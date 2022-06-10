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Новини Війна
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Війська РФ завдали ракетного удару по Дніпровському району. Сильна пожежа у Дніпрі із ворожою атакою не пов'язана, - Резніченко

ракета

Війська РФ продовжують обстрілювати Дніпропетровщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напружені і ніч, і ранок. Вночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення", - зазначив він.

За його словами, у Широківській та Апостолівській - ніхто не постраждав.

"На ранок ракетний удар по Дніпровському району. Попередньо, без постраждалих. Але деталі з’ясовуємо. Сильна ранкова пожежа у Дніпрі з ворожою атакою не пов’язана. Горіло на одному з підприємств міста. Рятувальники вогонь уже приборкали", - зазначив Резніченко. 

Також читайте: Ворог знову обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини, - Резніченко

Автор: 

армія рф (17207) Дніпро (3253) обстріл (28228) пожежа (4311) ракети (4004) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3651)


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Топ коментарі
+14
Дніпряне, без вас не буде України - як собі хочете але тримайтеся ....
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10.06.2022 07:52
+7
доброго (попри все) сонячного ранку, мій Дніпро на Дніпрі !!!
все є і буде УКРАЇНА !!!
(русня дохни !!! гинь, як роса на сонці!!!! андони)
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10.06.2022 08:55
+6
Не завжди. В даному випадку пожежа почалася внаслідок падіння уламків.
Прокинувся о 3:40 від глухого потужного баху. Перша думка: "це не ракета, це щось більше, недайбоже ядерне". Полежав, послухав, заснув через 15 хв. Вранці побачив у новинах, що спрацювало ППО.
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10.06.2022 07:58
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https://t.me/hyevuy_dnepr/28640

Ближе ракурса уже не будет. Спасатели на месте. Прилёта не было. Пожар начался в результате падения обломок. Это предварительная информация. В скором времени должны выкатить официальную версию всего происходящего
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10.06.2022 07:51 Відповісти
а коли якись обломки падають, то завжди пожар?
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10.06.2022 07:55 Відповісти
Не завжди. В даному випадку пожежа почалася внаслідок падіння уламків.
Прокинувся о 3:40 від глухого потужного баху. Перша думка: "це не ракета, це щось більше, недайбоже ядерне". Полежав, послухав, заснув через 15 хв. Вранці побачив у новинах, що спрацювало ППО.
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10.06.2022 07:58 Відповісти
так і догнав - уламки чого?
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10.06.2022 08:05 Відповісти
уламки блєдіни
https://t.me/dnepr_operativ/17560
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10.06.2022 08:09 Відповісти
ракети?
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10.06.2022 08:07 Відповісти
"Занадто часті коментарі. Не поспішайте."
тормоз програмер - ти заїбав.
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10.06.2022 08:08 Відповісти
Так.
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10.06.2022 08:10 Відповісти
вова - ніколи більше не пиши під мене - ти темний як ніч.
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10.06.2022 08:19 Відповісти
яких уламків? від чого? - *** від казла добьесся
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10.06.2022 08:16 Відповісти
твоя страница?

https://twitter.com/BestAlex
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10.06.2022 08:28 Відповісти
Це називається - "звикли до війни" Люди стають фаталістами У мене дружина під час авіанальотів і артобстрілів жахалася лише перший тиждень А потім стала до всього відноситься як до неочікуваної раптової грози Але ми до цх пір насторожено прислухаємося до будь-якого різкого звуку чи незнайомого шуму
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10.06.2022 09:01 Відповісти
Украинские воины в окопах под артобстрелом оккупантов.

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4725

(це ті слова що кажуть...бувалі !!))))))
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10.06.2022 09:20 Відповісти
Дніпряне, без вас не буде України - як собі хочете але тримайтеся ....
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10.06.2022 07:52 Відповісти
Бородата інвестняня бєня не схвалює.
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10.06.2022 07:59 Відповісти
беня нас всіх сожре і бубою рота витерить разом з йогo лейтенантами.
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10.06.2022 08:14 Відповісти
доброго (попри все) сонячного ранку, мій Дніпро на Дніпрі !!!
все є і буде УКРАЇНА !!!
(русня дохни !!! гинь, як роса на сонці!!!! андони)
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10.06.2022 08:55 Відповісти
Бахнуло сильно. И вроде пожар был от ракеты за городом..🤔
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10.06.2022 10:36 Відповісти
Вам за кораблём, товарищ майор.
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10.06.2022 12:11 Відповісти
 
 