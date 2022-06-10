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Новини Війна
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Глибоко стурбовані "смертними вироками" іноземним бійцям ЗСУ в Донецьку. Закликаємо РФ поважати права військовополонених, - Блінкен

шон,аслін,піннер,брагім,ейден,саадун

Адміністрація президента США стурбована винесенням смертного "вироку" трьом іноземним громадянам в окупованому Донецьку. Вашингтон закликає РФ поважати норми гуманітарного права.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про фіктивний "судовий процес" і винесенням "вироку" щодо учасників бойових дій, які законним чином несли службу в Збройних силах України. Ми закликаємо Росію і підконтрольні їй сили з повагою ставитися до Міжнародного гуманітарного права, включаючи права і захист, що надається військовополоненим", - заявив Блінкен.

Також читайте: Окупанти в Донецьку збираються стратити двох британців та мароканця, які боронили Україну від загарбників

Автор: 

Держдепартамент США (1613) іноземець (388) смертна кара (59) ЗСУ (7499) Блінкен Ентоні (1156) Ейден Аслін (15) Шон Піннер (14) Брагім Саадун (13)


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Топ коментарі
+17
Гопнік розуміє тільки удар по своєму рилу чоботом.

І поважати буде тільки якщо у відповідь на це оголоситься смертну кару для захоплених рейдерами царьків із населених пунктів росії. Але ж ніхто бої на території рф не веде... Тому ніякої поваги законів від росіян не буде.
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10.06.2022 06:54
+16
Яка глибина стурбованості?
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10.06.2022 07:06
+15
Неужели ещё никто не понял, что ,,глыбока стурбованнисть и озабоченнисть" не работают? Тупые
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10.06.2022 06:46
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Неужели ещё никто не понял, что ,,глыбока стурбованнисть и озабоченнисть" не работают? Тупые
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10.06.2022 06:46 Відповісти
Працює, але рівно навпаки, ***** лише тішиться з цих проявів слабкості. 😬
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10.06.2022 07:00 Відповісти
"тішиться", цей вираз не є точним.
Тішитися може і мама від свого немовля.
Писати треба на "великом и могучем" - он ТАЩИТСЯ!!!
Коли комусь пагано, тільки так він дістає справжню насолоду
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10.06.2022 07:14 Відповісти
Гопнік розуміє тільки удар по своєму рилу чоботом.

І поважати буде тільки якщо у відповідь на це оголоситься смертну кару для захоплених рейдерами царьків із населених пунктів росії. Але ж ніхто бої на території рф не веде... Тому ніякої поваги законів від росіян не буде.
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10.06.2022 06:54 Відповісти
Яка глибина стурбованості?
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10.06.2022 07:06 Відповісти
на пол шишечки
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10.06.2022 07:09 Відповісти
🤦🤦🤦🤮🤮🤮
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10.06.2022 07:11 Відповісти
і німці теж ще не поняли ,что в планах пуйла не газ продавати Німцям - ні ...Зробити границі до 1989 року з ГДР та Чехословаччиною і Югославією
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10.06.2022 07:12 Відповісти
а втарабань по мацкві першингом-і все налагодиться
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10.06.2022 07:20 Відповісти
Кацапи роблять розрахунок на "включение дурака": "Это не мы! Это "суд независимого гасударства вынес приговор"! Однак всі вже все давно "зрозуміли", тому буде чітке попередження: "Ви - чи не ви, а морда буде бита саме у вас!"
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10.06.2022 07:26 Відповісти
все іноземці розуміють що це не самостійні утворення і називають той суд кацапским прокси судом-"Two Britons and a Moroccan who were captured while fighting for Ukraine have been sentenced to death by a Russian proxy court in eastern Ukraine.https://www.bbc.com/news/uk-61745556
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10.06.2022 07:33 Відповісти
ой не все. полезных идиотов тут море.
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10.06.2022 07:40 Відповісти
Пусть казнят. Возможно таким образом скорее откроется второй фронт. И добровольцев мстителей станет больше. Пусть ещё видео снимут и в Ютуб запилят
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10.06.2022 08:33 Відповісти
может лучше тебя, гнида?
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10.06.2022 08:57 Відповісти
Замість стурбованості, краще більше зброї
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10.06.2022 08:45 Відповісти
раZZія це імперія Зла....країна терорист!

ще 1000 -раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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10.06.2022 08:58 Відповісти
Фільм вам у поміч ! "Врятувати рядового Раяна" !
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10.06.2022 09:16 Відповісти
рашист знає про американську стурбованість ,а тому і буде виносити і виконувати смертні вироки.Американська феміда ,за ті смерті,що по наказу куйла в Україні довершують його скажені кровопивці ,давно могла б йому виписати ,заочно, смертний вирок.
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10.06.2022 09:28 Відповісти
заї..ала ваша стурбованість, рашисти зайшли на територію чужої держави, викрали іноземних громадян і вирішили розстріляти, а захід продовжує жувати соплі.
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10.06.2022 12:28 Відповісти
Оскільки ерефія не оголошувала війни Україні то, кожен військовослужбовець ворога має вважатися членом терористичного бандформування на яких не розповсюджується Женевська конвенція. Тим більше що, кремлядь офіційно відкликала свою участь в ній.
Нам юридично до задниці, як вони класифікують свої дії. "Специальная военная операция" це, щось таке що, може відбуватися виключно в межах самої ерефії і не має міжнародної правової юрисдикції.
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10.06.2022 12:32 Відповісти
 
 