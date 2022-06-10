УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6510 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 557 41

Рашисти стягнули САУ "Піон" та обстрілюють Миколаїв, б'ють по цивільних об'єктах, - Сєнкевич

миколаїв

Російські окупанти з території окупованої Херсонщини обстрілюють Миколаїв.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Рашисти перекидають ці установки з окупованого Криму до Херсонської області.

"Далі ворожі війська під'їжджають на безпечну для них відстань до Миколаєва і починають гатити. Вони дістають до двох районів - віддаленого району Корабельного і частини Інгульського району міста Миколаєва", - пояснив Сєнкевич.

Водночас, за словами мера, на найбільшій дистанції розліт цього снаряду від цілі складає близько 500 метрів.

"Тобто вони просто гатять у напрямку міста, попадають по житлових районах і вбивають мирних людей. 4 червня  загинуло три жінки. Дві на місці - вони сиділи біля під'їзду на лавочці. Одна проходила повз них - її швидка не довезла до лікарні і вона також померла. Через два дні, 6 червня ще один чоловік загинув в той час, коли він їхав в машині до себе додому в приватному секторі", - розповів Сєнкевич.

Читайте: Рашисти вночі обстрілювали Сумщину, зафіксовано 7 "прильотів", - Живицький

Тобто, сказав очільник міста, обстріли проводяться не по якихось військових об'єктах, а просто в напрямку Миколаєва.

"Вони (окупанти. -Ред.) виїжджають з Херсона на 10-15 кілометрів і звідти стріляють в тому радіусі, куди можуть дістати. Наша артилерія б'є на 20-30 кілометрів - вона не дістає до них. Тому вони можуть ось таке робити", - додав він.

Втім, за його словами, Сили спецоперацій їх дістають. Уже було знищено кілька одиниць цих "Піонів", але є інформація, що вони ще підтягують ці установки і накопичують їх у Херсонській області.

Мер Миколаєва вважає, що мета постійних обстрілів з боку окупантів полягає в атаці по житлових кварталах, вбивстві людей, психологічній дестабілізації настроїв мирних мешканців та військових, а також в демонстрації своєї присутності та можливостей їхньої артилерії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більше ніж половина жителів Миколаєва виїхали з міста, - Сєнкевич

Автор: 

Миколаїв (1792) обстріл (28228) Сєнкевич Олександр (229)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+35
Кінець жовтня 2021 року,вже відомо про плани наступу русні, щєля починає готувати країну до війни.
показати весь коментар
10.06.2022 10:02
+24
Тварюка, яка віддала наказ про розмінування чонгару має провести залишок свого нікчемного життя у буцегарні
показати весь коментар
10.06.2022 10:09
+19
Хто розминував Чонгар...коли зелені гниди будуть покарані.....??
показати весь коментар
10.06.2022 10:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кінець жовтня 2021 року,вже відомо про плани наступу русні, щєля починає готувати країну до війни.
показати весь коментар
10.06.2022 10:02 Відповісти
Як кацапи опинилися в Херсоні, щоб ось таке робити?
показати весь коментар
10.06.2022 10:02 Відповісти
ну всі поняли що зеленский здав південь для чого кожного разу писати це ?ну так шо робити ви пропонуете змиритися і здатися? чи пропонуєте зеленского виносити прямо зараз? на майдан у відставку під час війни а далі шо?і ленд лізу не буде і зброї взвгалі,наші партнери вівернуться і залишать один на один з мордором -закінчиться війна потім розберуться хто здав південь
показати весь коментар
10.06.2022 10:09 Відповісти
Вважаєте він передумав і зараз вже нічого не здає ?
показати весь коментар
10.06.2022 10:14 Відповісти
вас подоляк покусав ?
показати весь коментар
10.06.2022 10:14 Відповісти
Чому вас не дивує готовність Слуг Народу служити окупаційній адміністрації?
показати весь коментар
10.06.2022 10:16 Відповісти
shtob zakoncit s etim - proshe , bystree i deshevle bylo by vsemu zapodnomu bloku na paru mesacov napragtis - i razdolbatj etu nedoimperiju V HLAM polnostju. potom zabratj NW i zhit spakoina zakrytim kordonam , menjaja edu na gaz ta naftu.

