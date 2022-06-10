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Новини Війна
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У Херсоні критичний дефіцит ліків, а Маріуполю загрожує великий спалах холери, - розвідка Великої Британії

маріуполь

В окупованих Маріуполі та Херсоні критична ситуація з ліками та медичними послугами.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Навколо Сєверодонецька тривають бої. Росія знову контролює більшу частину міста, але її сили не домоглися успіху в спробах оточити ширшу територію з півночі і півдня", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними розвідки, РФ намагається забезпечити основні комунальні послуги населенню на окупованих територіях.

"У Херсоні, ймовірно, критичний дефіцит ліків, а Маріуполю загрожує великий спалах холери. Поодинокі випадки холери зареєстровані з травня. ... Медичні послуги в Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу: великий спалах холери в Маріуполі ще більше погіршить ситуацію", - зазначили у розвідці Великої Британії.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31,9 тис. осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1409 танків та 3450 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Велика Британія (5549) Маріуполь (3223) розвідка (3856) Сєверодонецьк (508) зовнішня розвідка (464)


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Хтось бачив Ляшка з вилами?
Скажіть йому, що скотиняки прийшли.
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10.06.2022 09:20 Відповісти
тут би іншого ляшка побачити - того що міністр охорони здоров'я
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10.06.2022 10:21 Відповісти
Кацапи гірші холери. Це якась пекельна епідемія в людській подобі.
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10.06.2022 09:26 Відповісти
подскажите жителям оккупированых территорий что их оружие против оккупантов это массово кошмарить псевдо администрации и требовать обеспечения зарплатами пенсиями едой в ультимативной форме при этом все время акцентировать что при нацистах было лучше и это нужно круглосуточно делать они не смогут противостоять этому нельзя молчать нужно создать ад тварям
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10.06.2022 09:34 Відповісти
Да ну, расстреляют на месте.
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10.06.2022 11:15 Відповісти
зато будут сопротивляться режиму
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10.06.2022 11:30 Відповісти
жители Мариуполя дождались колбаску по 2-20 и теперь не надо кормить Украину и биндеровцев
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10.06.2022 09:51 Відповісти
рашн оккупант ставит свои эксперименты над жителями Марика... Но потрясая при этом на камеру баночками медотходов и фанатзируюя о биолабораториях запада
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10.06.2022 13:01 Відповісти
 
 