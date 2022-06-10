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Новини Війна
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Бойові дії в Сєверодонецьку тривають, ЗСУ завдали окупантам вогневого ураження у напрямку Ниркового та Миколаївки, - Гайдай. ФОТО

Сєверодонецьк тримається, однак росіяни нищать все на своєму шляху.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони нічого не відбудували за вісім років в Луганську, не намагаються навіть відновити воду чи електрику в Попасній та Рубіжному – тільки нищать. "Руський мир" – це пустеля. Цієї мети й намагається досягти ворог. Кому заважав Льодовий палац, або цех виробництва аміаку на "Азоті" – один із основних підрозділів підприємства? Визволили тисячі людей від надії на роботу", – наголосив Гайдай.

За його словами, бойові дії в Сєверодонецьку тривають. Як і в населених пунктах Гірської та Попаснянської громади.

Так, росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки. Українські воїни завдали їм вогневого ураження – окупанти з втратами відійшли. Щоправда, там зруйновано ще дев’ять будинків.

Бойові дії в Сєверодонецьку тривають, ЗСУ завдали окупантам вогневого ураження у напрямку Ниркового та Миколаївки, - Гайдай 01
Бойові дії в Сєверодонецьку тривають, ЗСУ завдали окупантам вогневого ураження у напрямку Ниркового та Миколаївки, - Гайдай 02
Бойові дії в Сєверодонецьку тривають, ЗСУ завдали окупантам вогневого ураження у напрямку Ниркового та Миколаївки, - Гайдай 03
Бойові дії в Сєверодонецьку тривають, ЗСУ завдали окупантам вогневого ураження у напрямку Ниркового та Миколаївки, - Гайдай 04
Бойові дії в Сєверодонецьку тривають, ЗСУ завдали окупантам вогневого ураження у напрямку Ниркового та Миколаївки, - Гайдай 05
Бойові дії в Сєверодонецьку тривають, ЗСУ завдали окупантам вогневого ураження у напрямку Ниркового та Миколаївки, - Гайдай 06
Бойові дії в Сєверодонецьку тривають, ЗСУ завдали окупантам вогневого ураження у напрямку Ниркового та Миколаївки, - Гайдай 07
Бойові дії в Сєверодонецьку тривають, ЗСУ завдали окупантам вогневого ураження у напрямку Ниркового та Миколаївки, - Гайдай 08
Бойові дії в Сєверодонецьку тривають, ЗСУ завдали окупантам вогневого ураження у напрямку Ниркового та Миколаївки, - Гайдай 09
Бойові дії в Сєверодонецьку тривають, ЗСУ завдали окупантам вогневого ураження у напрямку Ниркового та Миколаївки, - Гайдай 10
Бойові дії в Сєверодонецьку тривають, ЗСУ завдали окупантам вогневого ураження у напрямку Ниркового та Миколаївки, - Гайдай 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог безуспішно намагається встановити повний контроль над Сєверодонецьком. Наступ військ РФ у напрямку Воздвиженка - Роти має частковий успіх, - Генштаб

Відбито ворожий штурм й на північно-західній околиці Тошківки.

Також зафіксовані руйнування 15 будинків в Оріховому, шістьох – у Врубівці, чотирьох – в Лисичанську, ще чотирьох – у Гірському. Серйозних руйнувань зазнало селище Синецький на околиці Сєверодонецька.

Очільник регіону також нагадує, що у підсумку, за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника.

Підрозділами протиповітряної оборони збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Автор: 

армія рф (17207) обстріл (28228) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4874)


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10.06.2022 08:21 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
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10.06.2022 08:51 Відповісти
Они вторглись чтобы сделать Бучу и Мариуполь со всей Украиной. И тот кто не препятствует этому плану - враг Украины.
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10.06.2022 09:11 Відповісти
 
 