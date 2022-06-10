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Новини Війна
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Повітряні Сили ЗСУ завдали ударів по окупантах: Знищено броньовані машини, живу силу, уражено склад із боєприпасами

повітряні,сили

9 червня авіація завдала ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу і польових складах російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування повітряних сил ЗСУю

Як зазначається, знищено кілька бойових броньованих машин, живу силу противника, уражено склад із боєприпасами.

Також, за минулу добу, 9 червня, зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили три безпілотні літальні апарати, а протиповітряна оборона Сухопутних військ утилізувала п’ять БпЛА.

Також читайте: Повітряні Сили ЗСУ завдали ударів по окупаційних військах на кількох напрямках: Знищено живу силу, уражено логістичні центри та склади із пальним

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авіація (4113) безпілотник (4101) знищення (7142) техніка (1820) Повітряні сили (2591)


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Топ коментарі
+26
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10.06.2022 09:37
+24
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10.06.2022 09:33
+15
Треш в том,что одна в маразме,а второй-глава ВР.🤦
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10.06.2022 09:47
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10.06.2022 09:33 Відповісти
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10.06.2022 09:37 Відповісти
Там сьогодні один the президент на футболці, завтра інший. Куди вітер подує))
а в голові інші президенти - здебільшого ті,що зображені на доларових банкнотах.
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10.06.2022 09:46 Відповісти
Треш в том,что одна в маразме,а второй-глава ВР.🤦
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10.06.2022 09:47 Відповісти
одно мировоззрение общее прошлое одна духовная скрепа
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10.06.2022 09:48 Відповісти
Дуже влучно і дуже справедливо.
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10.06.2022 09:40 Відповісти
Героям слава !!!
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10.06.2022 09:37 Відповісти
смерть ворогам !! (і вошам і гнидам !!!!)
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10.06.2022 09:53 Відповісти
может такие новости усиливают боевой дух и веру в нашу победу, но у меня такое впечатление, что я эту новость уже читала, кажется, вчера, а может и сегодня..., но, как минимум, 2 раза..., из-за этого складывается неправильное представление о наших победах, сильно преувеличенное, не думаю, что это правильно...
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10.06.2022 09:48 Відповісти
Просто каждый день есть новость что авиация наносит удары.
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10.06.2022 09:52 Відповісти
 
 