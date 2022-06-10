УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4080 відвідувачів онлайн
Новини
5 295 54

Фінляндія збудує на кордоні з РФ паркан завдовжки у понад тисячу кілометрів

фінляндія

Фінляндія хоче відгородитися від Росії довжелезним парканом. Для цього уряд збирається внести поправки у прикордонне законодавство.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Апостроф".

Поправки до закону дозволять споруджувати бар'єри, такі як огорожі, та нові шляхи з метою полегшення патрулювання на східному кордоні.

Як розповіла міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен, перед цим буде проведено оцінку прикордонною службою країни.

"...уряд ухвалить рішення про прикордонні загородження в критичних зонах на східному кордоні на основі оцінки прикордонної служби Фінляндії", - сказала вона.

Дивіться: "Нравится, не нравится - НАТО расширяется. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом "АВВА", - російський гуморист Галкін про вступ Швеції та Фінляндії в альянс. ВIДЕО

Також зміни міститимуть пропозицію дозволу про зосередження прийому заявок щодо надання притулку виключно на деяких пунктах в'їзду. За чинними правилами ЄС, мігранти можуть просити притулку на всіх пунктах в'їзду в державу-члена Євросоюзу.

Наразі прикордонна зона між Фінляндією та РФ вкрита лісом і позначена тільки знаками, а також пластиковими смугами.

Уряд Фінляндії побоюється, що РФ може спробувати чинити тиск, спрямувавши до її кордонів мігрантів, як це було в Білорусі.

Також читайте: Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО заважатиме РФ діяти у Балтійському морі, - Міллі

Автор: 

кордон (4750) росія (64926) Фінляндія (1296) паркан (66)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Фіни-паркан має бути під величезною напругою...
показати весь коментар
10.06.2022 11:34
+17
Усі бажання мають відгородитися від нелюдей фрашистов.
показати весь коментар
10.06.2022 11:35
+13
Мінні поля , 30 метровий рів з водою
показати весь коментар
10.06.2022 11:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фіни-паркан має бути під величезною напругою...
показати весь коментар
10.06.2022 11:34 Відповісти
Мінні поля , 30 метровий рів з водою
показати весь коментар
10.06.2022 11:41 Відповісти
З кислотою.
показати весь коментар
10.06.2022 11:46 Відповісти
Без бояри...
показати весь коментар
10.06.2022 11:49 Відповісти
з полярними крокодилами
показати весь коментар
10.06.2022 12:08 Відповісти
Може запросять Яйценюка смотрящиим за будовою того забору.
показати весь коментар
10.06.2022 12:03 Відповісти
А що не так зробив Яценюк? Він перший підняв це питання, бо кордон тисячі кілометрів був відкритий, але нашві вороги, які тут були при владах підняли на сміх цю ідею, бо розуміли, фашисти російської імперії більше не зможуть так просто викрадати наших громадян. Прийняте рішення Яценюка з часом показала його мудре рішення, до якогог повернулися країни Балтії, поляки, фіни.
показати весь коментар
10.06.2022 12:30 Відповісти
Мудре рішення. А за парканом побільше тракторів наставити, про всяк випадок
показати весь коментар
10.06.2022 11:35 Відповісти
Финляндия закономерно отгораживается от х.у.йляндии☝❗
показати весь коментар
10.06.2022 11:51 Відповісти
Усі бажання мають відгородитися від нелюдей фрашистов.
показати весь коментар
10.06.2022 11:35 Відповісти
Згадалось...У нас теж один в окулярах будував "стіну"...а побудував собі хороми і добротний паркан навколо нього.
показати весь коментар
10.06.2022 11:39 Відповісти
У вас это где, в геленджике?
показати весь коментар
10.06.2022 11:43 Відповісти
зразу видно, хто в долі був
показати весь коментар
10.06.2022 11:54 Відповісти
брехня, у нього на той час вже був будинок
показати весь коментар
10.06.2022 12:26 Відповісти
как поможет паркан против адских бомбардировок?
показати весь коментар
10.06.2022 11:41 Відповісти
Для Вас забор на границе - это ПАНАЦЕЯ ОТ ВСЕГО? Он должен защитить от танков, артиллерии, самолетов, пропаганды, боевых голубей???
показати весь коментар
10.06.2022 12:32 Відповісти
Надеюсь при строительстве учтут опыт Маннергейма. С дот, дзот, минными полями и т.д. Опыт некоего Арсения с позывным "Куля в лоб", перенимать настоятельно не рекомендую.
показати весь коментар
10.06.2022 11:43 Відповісти
фінський паркан не буде сильно відмінний від нашого
показати весь коментар
10.06.2022 12:27 Відповісти
Імхо, фіни, які навіть житлові будинки і досі проєктують з бомбосховищами, не будуть переймати досвід кулявлоба, і зроблять паркан по-феншую...
показати весь коментар
10.06.2022 12:31 Відповісти
Цивілізований світ відгороджується від дикунів.
показати весь коментар
10.06.2022 11:43 Відповісти
Украина могла бы построить такую стену на деньги Ахметова.
И других.
показати весь коментар
10.06.2022 11:48 Відповісти
Влучно👍 Но нужно, что бы ни кто ворота не открыл☝
показати весь коментар
10.06.2022 11:52 Відповісти
Гудок, как и Беня может только ларёк покрасить. Ну, или два ларька.
показати весь коментар
10.06.2022 11:55 Відповісти
Яценюка прорабом.
показати весь коментар
10.06.2022 11:49 Відповісти
Ще й перевірте тих "рюскоязічних", хто має право на проживання, чи всі вони за моральні цінності ЕС.
показати весь коментар
10.06.2022 11:50 Відповісти
Шкода що немає зимових крокодилів до того рва біля паркану... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
показати весь коментар
10.06.2022 11:52 Відповісти
Обгороджують ЗАПОВІДНИК з унікальними КОЗЛОРИЛИМИ МАВПАМИ..

