Окупантам буде важко захопити Слов'янськ. На Сіверському Дінці на них чекають проблеми, - ISW

Російські окупанти домоглися незначних успіхів на північ від Слов'янська. Але, ймовірно, натраплять на труднощі при штурмі міста через тактичні проблеми при форсуванні Сіверського Дінця.

Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що окупанти наступали на Слов'янськ з південного сходу від Ізюма. Вони, ймовірно, намагаються використати свій контроль над районом навколо Святогірська, щоб просунутися в бік Слов'янська.

Спробам окупантів просунутися до Слов'янська, ймовірно, заважає Сіверський Донець, який їм доведеться перетнути на північ, в районі Святогірська-Тетянівки, і на схід від Слов'янська, в районі Райгородка, щоб просунутися до міста.

Крім того, ISWзапевняє, що російські війська продовжували наземні, повітряні та артилерійські атаки на схід від Бахмута і 9 червня домоглися поступових успіхів. Зокрема, російські війська досягли часткового успіху в Камишевасі і Ротах. Крім того, російські війська продовжували безуспішні атаки на Нагірне і Миколаївку.

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