no net zhe - nuzni politichekie igrisha na let tak 20 , krizisi , golodomori , epidemiji......poteri za eto vremja hotj kto to schital voobshe ?
показати весь коментар
10.06.2022 10:03 Відповісти
Тварюка, яка віддала наказ про розмінування чонгару має провести залишок свого нікчемного життя у буцегарні
показати весь коментар
10.06.2022 10:09 Відповісти
чи не замало!
показати весь коментар
10.06.2022 10:14 Відповісти
Хто розминував Чонгар...коли зелені гниди будуть покарані.....??
показати весь коментар
10.06.2022 10:10 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2022 10:12 Відповісти
ти хочеш прямо зараз щоб зеленский йшов в відставку і зараз розлідували?всі на майдан серьезно?далі не думаеш шо буде з Україной якщо ти не кацап ззвичайно і переворот під час війни тобі на руку
показати весь коментар
10.06.2022 10:14 Відповісти
Не переживай, майдану не буде (взагалі у військовий час зібрання масові заборонені), а припускати якийсь "переворот" в Україні може тільки кацап! Зеленський збирається на другий термін, але точно не у відставку, тому розслідувати ні зараз, ні до виборів не будуть. Що з Україною при Зеленському всі бачать, але бенямарафон дуууже старається ці "про*оби" "зафарбувати" в "зелено-героїчні" відтінки). Можливо це лайно нарід і проковтне, значить так і буде, тобто далі Україна буле жити з президентом-зрадником і його холуями, які будуть під оптимістичні відосики з посмішкою далі грабувати і руйнувати державу.. Але не факт, може бути і інакше, тоді вся ця наволоч буде в буцигарні чи на стовпах висіти)
показати весь коментар
10.06.2022 10:28 Відповісти
У чому проблема? Якщо більшості це подобається то проти чого ви боретеся? Ну дебіли вони, ну це їх хрест, най несуть.
показати весь коментар
10.06.2022 12:51 Відповісти
а что лучше подождем пока оно медленно сдаст всю страну?
показати весь коментар
10.06.2022 11:37 Відповісти
не при этой власти и я очень сомневаюсь, что она поменяется на выборах.
показати весь коментар
10.06.2022 10:14 Відповісти
Смерч мав би їх достати...
показати весь коментар
10.06.2022 10:10 Відповісти
Там розліт буде ще більшим, ніж у Піонів. Мав би діставати Ceasar + Excalibur.
показати весь коментар
10.06.2022 11:00 Відповісти
Да, уже четвертую неделю обстреливают Николаев. А Кима с его видосиками нет по этому поводу.
показати весь коментар
10.06.2022 10:13 Відповісти
"А Кима с его видосиками нет"
Зараз нема часу на таку дурню, бо в Зєлупному офісі всі зайняті продажем росіянам українських паспортів - вони розлітаються наче періжки!
показати весь коментар
10.06.2022 10:30 Відповісти
Николаев обстреливают с первого дня войны без перерывов.
показати весь коментар
10.06.2022 10:56 Відповісти
Влада здавши південь дала змогу рашистам зайняти вигідну позицію для обстрілів Миколаєва з наступним рухом на Одесу. Обстріли градами чи артилерією будуть чи можуть тривати доти, поки Херсон у рашистів. А як тепер ЗСУ відбити Херсон назад, бо значно простіше Зеленському з ОПою було про*обувати його(
показати весь коментар
10.06.2022 10:14 Відповісти
Миколаїв врятував генерал Марченко
показати весь коментар
10.06.2022 10:27 Відповісти
"Як кацапи опинилися в Херсоні", "хто розминував Чонгар" - це пишуть (судячи з параметрів
облікового запису) з будь якої нагоди - а часто без - люди, а не боти, ЩОБ ЩО ?
При тому, що питання слушні, для наполегливого розповсюдження зрадофілії людина має бути
або самомотивована, або мотивована ззовні. Обидва варіанти виглядають кепсько.
А для боротьби із зрадо-депресією є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Якщо не попускає - подвойте суму і повторіть. І так до зцілення.
показати весь коментар
10.06.2022 10:22 Відповісти
Візьми ті кошти,які тобі башляють з ОП, та й перекажи.
показати весь коментар
10.06.2022 10:27 Відповісти
дибіл-ми 30 років податки платимо ....вчора нбу надрукував 70млрд? ти знаеш що це таке? дибіл-це ми платимо а тут бред несеш і городиш чуж дибільну...ти мозги вже повністю пропив чи прокурив
показати весь коментар
10.06.2022 11:34 Відповісти
В мае из пиона стреляли по Харькову, между прилетами 5-7 минут. Это одна установка стреляет.
Даже если их притащат 3, что маловероятно так как даже у рашки их очень мало, то одной Himars m270 достаточно что бы прикрыть Николаев.
показати весь коментар
10.06.2022 10:22 Відповісти
Himars їх перещолкає , всіх по черзі . Вона й потрібна саме для таких цілей - точкові удари з майже 100% попаданням по цілям .. Himars це артилерійський Джевелін .
показати весь коментар
10.06.2022 10:47 Відповісти
Виманюють байрактар
показати весь коментар
10.06.2022 10:26 Відповісти
https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZW9QJd1zCNyYlc7_xlf808PmlLJKetbrY01lMv0LdNaUpILvxXvsWQX6n_O8956vI4Xib8V0YnNEvAq4Elum3N7Q1Y6-nWeZhm6oJ8KygvMrcNFscFsSi7-Di4-wqYi-fmX2IbhHfuvaBaJA21fbv2k&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов

