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Новини Війна
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ФСБ друкує для полонених українців фейкові газети з "новинами" про капітуляцію України, - ЦПД

фейк

Ці газети мають створити в полонених враження, що ЗСУ зазнали поразки, та примусити підписувати свідчення й наговорювати на себе та на інших.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

Газети призначені для полонених, що ув’язнені в СІЗО Ростова-на-Дону.

Таку маніпулятивну технологію використовують силовики РФ, насамперед ФСБ та ФСВП, для того, "щоб вони (полонені) підписували свідчення, наговорювали на себе і третіх осіб, з якими вони проходили службу", - розповів засновник інтернет-ресурсу "Gulagu.net" В. Осєчкін.

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Автор: 

газета (74) полон (1546) росія (64926) ФСБ (1448) фейк (743) полонені (2251) Центр протидії дезінформації (157)


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Топ коментарі
+5
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10.06.2022 11:34
+5
Просто треба взяти за звичку - не вірити жодному слову кацапні . Жодній газеті , жодному телеканалу , жодній пропаганді , навіть якщо там - може і дійсно є правда . .
Я от для себе давно вже закарбував у пам'яті , що - ВСЕ кацапське то - несправжнє , а їхні слова - суцільна брехня , просто тому що вони кацапські ,, то ж мене ,на цім світі , вже ніщо і ніхто не примусить їм вірити , що б вони там не говорили .
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10.06.2022 12:22
+4
Хоть жопу будет чем подтирать.
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10.06.2022 11:26
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Хоть жопу будет чем подтирать.
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10.06.2022 11:26 Відповісти
Прелесть! Вы мне подняли настроение! какой тонкий юмор!
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10.06.2022 11:46 Відповісти
Гебельс +
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10.06.2022 11:28 Відповісти
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10.06.2022 11:34 Відповісти
Марна справа, жоден українець в це не повірить.
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10.06.2022 11:41 Відповісти
Не впевнений. Пам'ятаю інтерв'ю наче Карпюка після декілька річного полону. Так він казав, що повірив і тільки наприкінці кацапи на чомусь спалились і він після того дуже зрадів. Зрозумів, що хер вони Україну зламають!
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10.06.2022 11:57 Відповісти
Просто треба взяти за звичку - не вірити жодному слову кацапні . Жодній газеті , жодному телеканалу , жодній пропаганді , навіть якщо там - може і дійсно є правда . .
Я от для себе давно вже закарбував у пам'яті , що - ВСЕ кацапське то - несправжнє , а їхні слова - суцільна брехня , просто тому що вони кацапські ,, то ж мене ,на цім світі , вже ніщо і ніхто не примусить їм вірити , що б вони там не говорили .
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10.06.2022 12:22 Відповісти
1000% руZZкому міру повірити - себе обманути!
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10.06.2022 12:52 Відповісти
якщо не помиляюсь у Солженіцина про Гулаг "не верь, не бойся, не проси"
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10.06.2022 15:42 Відповісти
нехай сприймають як анекдоти від кацапньюс
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10.06.2022 11:47 Відповісти
На самом деле это далеко не мелочь. Постоянное психологическое насилие рано или поздно сломает человека. Потом таких сломанных будут использовать для ипсо.
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10.06.2022 11:56 Відповісти
А за фейковые новости, касаемые военных действий, в России имеется статья, и максимальный срок - 15 лет, нужно просто пожаловаться, сотням человек, и факты и фейки имеются, и редакцию газеты в полном составе отправят в Сибирь, собирать кедровые орешки.. )
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10.06.2022 12:00 Відповісти
Я даже название газете придумал: Диды Воровали..
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10.06.2022 12:22 Відповісти
ніби ніхто не в курсі що москальські собаки постійно брешуть,

це своїм тупим зомбі можуть лапшу вішати
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10.06.2022 13:04 Відповісти
До ПЕРЕМОГИ!!!
Слава ЗСУ!!!
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10.06.2022 23:12 Відповісти
 
 