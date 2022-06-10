Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31,9 тис. осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1409 танків та 3450 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 10 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 900 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.06 орієнтовно становлять:

особового складу / personnel - близько/ about 31900 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1409 (+11) од,

бойових броньованих машин - 3450 (+12) од,

артилерійських систем - 712 (+1) од,

РСЗВ - 222 (+9) од,

засоби ППО - 97 (+1) од,

літаків - 212 (+0) од,

гелікоптерів - 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 572 (+10),

крилаті ракети - 125 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2438 (+17) од,

спеціальна техніка - 54 (+1).

Читайте також: Через свої втрати на Харківщині мотострілецький підрозділ окупантів у повному складі відмовився від участі у боях, - Генштаб

"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.