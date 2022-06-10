Киянину повідомлено про підозру через виправдовування збройної агресії РФ проти України, - прокуратура
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 40-річному мешканцю столиці за фактом поширення матеріалів, у яких містилося виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії російської федерації проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України, усвідомлюючи протиправний характер власних дій, зареєстрував у забороненій в Україні соціальній мережі "одноклассники" обліковий запис (акаунт) з метою розміщення та поширення матеріалів проросійського спрямування.
Так, у період з лютого по квітень поточного року підозрюваний розміщав та репостив на своєму акаунті публікації, які за своїм змістом виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ проти нашої країни, а також глорифікували її учасників.
Зазначені публікації були доступні для необмеженого кола користувачів вищевказаної соціальної мережі.
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раZZія це імперія Зла....країна терорист FOREVER!
Или просто чел без какой-либо морали: дали тупому валенку деньги -- он и делает что приказали.