У Херсоні критичний дефіцит ліків, а Маріуполю загрожує великий спалах холери, - розвідка Великої Британії

В окупованих Маріуполі та Херсоні критична ситуація з ліками та медичними послугами.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Навколо Сєверодонецька тривають бої. Росія знову контролює більшу частину міста, але її сили не домоглися успіху в спробах оточити ширшу територію з півночі і півдня", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними розвідки, РФ намагається забезпечити основні комунальні послуги населенню на окупованих територіях.

"У Херсоні, ймовірно, критичний дефіцит ліків, а Маріуполю загрожує великий спалах холери. Поодинокі випадки холери зареєстровані з травня. ... Медичні послуги в Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу: великий спалах холери в Маріуполі ще більше погіршить ситуацію", - зазначили у розвідці Великої Британії.

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