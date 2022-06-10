Канада перебуває у стані підвищеної готовності до потенційних кібератак із боку ворожих держав, таких як РФ, - міністр громадської безпеки Мендічіно
Канадський уряд перебуває в стані "підвищеної готовності" до кібератак із боку Росії та інших недружніх країн.
Про це заявив міністр громадської безпеки Марко Мендічіно на засіданні комітету з безпеки канадського парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я не можу не наголосити, наскільки важливо, щоб у нинішній геополітичній обстановці, в якій ми перебуваємо, ми були в стані підвищеної готовності до потенційних атак із боку ворожих держав, таких як Росія", - зазначив Мендічіно.
Він повідомив, що можливі кібератаки, які будуть спрямовані на "критично важливу інфраструктуру" Канади, а також на "різні урядові структури", "різні сектори економіки".
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