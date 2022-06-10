На Київщині укріплено оборонні лінії та посилено особовий склад військових, - глава ОВА Кулеба

На Київщині посилено оборону.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз в інформаційному просторі розповсюджується інформація про повторний наступ на столичний регіон. Зазначу, що у Київській області в цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб. На Київщині укріплені оборонні лінії та посилений особовий склад військових", - зазначив він.



"Однак, усі ми маємо бути пильними: споживати інформацію з надійних джерел та дотримуватись правил безпеки під час воєнного стану", - додав очільник регіону.

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