Підрозділи спецбригади внутрішніх військ МВС Білорусі залучені до охорони кордону у Гомельській області, - Генштаб

Підрозділи спеціальної бригади внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ Білорусі наразі залучені до охорони кордону у Гомельській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках підтверджено залучення до охорони кордону у Гомельській області підрозділів спеціальної бригади внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Білорусі рятувальниками МНС видають зброю, пояснюючи це нормами Женевської конвенції.