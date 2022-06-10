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Новини Війна
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На Київщині укріплено оборонні лінії та посилено особовий склад військових, - глава ОВА Кулеба

київ

На Київщині посилено оборону.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ. 

"Зараз в інформаційному просторі розповсюджується інформація про повторний наступ на столичний регіон. Зазначу, що у Київській області в цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб. На Київщині укріплені оборонні лінії та посилений особовий склад військових", - зазначив він.

"Однак, усі ми маємо бути пильними: споживати інформацію з надійних джерел та дотримуватись правил безпеки під час воєнного стану", - додав очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО збили російську ракету над Київщиною, - ОВА

Автор: 

армія рф (17207) Київська область (4005) Кулеба Олексій (178)


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Краще було це все робити до війни, підори зелені.
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10.06.2022 08:31 Відповісти
Офшорний ФОП@Kraevedov

https://mobile.twitter.com/Kraevedov/status/1532951124256366592 4 июн.

На прикриття Київа із сторони Білорусі указом Порошенко була сформована танкова бригада.
Розформована указом Зеленського.
I жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив.
Напрямок з Білорусі таким чином був оголений.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02DZ4KgfdUyqhqHSzGygmasPe5LNJyTK5uYzBwakwFZw1hkRXXZNt6GthhxBosa8QGl&id=100072255772733&m_entstream_source=group&ref=m_notif&notif_t=feed_comment_reply
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10.06.2022 08:39 Відповісти
На додаток до сказаного вище. Особисто спостерігав як в другій половині дня 24 лютого коли йшов бій з ворожим десантом на Гостомельському аеродромі, бригада швидкого реагування Нацгвардії МВС, що базується в Гостомелі поряд з аеропортом, була виведена з Гостомеля (тобто з поля бою) і колоною бронетехніки прослідувала через Київ по Житомирській трасі. Тобто ціла бригада була відведена від аеропорту, де в той час висаджувався з вертольотів ворожий десант.
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10.06.2022 10:36 Відповісти
міністер закордонних справ в окопи поліз?
навіть його це все зелене заїбало?
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10.06.2022 08:46 Відповісти
вчимось читати: "глава Київської ОВА Олексій Кулеба"
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10.06.2022 09:21 Відповісти
"Однак, усі ми маємо бути пильними"
за вами зеленими підарасами хіба встигнеш?
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10.06.2022 08:50 Відповісти
та бачили що там зробили.....таке для відмазки з гавна та палок.....
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10.06.2022 09:59 Відповісти
Нужно демонтировать все дороги и ж/д колии которые соидиняют нас с ***********.Минимум от границы на 30-40 км
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10.06.2022 11:56 Відповісти
 
 