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Канада перебуває у стані підвищеної готовності до потенційних кібератак із боку ворожих держав, таких як РФ, - міністр громадської безпеки Мендічіно

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Канадський уряд перебуває в стані "підвищеної готовності" до кібератак із боку Росії та інших недружніх країн.

Про це заявив міністр громадської безпеки Марко Мендічіно на засіданні комітету з безпеки канадського парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не можу не наголосити, наскільки важливо, щоб у нинішній геополітичній обстановці, в якій ми перебуваємо, ми були в стані підвищеної готовності до потенційних атак із боку ворожих держав, таких як Росія", - зазначив Мендічіно.

Він повідомив, що можливі кібератаки, які будуть спрямовані на "критично важливу інфраструктуру" Канади, а також на "різні урядові структури", "різні сектори економіки".

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10.06.2022 09:57 Відповісти
Российский поисковик «Яндекс» удалил государственные границы стран на своем сервисе «Карты». Они уже пропали как в веб-версии, так и в мобильных приложениях, при этом границы регионов и областей продолжают отображаться. Причина в том, что сервис решил сосредоточиться на физической географии и сделать акцент на природные объекты, https://kod.ru/yandex-maps-bez-ghranits заявили в пресс-службе «Яндекса» порталу «Код Дурова».
https://news.zerkalo.io/cellar/15895.html?c
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10.06.2022 10:12 Відповісти
можєт пора на шашликі шо за кіпєш у етіх канадцєв так всє інвєстари разбєгуца !
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10.06.2022 11:04 Відповісти
 
 