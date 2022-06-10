Російські обіцянки завжди пусті. Для експорту зерна з портів потрібна міжнародна місія ВМС, - Україна в ОБСЄ
Для забезпечення функціонування експортних коридорів у Чорному морі з метою вивезення українського зерна потрібна міжнародна місія військово-морських сил.
Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна максимально чітко висловила свою позицію щодо морських портів: для захисту берегової лінії потрібна військова техніка, а для патрулювання експортних шляхів у Чорному морі - місія військово-морських сил", - заявив він.
Український посол указав: враховуючи нещодавній російський ракетний удар по зерновому терміналу в Миколаєві, "не можна виключати плани Росії використати такий коридор для нападу на Одесу та південь України".
За його словами, Україна цінує зусилля партнерів, спрямовані на розблокування українських портів з метою вивезення зерна, однак "треба бути обережними".
"Російські обіцянки завжди пусті. Скільки разів вони обіцяли не нападати на українців?", - резюмував Цимбалюк.
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Для чего❓ Х.З. Оружие и так идет. Может что бы не сильно возмущались из за санкций и из за подорожания бензина, отопления и т. д❓
Никто из адекватных людей не возмущается ценами на бензин, потому что понимают почему он подорожал. Только такие как ты маргиналы, которые нихуя не делают, а только кукарекают "эспертное" мнение с дивана могут "возмущаться"