и заканчивая головой САП, можно смело сказать что Оно переплюнуло гопника витю Хама.....
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11.06.2022 09:31 Відповісти
Стефанішина: Три країни проти, але ми вам не скажемо які, щоб ви не обговорювали!
Bloomberg: Данія і Нідерланди проти
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11.06.2022 16:40 Відповісти
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