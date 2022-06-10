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Новини Війна
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Обстріли Харкова та області продовжуються, є жертви. На Ізюмщині ворог поповнює запаси та перегруповує сили, - Синєгубов

дснс,обстріл,харків

Минулої доби ворог знову тероризував населення Харкова та області обстрілами із артилерії та РСЗВ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під удар потрапив Шевченківський район Харкова та Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Богодухівський райони області. Пошкоджені будинки, склади, об'єкти інфраструктури. Горіли хвойні ліси та лісосмуги. Протягом доби 2 цивільних загинули, 15 поранені.

"У смт Печеніги госпіталізували 6 людей, 1 загиблий. У смт Мала Данилівка - 2. У Золочеві 5 госпіталізованих, 1 загиблий. У Вишневому 1 госпіталізований. У с. Грушуваха госпіталізований 12-річний хлопчик", - зазначає Синєгубов.

За його даними, на лінії зіткнення просування ворога не було. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні. На Ізюмщині ворог поповнює запаси та перегруповує сили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині війська РФ зосередили удари у північному та північно-східному напрямку. За добу 5 мирних жителів загинуло, 14 - постраждало, - Синєгубов

"Наші захисники продовжують завдавати окупантам відчутних втрат у живій силі і техніці. Україна переможе!", - резюмує очільник регіону.

Автор: 

армія рф (17207) обстріл (28228) Харків (5563) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (857)


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гори в аду...
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10.06.2022 11:00 Відповісти
обстреляли общежитие беженцев
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10.06.2022 11:03 Відповісти
яке "общежитіє" млять.., розвалили кафе на "воротах" на Баварії (
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10.06.2022 11:19 Відповісти
на прямом канале сообщили
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10.06.2022 11:26 Відповісти
Господи, та досить вже цяцкатись з ними! Беремо радіоактивні відходи (чких у нас тисячи тонн), та жбурляемо іх в рашку! Війна закінчиться відразу як ми замахнемся.
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10.06.2022 14:19 Відповісти
 
 