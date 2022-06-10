Війська РФ завдали ракетного удару по Дніпровському району. Сильна пожежа у Дніпрі із ворожою атакою не пов'язана, - Резніченко

Війська РФ продовжують обстрілювати Дніпропетровщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напружені і ніч, і ранок. Вночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення", - зазначив він.

За його словами, у Широківській та Апостолівській - ніхто не постраждав.

"На ранок ракетний удар по Дніпровському району. Попередньо, без постраждалих. Але деталі з’ясовуємо. Сильна ранкова пожежа у Дніпрі з ворожою атакою не пов’язана. Горіло на одному з підприємств міста. Рятувальники вогонь уже приборкали", - зазначив Резніченко.

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