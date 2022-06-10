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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31,9 тис. осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1409 танків та 3450 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 10 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 900 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.06 орієнтовно становлять:

особового складу / personnel - близько/ about 31900 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1409 (+11) од,

бойових броньованих машин - 3450 (+12) од,

артилерійських систем - 712 (+1) од,

РСЗВ - 222 (+9) од,

засоби ППО - 97 (+1) од,

літаків - 212 (+0) од,

гелікоптерів - 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 572 (+10),

крилаті ракети  - 125 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2438 (+17) од,

спеціальна техніка - 54 (+1).

Читайте також: Через свої втрати на Харківщині мотострілецький підрозділ окупантів у повному складі відмовився від участі у боях, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31,9 тис. осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1409 танків та 3450 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17207) Генштаб ЗС (6493) знищення (7142) техніка (1820) втрати (4384)


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Топ коментарі
+12
для нас, украинцев, эта цифра огромна..., это человеческие потери..., для русни эта цифра ничего не значит, для них свои люди - мусор, причем не важно - рядовой/не рядовой, подумаешь 10 генералов, да у нас их как грязи..., а что тогда говорить про жителей ордло, например, это просто пыль на сапогах, отряхнул и пошел...(жаль, что эти убогие не способны это понять), а уж про население Украины - это просто непонятная форма жизни для русни, которая подлежит полному уничтожению...
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10.06.2022 09:04
+5

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10.06.2022 09:00
+2
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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10.06.2022 09:09
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10.06.2022 09:00 Відповісти
для нас, украинцев, эта цифра огромна..., это человеческие потери..., для русни эта цифра ничего не значит, для них свои люди - мусор, причем не важно - рядовой/не рядовой, подумаешь 10 генералов, да у нас их как грязи..., а что тогда говорить про жителей ордло, например, это просто пыль на сапогах, отряхнул и пошел...(жаль, что эти убогие не способны это понять), а уж про население Украины - это просто непонятная форма жизни для русни, которая подлежит полному уничтожению...
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10.06.2022 09:04 Відповісти
А де посилання на статтю?
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10.06.2022 09:08 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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10.06.2022 09:09 Відповісти
Подоляк сказав що українських військових гине від 100 до 200 за добу, тут повідомляють що вбито 200 москалів за добу, а військова наука каже, що втрати атакуючих мають бути значно більші ніж втрати оборонців.
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10.06.2022 09:31 Відповісти
Это при прочих равных. А у рашистов тяжелого вооружения намного больше.
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10.06.2022 10:14 Відповісти
Вчора Резніков озвучував цифри - 50-100 загиблих за добу й до 500 поранених.
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10.06.2022 10:25 Відповісти
я думаю, треба всі ці повідомлення розглядати в контексті - хто, де і кому сказав. грошей просив, от і сказав. допомогу хотів пришвидчити, може, от і сказав. жданов он каже, що 60-100 людей гине в найбільш активній, гарячій фазі. але ж у нас іще є багато начальства, яке то в казармах 600 людей розмістить, то саме поїде десь на полігоні пофоткається, а тоді втрати(
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10.06.2022 10:54 Відповісти
Видихається рашня.
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10.06.2022 09:34 Відповісти
мене от порадувало, що знов знищили багато техніки і РСЗВ зокрема. завжди за ними стежу.
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10.06.2022 10:55 Відповісти
По к-ву уничтожено пол дивизиона РСЗО орков..Это здорово!
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10.06.2022 12:25 Відповісти
Разорим вонючую территорию выплатами за сдохшее мясо!
Либо заставим там живущую популяцию бунтовать!
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10.06.2022 12:38 Відповісти
Ешелон знищен за добу
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10.06.2022 15:02 Відповісти
 
 