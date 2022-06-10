На Київщині укріплено оборонні лінії та посилено особовий склад військових, - глава ОВА Кулеба
На Київщині посилено оборону.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз в інформаційному просторі розповсюджується інформація про повторний наступ на столичний регіон. Зазначу, що у Київській області в цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб. На Київщині укріплені оборонні лінії та посилений особовий склад військових", - зазначив він.
"Однак, усі ми маємо бути пильними: споживати інформацію з надійних джерел та дотримуватись правил безпеки під час воєнного стану", - додав очільник регіону.
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https://mobile.twitter.com/Kraevedov/status/1532951124256366592 4 июн.
На прикриття Київа із сторони Білорусі указом Порошенко була сформована танкова бригада.
Розформована указом Зеленського.
I жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив.
Напрямок з Білорусі таким чином був оголений.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02DZ4KgfdUyqhqHSzGygmasPe5LNJyTK5uYzBwakwFZw1hkRXXZNt6GthhxBosa8QGl&id=100072255772733&m_entstream_source=group&ref=m_notif¬if_t=feed_comment_reply
навіть його це все зелене заїбало?
за вами зеленими підарасами хіба встигнеш?