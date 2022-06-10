Фінляндія збудує на кордоні з РФ паркан завдовжки у понад тисячу кілометрів
Фінляндія хоче відгородитися від Росії довжелезним парканом. Для цього уряд збирається внести поправки у прикордонне законодавство.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Апостроф".
Поправки до закону дозволять споруджувати бар'єри, такі як огорожі, та нові шляхи з метою полегшення патрулювання на східному кордоні.
Як розповіла міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен, перед цим буде проведено оцінку прикордонною службою країни.
"...уряд ухвалить рішення про прикордонні загородження в критичних зонах на східному кордоні на основі оцінки прикордонної служби Фінляндії", - сказала вона.
Також зміни міститимуть пропозицію дозволу про зосередження прийому заявок щодо надання притулку виключно на деяких пунктах в'їзду. За чинними правилами ЄС, мігранти можуть просити притулку на всіх пунктах в'їзду в державу-члена Євросоюзу.
Наразі прикордонна зона між Фінляндією та РФ вкрита лісом і позначена тільки знаками, а також пластиковими смугами.
Уряд Фінляндії побоюється, що РФ може спробувати чинити тиск, спрямувавши до її кордонів мігрантів, як це було в Білорусі.
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фрашистов.
И других.
Але Європі потрібно вводити такі САНКЦІЇ, щоб цих КОЗЛОРИЛИХ МАВП почали заносити у ЧЕРВОНУ КНИГУ ..
Яценюка у нас тоді обплював "мудрий нарід", "Стіну" похерили...
Зараз волають "нукакжетаквишло?!"
Підрядити на це діло китайців, вони будують найшвидше і в них уже є досвід Великого китайського муру.
і з усіх москалів відбитки пальців і скан морди
Міномети, гаубиці,.....і все ВАЖКЕ!!!
Тільки ТАК!!!
Найголовніше - вислати агентуру ворога, тобто етнічєскіх рускіх, що там живуть. А цього очевидно ніхто не робитиме, бо ж західна цивілізація така добренька, така цивілізованенька, і взагалі, "нє всє рускіє плахіє". Ніякий забор не встоїть, якщо зсередини забора є запроданці, що радо відкриють ворота загарбникам.