Слово "нацист" для РФ означає будь-якого українця, який не підтримує війну, - Карпентер
Експрезидент РФ Дмитро Медведєв своїми заявами про бажання знищити українців найбільш чітко сформулював справжню мету російської політики щодо України.
Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щоб зрозуміти справжні цілі Росії в цьому конфлікті, достатньо подивитися на колишнього главу російської держави. Він заявив: "Я їх ненавиджу. Вони покидьки і виродки... І поки я живий, я буду робити все, щоб вони зникли". Дозвольте повторити: "Я буду робити все, щоб вони зникли". Ось так. Найбільш лаконічне формулювання російської політики, яке ми чули на сьогодні", - заявив Карпентер.
За його словами, наразі Кремль намагається втілити той план, який чітко сформулював Медведєв.
"Мова, яку використовують представники Росії, у тому числі й у цій Раді, чітко відповідає діям російських військ на місцях. Справді, слово "нацист" у російському офіційному мовленні просто означає будь-якого українця, який не підтримує війну росії проти України. Таким чином, "денацифікація" є синонімом зникнення громадян України, які не підтримують війну Росії проти своєї країни. У буквальному сенсі", - заявив Карпентер.
Також він розкритикував російську делегацію в ОБСЄ та її постійну брехню щодо війни в Україні, у тому числі заперечення звірств та воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.
"Тут усі знають, що і Буча, і Бородянка, і Маріуполь, і Херсон увійдуть в історію як місця немислимих воєнних злочинів. Усі в цій Раді розуміють, що російська делегація бреше настільки нахабно, що їхні претензії були б смішними, якби вони не були такими мерзенними", - заявив він.
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"Раньше "Я - русский!"
Говорили гордо!
Теперь за "Я - русский!"
Могут дать в морду!"
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Какой они нации?
Приклад, як це працює: у 2010-их рашка дорікнула Фінляндії в "русофобії", Фінляндія повелась і у 2012 році за підтримки фінського уряду там було створено "Фонд поддержки в стране русской культуры".
А тепер йому пояснили, що він теж нацист і його треба знищити.
Ну і чому його нема в переліку осіб з учорашнього указу https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813?fbclid=IwAR1n2sdlxH194znyh5Ln_cQn4yDOI3xExrAeQrbw-DKlH2FtpGcAEItjeEQ №400/2022 ?