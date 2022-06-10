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Киянину повідомлено про підозру через виправдовування збройної агресії РФ проти України, - прокуратура

наручники

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 40-річному мешканцю столиці за фактом поширення матеріалів, у яких містилося виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії російської федерації проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України, усвідомлюючи протиправний характер власних дій, зареєстрував у забороненій в Україні соціальній мережі "одноклассники" обліковий запис (акаунт) з метою розміщення та поширення матеріалів проросійського спрямування.

Так, у період з лютого по квітень поточного року підозрюваний розміщав та репостив на своєму акаунті публікації, які за своїм змістом виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ проти нашої країни, а також глорифікували її учасників.

Також читайте: Українець служив до 2019 року в армії РФ. Тепер він може сісти на строк від 12 до 15 років, - прокуратура

Зазначені публікації були доступні для необмеженого кола користувачів вищевказаної соціальної мережі.

Автор: 

агресія (1194) затримання (4336) Київ (19415) прокуратура (3667) росія (64926)


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Топ коментарі
+14
Артилерист НГУ і ветеран АТО Дмитро Бабкін розповів про спілкування з депутаткою Безуглою
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10.06.2022 09:38
+10
сапер пропадает...
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10.06.2022 09:11
+10
А коли цій решистці буде повідомлено про підозру?
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10.06.2022 09:17
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сапер пропадает...
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10.06.2022 09:11 Відповісти
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист FOREVER!
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10.06.2022 09:11 Відповісти
ти заїбав одним і тим же комментом - на тобі лайк
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10.06.2022 09:17 Відповісти
забийте його - це не киянин.
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10.06.2022 09:13 Відповісти
Краще б його адресу повідомили, бо я киянин.
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10.06.2022 10:13 Відповісти
А коли цій решистці буде повідомлено про підозру?
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10.06.2022 09:17 Відповісти
Даааа! Вже навіть не криється на мирній вулиці у Лисичанську. Тепер зрозуміло, чому вона хотіла домогтися розстрілів без суду і слідства українських військових.
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10.06.2022 09:31 Відповісти
Артилерист НГУ і ветеран АТО Дмитро Бабкін розповів про спілкування з депутаткою Безуглою
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10.06.2022 09:38 Відповісти
прийде час - смерекі чекають хвилюються...
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10.06.2022 09:59 Відповісти
Хай "Безмозгла" подякує, що він їй в морду не плюнув! (Років три тому "бобриха" (Сімоньян) поскаржилася в Інтернет, що їхала по місту і побачила, що їй чоловік з автомобіля, що на сусідній смузі руху, увагу виказує Вона вікно відкрила, щоб довідаться що він хоче А той їй у лице плюнув і поїхав! )
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10.06.2022 10:09 Відповісти
маріанна і чим же тебе, дуру, колупали?
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10.06.2022 09:44 Відповісти
явно не тим чим людей....
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10.06.2022 10:11 Відповісти
Тобі що - не видно яка вона "плоскоморда"? Мама до родильної палати не дійшла - народила в коридорі - на ходу От Мар"яна мордою об бетонну підлогу і гепнулась З тих пір і ходить "прибабахана"!
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10.06.2022 10:13 Відповісти
уронила мама дочку об асфальт?
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10.06.2022 10:23 Відповісти
Літакам та геліокоптерам - вічна посадка, кораблям-катерам - вічне дно морське, сульдатам та охвіцерам з генералами безмозглими - земля блетоном. Запрошуємо вас, таргани з болот затхлих, відчути справжній свіжий та небесний подих ЗС України!
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10.06.2022 09:30 Відповісти
Може він збирав кошти з фашистів на підтримку ЗСУ
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10.06.2022 09:33 Відповісти
А коли чорнопикій тварюці хламідії оголосять підозру за те що вона працює над зняттям санкцій з абрамовича? Хоч ці мільярди абрамовича мали підти на відновлення України
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10.06.2022 09:56 Відповісти
Пи....ц! Есть же еще идиоты, которые одобряют действия *****. И где? -- В Киеве!!!
Или просто чел без какой-либо морали: дали тупому валенку деньги -- он и делает что приказали.
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10.06.2022 10:15 Відповісти
Прив"язать на лобову броню танка і обмотать російським прапором! Хай умре "во славу Путина и Рассии!"
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10.06.2022 10:16 Відповісти
 
 