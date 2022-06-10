УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10015 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 413 4

Окупантам буде важко захопити Слов'янськ. На Сіверському Дінці на них чекають проблеми, - ISW

славянск

Російські окупанти домоглися незначних успіхів на північ від Слов'янська. Але, ймовірно, натраплять на труднощі при штурмі міста через тактичні проблеми при форсуванні Сіверського Дінця.

Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що окупанти наступали на Слов'янськ з південного сходу від Ізюма. Вони, ймовірно, намагаються використати свій контроль над районом навколо Святогірська, щоб просунутися в бік Слов'янська.

Спробам окупантів просунутися до Слов'янська, ймовірно, заважає Сіверський Донець, який їм доведеться перетнути на північ, в районі Святогірська-Тетянівки, і на схід від Слов'янська, в районі Райгородка, щоб просунутися до міста.

Крім того, ISWзапевняє, що російські війська продовжували наземні, повітряні та артилерійські атаки на схід від Бахмута і 9 червня домоглися поступових успіхів. Зокрема, російські війська досягли часткового успіху в Камишевасі і Ротах. Крім того, російські війська продовжували безуспішні атаки на Нагірне і Миколаївку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вночі завдали ракетного удару по Слов'янську. Жертв немає, - ВЦА

Автор: 

армія рф (17207) Донбас (22354) Ізюм (325) Слов’янськ (593)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если ничего не изменить с поставками оружия, шансов у нас немного, русские медленно но уверенно продвигаются, выжигают города под ноль потом заходят.
показати весь коментар
10.06.2022 09:14 Відповісти
Окупанти не трымють весь периметр що малюють карти їх не сотні тисяч а десятки.Вони не контролюють території, а тільки опорники.И ось це ми не використовуємо.Не може їх артилерія все достати а лише тільки частину.Якби люди були зі зброєю і посилено партизанский рух під ними би земля горіла.Ми цей фактор зовсім невикористовуємо.Чому не зрозуміло.Великої шкоди можна завдати мобільними групами і нанесення по окупнтам за їх спинами.І от якраз справа тут не за західною зброєю.Наше командування наче перемкнуло на 4 місяць війни.Потрібно міняти підхід.Навіть русня після відходу першої хвилі змінила тактику і розуміння а ми ні.
показати весь коментар
10.06.2022 17:31 Відповісти
Іще раз: не Сіверського Дінця, а Сіверського Донця!
Тіртик, тіст, кніпка, ну і звісно ж, кровосісі!
показати весь коментар
10.06.2022 11:54 Відповісти
Да, будет трудно, но захватят
показати весь коментар
10.06.2022 11:57 Відповісти
 
 