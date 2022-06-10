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Новини Війна
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Слово "нацист" для РФ означає будь-якого українця, який не підтримує війну, - Карпентер

путин,медведев

Експрезидент РФ Дмитро Медведєв своїми заявами про бажання знищити українців найбільш чітко сформулював справжню мету російської політики щодо України.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щоб зрозуміти справжні цілі Росії в цьому конфлікті, достатньо подивитися на колишнього главу російської держави. Він заявив: "Я їх ненавиджу. Вони покидьки і виродки... І поки я живий, я буду робити все, щоб вони зникли". Дозвольте повторити: "Я буду робити все, щоб вони зникли". Ось так. Найбільш лаконічне формулювання російської політики, яке ми чули на сьогодні", - заявив Карпентер.

За його словами, наразі Кремль намагається втілити той план, який чітко сформулював Медведєв.

"Мова, яку використовують представники Росії, у тому числі й у цій Раді, чітко відповідає діям російських військ на місцях. Справді, слово "нацист" у російському офіційному мовленні просто означає будь-якого українця, який не підтримує війну росії проти України. Таким чином, "денацифікація" є синонімом зникнення громадян України, які не підтримують війну Росії проти своєї країни. У буквальному сенсі", - заявив Карпентер.

Також він розкритикував російську делегацію в ОБСЄ та її постійну брехню щодо війни в Україні, у тому числі заперечення звірств та воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.

"Тут усі знають, що і Буча, і Бородянка, і Маріуполь, і Херсон увійдуть в історію як місця немислимих воєнних злочинів. Усі в цій Раді розуміють, що російська делегація бреше настільки нахабно, що їхні претензії були б смішними, якби вони не були такими мерзенними", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Они ублюдки, выродки и должны исчезнуть": Медведєв про "ворогів Росії"

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) росія (64926) Карпентер Майкл (86)


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Топ коментарі
+20
нацисти для росії - це ті, хто не хоче бути захвачений росією, хто не хоче йти під російську окупацію.
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10.06.2022 08:28
+16
Знайомий зараз в Польщі - вивіз невістку з внуками Сини десь в на півдні воюють Недавно телефонував: "Кацапи в Європі принишкли і "сидять як миші під віником"! Уже стали себе стрічками жовто-блакитними пов"язувать І коли їх питають, звідки вони, то часто кажуть що вони "беженцы с русскаязычных раёнов Украины" Але ж ми прекрасно "лапті" бачимо і "чуєм запах кислых щей" - можна хоч у три прапори загорнуться, але мову приховать не можна! Бо мова півдня України така характерна, що її з "чиста русскай" не сплутаєш!

"Раньше "Я - русский!"
Говорили гордо!
Теперь за "Я - русский!"
Могут дать в морду!"
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10.06.2022 08:51
+14
Хитро Карпентер стрелки перевёл. Ведь речь чокнутого димона была про американцев в частности и всю западную цивилизацию вообще. Украинцы в понимании обезумевшей кацапни-только начало.
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10.06.2022 08:20
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Нац лякає московитів. В національному театрі теж нацисти.
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10.06.2022 08:16 Відповісти
Дальнобойными ракетами пулять по рабсии кайфово👍но дорого❗
Рельсотрон до 160 км дальность и цена выстрела 100-200 $👍 хоть целыми днями стреляй❗Может амеры захотят проверить в реальных условиях эту чудо пушку❓
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10.06.2022 08:50 Відповісти
Ніяк не можу второпати як єврей Віницьковський (Соловйов) асоціює себе як РУССКІЙ І з піною на устах захищає РУССКІЙ МІР. Якщо він РУССКІЙ то не єврей. А коли він єврей то він не РУССКІЙ. Або такий же самий єврей Яша Кедмі (по СССРівськи Яша Козакевич). Як міг сексот КГБ Козакевич (Кедмі) зайняти посаду керівника однієї із спецслужб Ізраїлю або Ізраїль є витвором КГБ СССР.
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10.06.2022 09:34 Відповісти
Хитро Карпентер стрелки перевёл. Ведь речь чокнутого димона была про американцев в частности и всю западную цивилизацию вообще. Украинцы в понимании обезумевшей кацапни-только начало.
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10.06.2022 08:20 Відповісти
А слово - довбо..б , означає будь якого кацапа , який називає нацистом , кожного українця , який не підтримує війну . . Дімка Ведмєдєв , один з них .
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10.06.2022 08:20 Відповісти
Нацизд в розумінні кацапні це людина, яку треба вбити, а його землі окупувати.
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10.06.2022 08:26 Відповісти
нацисти для росії - це ті, хто не хоче бути захвачений росією, хто не хоче йти під російську окупацію.
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10.06.2022 08:28 Відповісти
А слова руський, моцква, лаптеногие и т.д. станет оскорблением на века!!! Вам "потомки" спасибо скажут, что вы и в гробу будете переворачиваться!!!
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10.06.2022 08:28 Відповісти
Знайомий зараз в Польщі - вивіз невістку з внуками Сини десь в на півдні воюють Недавно телефонував: "Кацапи в Європі принишкли і "сидять як миші під віником"! Уже стали себе стрічками жовто-блакитними пов"язувать І коли їх питають, звідки вони, то часто кажуть що вони "беженцы с русскаязычных раёнов Украины" Але ж ми прекрасно "лапті" бачимо і "чуєм запах кислых щей" - можна хоч у три прапори загорнуться, але мову приховать не можна! Бо мова півдня України така характерна, що її з "чиста русскай" не сплутаєш!

