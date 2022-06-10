Рашисти стягнули САУ "Піон" та обстрілюють Миколаїв, б'ють по цивільних об'єктах, - Сєнкевич

Російські окупанти з території окупованої Херсонщини обстрілюють Миколаїв.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Рашисти перекидають ці установки з окупованого Криму до Херсонської області.

"Далі ворожі війська під'їжджають на безпечну для них відстань до Миколаєва і починають гатити. Вони дістають до двох районів - віддаленого району Корабельного і частини Інгульського району міста Миколаєва", - пояснив Сєнкевич.

Водночас, за словами мера, на найбільшій дистанції розліт цього снаряду від цілі складає близько 500 метрів.

"Тобто вони просто гатять у напрямку міста, попадають по житлових районах і вбивають мирних людей. 4 червня загинуло три жінки. Дві на місці - вони сиділи біля під'їзду на лавочці. Одна проходила повз них - її швидка не довезла до лікарні і вона також померла. Через два дні, 6 червня ще один чоловік загинув в той час, коли він їхав в машині до себе додому в приватному секторі", - розповів Сєнкевич.

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Тобто, сказав очільник міста, обстріли проводяться не по якихось військових об'єктах, а просто в напрямку Миколаєва.

"Вони (окупанти. -Ред.) виїжджають з Херсона на 10-15 кілометрів і звідти стріляють в тому радіусі, куди можуть дістати. Наша артилерія б'є на 20-30 кілометрів - вона не дістає до них. Тому вони можуть ось таке робити", - додав він.

Втім, за його словами, Сили спецоперацій їх дістають. Уже було знищено кілька одиниць цих "Піонів", але є інформація, що вони ще підтягують ці установки і накопичують їх у Херсонській області.

Мер Миколаєва вважає, що мета постійних обстрілів з боку окупантів полягає в атаці по житлових кварталах, вбивстві людей, психологічній дестабілізації настроїв мирних мешканців та військових, а також в демонстрації своєї присутності та можливостей їхньої артилерії.

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