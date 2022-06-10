"Раднику голови "ДНР" повідомлено про підозру за викрадення журналіста на Херсонщині, - Офіс Генпрокурора

На окупованій території Херсонщини підозрюваний наказав викрасти журналіста, потім потерпілого катували, допитували та незаконно утримували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Підозрюваний займаючи посаду так званого "радника голови ДНР" і керуючи незаконним збройним формуванням на території Каховського району Херсонської області, у змові з іншим представником окупаційної влади віддав наказ викрасти журналіста газети "Новий день" через його громадянську позицію і професійну діяльність", - йдеться в повідомлення.

12 березня 2022 року представники ЗС РФ та учасники незаконного збройного формування, застосовуючи фізичну силу, затримали журналіста і перевезли його в приміщення раніше захопленого райвідділу поліції. Там потерпілого прикували кайданками до батареї, допитували, погрожували розправою, били та незаконно утримували впродовж тижня. Згодом його відпустили. Внаслідок таких дій журналіст отримав тілесні ушкодження різного ступеню.

Окупанту повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

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