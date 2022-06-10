Повітряні Сили ЗСУ завдали ударів по окупантах: Знищено броньовані машини, живу силу, уражено склад із боєприпасами

9 червня авіація завдала ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу і польових складах російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування повітряних сил ЗСУю

Як зазначається, знищено кілька бойових броньованих машин, живу силу противника, уражено склад із боєприпасами.

Також, за минулу добу, 9 червня, зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили три безпілотні літальні апарати, а протиповітряна оборона Сухопутних військ утилізувала п’ять БпЛА.

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