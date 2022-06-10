Глибоко стурбовані "смертними вироками" іноземним бійцям ЗСУ в Донецьку. Закликаємо РФ поважати права військовополонених, - Блінкен

Адміністрація президента США стурбована винесенням смертного "вироку" трьом іноземним громадянам в окупованому Донецьку. Вашингтон закликає РФ поважати норми гуманітарного права.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про фіктивний "судовий процес" і винесенням "вироку" щодо учасників бойових дій, які законним чином несли службу в Збройних силах України. Ми закликаємо Росію і підконтрольні їй сили з повагою ставитися до Міжнародного гуманітарного права, включаючи права і захист, що надається військовополоненим", - заявив Блінкен.

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