ФСБ друкує для полонених українців фейкові газети з "новинами" про капітуляцію України, - ЦПД
Ці газети мають створити в полонених враження, що ЗСУ зазнали поразки, та примусити підписувати свідчення й наговорювати на себе та на інших.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, інформує Цензор.НЕТ.
Газети призначені для полонених, що ув’язнені в СІЗО Ростова-на-Дону.
Таку маніпулятивну технологію використовують силовики РФ, насамперед ФСБ та ФСВП, для того, "щоб вони (полонені) підписували свідчення, наговорювали на себе і третіх осіб, з якими вони проходили службу", - розповів засновник інтернет-ресурсу "Gulagu.net" В. Осєчкін.
Топ коментарі
+5 Владимир #467749
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+5 Maksim Perepelitca
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+4 Garry Grant
показати весь коментар10.06.2022 11:26
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Я от для себе давно вже закарбував у пам'яті , що - ВСЕ кацапське то - несправжнє , а їхні слова - суцільна брехня , просто тому що вони кацапські ,, то ж мене ,на цім світі , вже ніщо і ніхто не примусить їм вірити , що б вони там не говорили .
це своїм тупим зомбі можуть лапшу вішати
Слава ЗСУ!!!