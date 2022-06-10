Війська РФ завдали ракетного удару по Дніпровському району. Сильна пожежа у Дніпрі із ворожою атакою не пов'язана, - Резніченко
Війська РФ продовжують обстрілювати Дніпропетровщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Напружені і ніч, і ранок. Вночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення", - зазначив він.
За його словами, у Широківській та Апостолівській - ніхто не постраждав.
"На ранок ракетний удар по Дніпровському району. Попередньо, без постраждалих. Але деталі з’ясовуємо. Сильна ранкова пожежа у Дніпрі з ворожою атакою не пов’язана. Горіло на одному з підприємств міста. Рятувальники вогонь уже приборкали", - зазначив Резніченко.
Топ коментарі
+14 три - пятнадцать
показати весь коментар10.06.2022 07:52
+7 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар10.06.2022 08:55
+6 Вова Последний
показати весь коментар10.06.2022 07:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ближе ракурса уже не будет. Спасатели на месте. Прилёта не было. Пожар начался в результате падения обломок. Это предварительная информация. В скором времени должны выкатить официальную версию всего происходящего
Прокинувся о 3:40 від глухого потужного баху. Перша думка: "це не ракета, це щось більше, недайбоже ядерне". Полежав, послухав, заснув через 15 хв. Вранці побачив у новинах, що спрацювало ППО.
https://t.me/dnepr_operativ/17560
тормоз програмер - ти заїбав.
https://twitter.com/BestAlex
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4725
(це ті слова що кажуть...бувалі !!))))))
все є і буде УКРАЇНА !!!
(русня дохни !!! гинь, як роса на сонці!!!! андони)