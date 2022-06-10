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Новини Війна
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Підрозділи спецбригади внутрішніх військ МВС Білорусі залучені до охорони кордону у Гомельській області, - Генштаб

мвс,білорусь

Підрозділи спеціальної бригади внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ Білорусі наразі залучені до охорони кордону у Гомельській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках підтверджено залучення до охорони кордону у Гомельській області підрозділів спеціальної бригади внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в  Білорусі рятувальниками МНС видають зброю, пояснюючи це нормами Женевської конвенції.

Автор: 

армія рф (17207) Білорусь (7923) Генштаб ЗС (6493) кордон (4750)


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Від кого Бульбашія охороняє свої кордони?
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10.06.2022 07:32 Відповісти
Білорусія стягнула війська на кордон щоб прикрити російські іскандери які будуть обстрілювати Україну.
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10.06.2022 08:56 Відповісти
Пожарников Картопляный батька вооружил,из вэвэшников сделал пограничников,осталось ему на каждого гаишника пояс шахида нацепить.
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10.06.2022 07:50 Відповісти
Щось бульбашів як вітром здуло з Цензора.
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10.06.2022 07:55 Відповісти
Ще з"являються! Позавчора он ""бульбаш-звичайни" з "майклом бомом" "бульби носом надували" - які всі білоруси "українофіли" і "добросусіди" А ми - "гади невдячні"! Не любимо таких "м"яких, білих і пухнастих" білорусів! А я ще з 2014-го прекрасно знав, що коли Лука дасть команду, то вони "ляжуть під кацапів" Їх "ліваруція вихідного дня" це тільки підтвердила - вони дійсно "м"які" Але лайно теж м"яким буває! Але коли я про це їм писав то вони "нагімно сходили" - який я "білорусоненависник"!

В чому різниця між українцями і білорусами?
Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»


*
- Куме! А у чому саме різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!

*
Закінчилась російсько-українська війна і на «Цензор» повилазили «сябри» з черговими «порадами» - «Как украинцам абустроить паслеваенную Украину!» Українці питають:

- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ж ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»?
- А мы пад аккупацией «пратеставали»!
- Де? У спальнях під ковдрами? А що ви зробили, щоб тої «аккупации» не було?
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10.06.2022 08:33 Відповісти
Більшість білорусів - майже кацапи. Тільки географічно вони себе поки що вважають білорусами.
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10.06.2022 09:36 Відповісти
Ага! Вони (на відміну від кацапів) - "тутейшиє"! ( "тутешні", "місцеві")
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10.06.2022 10:44 Відповісти
 
 