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Новини Війна
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"Раднику голови "ДНР" повідомлено про підозру за викрадення журналіста на Херсонщині, - Офіс Генпрокурора

генпрокурора,огп,офіс

На окупованій території Херсонщини підозрюваний наказав викрасти журналіста, потім потерпілого катували, допитували та незаконно утримували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Підозрюваний займаючи посаду так званого "радника голови ДНР" і керуючи незаконним збройним формуванням на території Каховського району Херсонської області, у змові з іншим представником окупаційної влади віддав наказ викрасти журналіста газети "Новий день" через його громадянську позицію і професійну діяльність", - йдеться в повідомлення.

12 березня 2022 року представники ЗС РФ та учасники незаконного збройного формування, застосовуючи фізичну силу, затримали журналіста і перевезли його в приміщення раніше захопленого райвідділу поліції. Там потерпілого прикували кайданками до батареї, допитували, погрожували розправою, били та незаконно утримували впродовж тижня. Згодом його відпустили. Внаслідок таких дій журналіст отримав тілесні ушкодження різного ступеню.

Окупанту повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте: Окупанти протягом тижня викрали близько 20 енергодарівців, 11 з них - працівники ЗАЕС

Автор: 

викрадення (817) Офіс Генпрокурора (3239) Херсонська область (5705)


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Це щось із набору ідіомних начебто протокольно-дипломатичних політсинонімів (які зрештою нині мало що варті для України щодо конкретних справ): викликає стурбованість, слід замислитися, висловлюємо обурення, слід обговорити, закликаємо сторони до діалогу... А мирні громадяни України у цей час нестурбовано й незамислуючись над своїм станом, просто гинуть від рук скаженілих орд окупантів. Та дайте вже нам зброю, панове красномовці!!!
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10.06.2022 12:11 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/127202 https://petition.president.gov.ua/petition/127202

Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями
Почему ЛНР и ДНР до сих пор не обозначены и не признаны террористическими организациями?
Это надо сделать немедленно и внести их в список соответствующих экстремистких и террористических организаций и требовать чтобы другие страны тоже их таковыми признали!
Подобные "псевдо-судебные процессы" однозначно направлены на легитимизацию этих банд формирований!
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10.06.2022 14:02 Відповісти
 
 