Фінляндія збудує на кордоні з РФ паркан завдовжки у понад тисячу кілометрів

Фінляндія хоче відгородитися від Росії довжелезним парканом. Для цього уряд збирається внести поправки у прикордонне законодавство.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Апостроф".

Поправки до закону дозволять споруджувати бар'єри, такі як огорожі, та нові шляхи з метою полегшення патрулювання на східному кордоні.

Як розповіла міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен, перед цим буде проведено оцінку прикордонною службою країни.

"...уряд ухвалить рішення про прикордонні загородження в критичних зонах на східному кордоні на основі оцінки прикордонної служби Фінляндії", - сказала вона.

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Також зміни міститимуть пропозицію дозволу про зосередження прийому заявок щодо надання притулку виключно на деяких пунктах в'їзду. За чинними правилами ЄС, мігранти можуть просити притулку на всіх пунктах в'їзду в державу-члена Євросоюзу.

Наразі прикордонна зона між Фінляндією та РФ вкрита лісом і позначена тільки знаками, а також пластиковими смугами.

Уряд Фінляндії побоюється, що РФ може спробувати чинити тиск, спрямувавши до її кордонів мігрантів, як це було в Білорусі.

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