Через свої втрати на Харківщині мотострілецький підрозділ окупантів у повному складі відмовився від участі у боях, - Генштаб
Продовжують фіксуватися відмови цілих підрозділів окупантів від участі в бойових діях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, незважаючи на примусові заходи, що проводить командування окупаційних військ, і далі фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів, що укомплектовані примусово мобілізованим особовим складом з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
"Стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях.
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!