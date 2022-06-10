ФСБ друкує для полонених українців фейкові газети з "новинами" про капітуляцію України, - ЦПД

Ці газети мають створити в полонених враження, що ЗСУ зазнали поразки, та примусити підписувати свідчення й наговорювати на себе та на інших.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

Газети призначені для полонених, що ув’язнені в СІЗО Ростова-на-Дону.

Таку маніпулятивну технологію використовують силовики РФ, насамперед ФСБ та ФСВП, для того, "щоб вони (полонені) підписували свідчення, наговорювали на себе і третіх осіб, з якими вони проходили службу", - розповів засновник інтернет-ресурсу "Gulagu.net" В. Осєчкін.

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