Але Європі потрібно вводити такі САНКЦІЇ, щоб цих КОЗЛОРИЛИХ МАВП почали заносити у ЧЕРВОНУ КНИГУ ..
показати весь коментар
10.06.2022 11:53 Відповісти
Унікальні вони стануть, коли їх лишиться там пару десятків. Поки що це стадо бидла...
показати весь коментар
10.06.2022 12:30 Відповісти
В секретних американських біолабораторіях під Одесою вже виводять морозостійких крокодилів.
показати весь коментар
10.06.2022 11:56 Відповісти
Все більше країн, що межують з рашею, починають робити те, що у нас ще 8 років тому почав робити Яценюк.
Яценюка у нас тоді обплював "мудрий нарід", "Стіну" похерили...
Зараз волають "нукакжетаквишло?!"
показати весь коментар
10.06.2022 11:56 Відповісти
Всі бажають відгородитися від москалів, як від якихось диких істот та небезпечних тварин....
показати весь коментар
10.06.2022 11:59 Відповісти
Мордор треба обгородити бетонним парканом по всьому периметру!
Підрядити на це діло китайців, вони будують найшвидше і в них уже є досвід Великого китайського муру.
показати весь коментар
10.06.2022 12:03 Відповісти
вонючий свинарник будет изолирован от цивилизации
показати весь коментар
10.06.2022 12:07 Відповісти
ну и как забор поможет от танков? очередное шоу.
показати весь коментар
10.06.2022 12:17 Відповісти
Забор скорее для мониторинга, а не для того чтобы кого-то сдержать. Но некоторые действительно ограничиваются только постройкой забора из-за экономии средств.
показати весь коментар
10.06.2022 12:20 Відповісти
А танкам что-то поможет, после забора?
показати весь коментар
10.06.2022 12:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QJi1S3sO8oE&t=206s французькі САУ Caesar б'ють ворога в Україні: відео
показати весь коментар
10.06.2022 12:20 Відповісти
надо хороших кацапов по границе положить. чтобы остальные понимали куда едут.
показати весь коментар
10.06.2022 12:23 Відповісти
Коли усі межуючі з рф країни вибудують високі міцні паркани - може буде те що всередені залити бетоном?)))
показати весь коментар
10.06.2022 12:27 Відповісти
А рів з крокодилами буде ??
показати весь коментар
10.06.2022 12:28 Відповісти
правильно
і з усіх москалів відбитки пальців і скан морди
показати весь коментар
10.06.2022 13:02 Відповісти
Задармо.....кажу Вам як українець

Міномети, гаубиці,.....і все ВАЖКЕ!!!
Тільки ТАК!!!
показати весь коментар
10.06.2022 13:13 Відповісти
Забор на границе не защитит от активных боевых действий, так же как забор вокруг вашего дома не защитит ваш дом от воров, но вы же всё равно строите забор. Ограждение, в первую очередь, это метка территории для "заблудившихся". Там будут стоять камеры, датчики движения, что позволит оперативней реагировать на обстановку. К тому же опыт на польско-белорусской границе показал, что если бы не было ограждения, то нелегальные мигранты давно бы просочились в Европу, особенно при содействии вражеских пограничников.
показати весь коментар
10.06.2022 13:14 Відповісти
Це гроші викинуті на вітер. Краще закуповуйте джевеліни та стінгери.
показати весь коментар
10.06.2022 13:23 Відповісти
Паркани, шмаркани.
Найголовніше - вислати агентуру ворога, тобто етнічєскіх рускіх, що там живуть. А цього очевидно ніхто не робитиме, бо ж західна цивілізація така добренька, така цивілізованенька, і взагалі, "нє всє рускіє плахіє". Ніякий забор не встоїть, якщо зсередини забора є запроданці, що радо відкриють ворота загарбникам.
показати весь коментар
10.06.2022 14:20 Відповісти
Значить не збираються повертати свої території...
показати весь коментар
10.06.2022 14:26 Відповісти
І замінувати.
показати весь коментар
10.06.2022 14:48 Відповісти
Да к ноябрю запросто. Там такие ледоколы строят, что забор как плюнуть по ветру!
показати весь коментар
10.06.2022 15:01 Відповісти
Чьо від цих дікарєй всі так прагнуть відгордитися?
показати весь коментар
10.06.2022 15:07 Відповісти
высоту забора в 5 метров....и электрический ток пустить поверху!
показати весь коментар
10.06.2022 15:23 Відповісти
Не поспішайте - шановні панове фіни...😏 Нащо вам відгороджуватись від тих територій які у дуже близькій перспективі часу ОБОВ'ЯЗКОВО повернуться до вас: тієї самої Карелії та інших історично фінських земель??😉 А після того як усі в кого параша колись забрала їх території відновлять над ними свій суверенітет, тей шматок багнисто - болотяної рашопадлії шо може залишиться, треба спільними зусиллями обгородити височезним парканом під напругою 10000V ще й із замінованою смугою вздовж усього периметру резервації для здичавілих👹!! І потім спостерігати зі сторожових вишок як лаптєногі зайвохромосомні остаточно перетворюються на свинособак - обрісши шерстюкою та почавши жерти одне одного "з галадухі"
показати весь коментар
10.06.2022 16:11 Відповісти
лучше заранее планируйте восстановление укреплений на линии Маннергейма.
показати весь коментар
10.06.2022 20:25 Відповісти
 
 