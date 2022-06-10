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Новини Війна
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Російські обіцянки завжди пусті. Для експорту зерна з портів потрібна міжнародна місія ВМС, - Україна в ОБСЄ

зерно

Для забезпечення функціонування експортних коридорів у Чорному морі з метою вивезення українського зерна потрібна міжнародна місія військово-морських сил.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна максимально чітко висловила свою позицію щодо морських портів: для захисту берегової лінії потрібна військова техніка, а для патрулювання експортних шляхів у Чорному морі - місія військово-морських сил", - заявив він.

Український посол указав: враховуючи нещодавній російський ракетний удар по зерновому терміналу в Миколаєві, "не можна виключати плани Росії використати такий коридор для нападу на Одесу та південь України".

За його словами, Україна цінує зусилля партнерів, спрямовані на розблокування українських портів з метою вивезення зерна, однак "треба бути обережними".

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"Російські обіцянки завжди пусті. Скільки разів вони обіцяли не нападати на українців?", - резюмував Цимбалюк.

Автор: 

ВМС (1378) зерно (3114) ОБСЄ (3498) порт (2039) Чорне море (1659) зернові (1234) Цимбалюк Євгеній (50)


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Все правильно. Экспорт зерна будет тогда и только тогда, когда СовБез ООН примет резолюцию и военном вмешательстве НАТО для защиты сухогрузов с зерном, морских портах и железнодорожных путях транспортировки зерна из хранилищ в порты. Простая резолюция и простое голосование. С прямым вопросом о военном конвое, а не "осуждением" или "предложениями". Формулировка крайне имеет значение. Минные тральщики, корабли с радарами, наличие самолетов на авиабазах для поддержки. Тогда и будет видно, как кацапы проголосуют за это в ООН. При этом не стоит забыть, что гуттериш этот - целиком и полностью завербован кацапами. Как и любой, кто поехал к ним. Им всегда показывают папку с компроматом (которую не могут показать иначе, как не при личном визите) и после этого они становятся вечными рабами Путина. Их надо вычеркивать из числа союзников.
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10.06.2022 06:35 Відповісти
нехай 100000 чорних зі зброею прийдуть вбивати касабі-тоді зерно
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10.06.2022 06:36 Відповісти
Респект Цимбалюку. Всё правильно сказал. Пусть западный флот охраняет нас с моря, если хотят наше зерно
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10.06.2022 06:43 Відповісти
Мир раскачивают пугая голодом что бы привлекать внимание обывателей. Тяжело долго держать людей в тонусе.
Для чего❓ Х.З. Оружие и так идет. Может что бы не сильно возмущались из за санкций и из за подорожания бензина, отопления и т. д❓
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10.06.2022 07:12 Відповісти
Пугая голодом? Ты дебил?
Никто из адекватных людей не возмущается ценами на бензин, потому что понимают почему он подорожал. Только такие как ты маргиналы, которые нихуя не делают, а только кукарекают "эспертное" мнение с дивана могут "возмущаться"
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10.06.2022 09:16 Відповісти
Та ви шо? Це ж призведе до ескалації.😮
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10.06.2022 07:15 Відповісти
Для забезпечення функціонування експортних коридорів у Чорному морі з метою вивезення українського зерна потрібно закінчити з рашистською окупацією України .Все решту куйня,
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10.06.2022 09:21 Відповісти
 
 