https://www.facebook.com/brtcomua 16 год ·

Данилов заявил, что "не на часi" искать виновных в прорыве российских войск с юга. Дескать, самое главное для нас сейчас - победа, а для этого мы должны быть едины, и т.д.

То есть, мы должны быть едины с предателями, дураками и прохвостами, которые не подготовили страну к войне, которые, фактически, открыли врагу дорогу из Крыма и из Чернобыльской зоны?..

То есть, они будут по-прежнему предавать, отдавать дурацкие приказы, льстить, заискивать, подниматься по карьерной лестнице, а мы в это время будем погибать сотнями в день, так Алексей Мячеславович?..

Не проще ли и дешевле ли найти и наказать виновных по законам военного времени?..

Кстати, о деньгах. Давайте посчитаем. Гибель порядка 100 (ста) солдат ежедневно (и до 500 раненных) - эту цифру признали и Зеленский, и Данилов - это не только невосполнимая потеря для нации и отдельной семьи, но ещё минимум 50 млн долларов компенсаций.

Чтобы уменьшить потери, нам надо - помимо компетентного командования, единой властной вертикали, отстранения от управления дураков и наказания предателей - ещё больше беспилотников, тепловизоров, радиостанций, пикапов...

Один хороший беспилотник - это что-то около 30-50 тыс долларов, чтобы поднять на ноги всю отечественную беспилотную отрасль надо 100 млн долларов. Это можно сделать за два месяца, и снизить потери на 20-25 процентов.

Идём дальше. Один тепловизор - 10 тыс долларов. Тысяча штук снизят потери ещё процентов на 10, что тоже не мало, ведь это человеческие жизни. Цена вопроса - 10 млн долларов.

Ещё немного напряглись - больше пикапов, больше раций, больше броников, больше денег на подготовку... - И ещё сохранили жизни 10-15% процентов от среднестатистических потерь.

То есть, дорогой Алексей Мячеславович, стоимость двух-трёх дней войны - в человеческих потерях - это те деньги, которые могут, при грамотном применении, уменьшить страшный уровень ежедневных потерь в два раза.

И это даже без прилюдного линчевания саботажников и предателей во власти. И дураков, кстати. Казалось бы, что может быть проще. Ведь очевидные вещи.

