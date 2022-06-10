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Новини Війна
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Через свої втрати на Харківщині мотострілецький підрозділ окупантів у повному складі відмовився від участі у боях, - Генштаб

рф,солдати,ліквідація,рефрижератори

Продовжують фіксуватися відмови цілих підрозділів окупантів від участі в бойових діях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, незважаючи на примусові заходи, що проводить командування окупаційних військ, і далі фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів, що укомплектовані примусово мобілізованим особовим складом з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

"Стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу українські воїни на сході знищили 32 окупанти і склад боєприпасів армії РФ, - ОТУ "Схід"

Автор: 

армія рф (17207) Генштаб ЗС (6493) відмова (56) Харківщина (6054) втрати (4384)


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Топ коментарі
+13
Хороший кацап - это дохлый кацап. Поэтому наши славные ВСУ успешно делают все возможное, чтобы на северо-востоке от Украины были хорошие люди.
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10.06.2022 07:52
+12
свинопсяча армія навіть у наступ йде з вкраденим телевізором! У наступ!!!

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10.06.2022 07:47
+7
Отримали в рило. Далі буде.
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10.06.2022 07:41
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Отримали в рило. Далі буде.
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10.06.2022 07:41 Відповісти
свинопсяча армія навіть у наступ йде з вкраденим телевізором! У наступ!!!

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10.06.2022 07:47 Відповісти
Так все правильно! Вони вже почали розуміть, що можуть цілком реально глянуть на екран телевізора в останній раз От і не розлучаються з ним ні на мить! (Товариш казав: у Афгані співслужбовець був Страшно любив "згущонку" з печивом їсти, запиваючи холодною водою Так завжди, виходячи в рейд, наїдався ним Хлопці сміялися - "Чи не зручніше увечері - перед сном, поїсти?" А він казав: "А якщо я увечері не повернуся?")
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10.06.2022 08:11 Відповісти
Хороший кацап - это дохлый кацап. Поэтому наши славные ВСУ успешно делают все возможное, чтобы на северо-востоке от Украины были хорошие люди.
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10.06.2022 07:52 Відповісти
Пропоную розстріл. І нам економія набоїв
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10.06.2022 07:55 Відповісти
це добре шо відмовились - тоді якии хер лізе на нас
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10.06.2022 08:03 Відповісти
На нас лезут те, которые еще не в курсе, что "А так можно было?".
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10.06.2022 08:13 Відповісти
Тварюки сподіваються вижити. Всі будуть знайдені
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10.06.2022 08:27 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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10.06.2022 09:00 Відповісти
Підрозділ, який відмовився, це: відділення?, взвод?, рота?, батальон? Інформація добра, але неповна.
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10.06.2022 09:10 Відповісти
"мотострелки" на мотоногах с винтовками мосина на перевес =)
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10.06.2022 09:16 Відповісти
 
 