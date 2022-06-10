Глибоко стурбовані "смертними вироками" іноземним бійцям ЗСУ в Донецьку. Закликаємо РФ поважати права військовополонених, - Блінкен
Адміністрація президента США стурбована винесенням смертного "вироку" трьом іноземним громадянам в окупованому Донецьку. Вашингтон закликає РФ поважати норми гуманітарного права.
Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про фіктивний "судовий процес" і винесенням "вироку" щодо учасників бойових дій, які законним чином несли службу в Збройних силах України. Ми закликаємо Росію і підконтрольні їй сили з повагою ставитися до Міжнародного гуманітарного права, включаючи права і захист, що надається військовополоненим", - заявив Блінкен.
Топ коментарі
+17 Eques Patriam
показати весь коментар10.06.2022 06:54
+16 Ivan Iktor
показати весь коментар10.06.2022 07:06
+15 Ирина Иваненко #519065
показати весь коментар10.06.2022 06:46
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Тішитися може і мама від свого немовля.
Писати треба на "великом и могучем" - он ТАЩИТСЯ!!!
Коли комусь пагано, тільки так він дістає справжню насолоду
І поважати буде тільки якщо у відповідь на це оголоситься смертну кару для захоплених рейдерами царьків із населених пунктів росії. Але ж ніхто бої на території рф не веде... Тому ніякої поваги законів від росіян не буде.
ще 1000 -раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Нам юридично до задниці, як вони класифікують свої дії. "Специальная военная операция" це, щось таке що, може відбуватися виключно в межах самої ерефії і не має міжнародної правової юрисдикції.