За которые придётся отвечать. Пусть сейчас и "не на часi".
показати весь коментар
10.06.2022 10:26 Відповісти
Виходить, що далі в Україні будуть при владі зрадники і вони далі будуть робити свою чорну справу. Данілов відклав розслідування на "після", бо вийдуть самі на себе, тому надіються на те що після перемоги оголосять, що "переможців не судять", тому "Зеленський - наше всьо". "слава ОПі і слугам", "Пороха в тюрму". Так приблизно зелені покидьки бачать "справедливість" і невідворотність покарання злочинців" при своїй владі.
Швидше Маск злітає на Марс, ніж Україну приймуть з такою владою в ЄС і НАТО(
показати весь коментар
10.06.2022 10:36 Відповісти
чекайте прилета по Киеву ще, так було після удару по кременчузькому нпз пару раз після новин тіпа все ок все вже працює потім по мосту біля Одеси де кілька раз влучали потім писали що все ок тепер працює потім прилет знову так і зараз це на питання про нашу розвідку і хто коректує?-ДВРЗ у Києві, по якому вдарили ракетами окупанти, відновив роботу Два дні на заводі тривали слідчі дії. Правоохоронні органи зафіксували результати обстрілів.
Ще день розгрібали завали. Вдячний місцевим активістам, які в цьому допомогли.
А вже на четвертий день, учора в четвер, завод повернувся до роботи. Починаємо працювати в тих цехах, в яких це можливо. Переносимо уціліле обладнання зі зруйнованих цехів.
Відновлюємо ремонт вагонів. Бо нам треба нарощувати експорт".
показати весь коментар
10.06.2022 10:30 Відповісти
Київ не будуть обстрілювати доти там є іноземні дипломати, кацапи ще не зовсім божевільні,
трохи у голові в них ще залишилось.
показати весь коментар
10.06.2022 12:03 Відповісти
Вони влучили ракетою в житловий будинок у Киъвы коли там був генсек ООН, та трьома ракетами у цей завод коли було вже багато іноземних дипломатів.
Думка про те що в кацапів щось є в голові хибна та дуже шкідлива.
показати весь коментар
10.06.2022 13:12 Відповісти
Поспішають,падлюки,бо теж на "Himars" "чекають".
показати весь коментар
10.06.2022 10:49 Відповісти
що означає " на безпечну для них відстань". Для них має бути безпечна відстань 100 км в глиб від українського кордону в бік наросії. Все решта має знищуватись будь-яким способом. То ми знищували кораблі біля Зміїного, а тепер не можемо стаю піонів дістати. Де хочаб наші "Точки У"??
показати весь коментар
10.06.2022 10:52 Відповісти
Так нам же розповідають, що США дали протибатарейні радари для точного визначення місця пострілу ворожої арти, а 155-мм гаубиці стріляють такими супер високоточними снарядами, що за 40км потрапляють в круг діаметром 5м.

То в чому справа з цими піонами? Не можна взяти один Цезар, щоб приїхав і все це перех**рив?
показати весь коментар
10.06.2022 11:49 Відповісти
РАшитсты еще царь пушку в резерве держат (((
показати весь коментар
10.06.2022 11:49 Відповісти
Піон це серьйозна техніка, діаметр снаряду 200 мм, бє на відстань біля 40 км.
Тому краще Байрактара на цьому напрямку нічого не спрацює.
показати весь коментар
10.06.2022 12:01 Відповісти
Мне кажется, Пион легче всего найти и грохнуть.
показати весь коментар
10.06.2022 12:50 Відповісти
А ви по тих "піонах" шмаляніть Боневтіковими дорогами і містками, бо він же не помилився, коли весь оборонний, ковідний і навіть місцевих громад бюджети, не кажучи за головний, зарили в асфальт. А сьогодні вдало переводить стрілки на США і західні країни, що мов довго не поставлять озброєння згідно ленд-лізу. По - перше, бери Боневтіке свої, тебе попереджали, що ворог нападе і "бариги" залишили тобі в казні 170 млрд. гривень і новенькі готові проекти на виготовлення ракет, а по - друге, там у США немає у Байдена свого на 100% прокурора і монобільшості в Конгресі і все потрібно робити по букві закону, який у них прописан. А по-третє, тебе Боневтіке три місяці попереджали, що пуйло нападе, а ти їх називав брехунами і всіх кликав на шашлики. То ж сьогодні можеш спокійно зняти відосік, або особисто приїхати в Миколаїв і всіх закликати на шашлики, а про обстріли сказати, що то брехня.
показати весь коментар
10.06.2022 13:15 Відповісти
 
 