"Раньше "Я - русский!"
Говорили гордо!
Теперь за "Я - русский!"
Могут дать в морду!"
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10.06.2022 08:51 Відповісти
безродная свинособака боится волка, волки охотятся стаей, а свинособаке нужна хазяина.
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10.06.2022 08:29 Відповісти
Когда уже совецкая ракета прилетит случайно на территорию ес/наты? Нам кровь из носа нужен второй фронт.
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10.06.2022 08:30 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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10.06.2022 08:46 Відповісти
Отже, якщо я проти війни, то я - нацист. А якщо я підтримую війну до останнього кацапа, то я - хто?
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10.06.2022 08:52 Відповісти
А якщо я підтримую війну до останнього кацапа, то я - хто?)) ... - Українець . .
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10.06.2022 09:06 Відповісти
Нацист в понимании мокшан - это украинец, который хочет не в вонючий совок, а в ЕС. Нацистами они нас называли и до войны.
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10.06.2022 08:57 Відповісти
Фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами. (с)
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10.06.2022 08:58 Відповісти
Ну то наважтеся хтось вже визнати офіційно діючий режим в росії нацистським.
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10.06.2022 09:05 Відповісти
Существуют роSSийские нацистьі?
Какой они нации?
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10.06.2022 09:10 Відповісти
Нацистом у розумінні РФ є той, хто не хоче зросійщуватись, пускати на свою землю російських окупантів і "русскій мір". РФ спеціально обзиває нацистами своїх жертв, щоб вони стали ще більш толерантними до окупації та асиміляції. Ну кому ж подобається, коли його клеймують такими нехорошими термінами? Це свого роду ІПСО.

Приклад, як це працює: у 2010-их рашка дорікнула Фінляндії в "русофобії", Фінляндія повелась і у 2012 році за підтримки фінського уряду там було створено "Фонд поддержки в стране русской культуры".
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10.06.2022 09:26 Відповісти
упырек медведев задумался о том что бы успеть попить крови Украинцев пока не сдох...
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10.06.2022 09:27 Відповісти
І що? Для мене це означає росіянина. Кожному своє)
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10.06.2022 09:30 Відповісти
Комуно-фашист это тот россиянин который поддерживает карательную спец операцию и путинский режим
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10.06.2022 09:33 Відповісти
А італійський Салвіні кричав на всю Італію, що він має їхати до ведмедя і говорити з ним про мир в Україні. Ось це так-так.
А тепер йому пояснили, що він теж нацист і його треба знищити.
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10.06.2022 09:38 Відповісти
"Я їх ненавиджу. Вони покидьки і виродки... І поки я живий, я буду робити все, щоб вони зникли". ...чітко сформулював Медведєв...

Ну і чому його нема в переліку осіб з учорашнього указу https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813?fbclid=IwAR1n2sdlxH194znyh5Ln_cQn4yDOI3xExrAeQrbw-DKlH2FtpGcAEItjeEQ №400/2022 ?
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10.06.2022 10:08 Відповісти
Кмк, нам, да и всему цивилизованному миру, уже насрать про ассоциации со словом "нацист" у кацапов. Главное, что теперь все знают: россиянин = ФАШИСТ.
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10.06.2022 10:23 Відповісти
якусь х*йню ******* той Карпентер... бо хто тоді в його розумінні ті українці, які воюють проти Росії й люто її ненавидять?
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10.06.2022 10:54 Відповісти
Рашиська чума хоче знищити Украіну і украінський народ це геноцид ,тому деяким діячам перестаньте шукати "хароших русских" в цих варварів земля під ногами має горіти де б вони не були. На жаль президент навіть не наважится путіна назвати вбивцею ,катом ,росію варварською нациською,а війну геноцидом проти украінського народу ,а так звану армію рф дикою варською ордою.
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10.06.2022 11:22 Відповісти
Велика честь,разбираться что думает кровавая 140млн.жижа,которая в говно превратится только через тысячу лет.Поэтому булькать кровавой диареей,будет долго.Если не уничтожим,то вечно.
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10.06.2022 11:58 Відповісти
 
 