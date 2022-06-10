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Позиція Джонсона щодо України має міжпартійну підтримку у Великій Британії, - посол Сіммонс

борис,джонсон

Позиція прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона щодо України має міжпартійну підтримку в політикумі цієї країни, і жодних змін у цьому сенсі не очікується.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв’ю "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Підхід Джонсона щодо України абсолютно ясний і прозорий і користується міжпартійною підтримкою у Великій Британії. Члени делегації Лейбористської партії, яка відвідала вашу країну напередодні вторгнення, дали чітко зрозуміти, що надання політичної та військової підтримки, що просить Україна, є дуже важливим. Тому я б не очікувала жодних змін в цьому питанні для України", - сказала Сіммонс.

Вона також поінформувала, що згідно з соцопитуваннями, переважна більшість британців вважає неправильним те, що Росія робить в Україні. За словами посла, це впливає на розуміння України парламентом.

"Будь-яка аналітика, яку ви читаєте у Великій Британії, однаково говорить як про неспровоковане та агресивне вторгнення Росії в Україну, так і про дуже явне порушення міжнародного права з боку Росії та загальну важливість того, що не можна дозволити певній країні ламати усталені правила", - акцентувала дипломатка.

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Автор: 

Велика Британія (5549) допомога (8294) Джонсон Борис (582) Сіммонс Мелінда (114)


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Маємо надію що це саме так.
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10.06.2022 07:04 Відповісти
рукі прочь від Боріка!
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10.06.2022 07:05 Відповісти
сери і серухі.
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10.06.2022 07:07 Відповісти
Борис Джонсон - настоящий британский лев и с каждым днем становится похожим в военной сфере на железную леди.
Спасибо за поддержку Украины, Борис !!!
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10.06.2022 07:21 Відповісти
Борис Джонсон - новый Черчилль.
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10.06.2022 08:47 Відповісти
Борис Чуприна-Джонсонюк кращий бандерівець!!!👍
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10.06.2022 10:00 Відповісти
 
 