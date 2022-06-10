Якщо місяць тому росіяни вивозили зерно із Запорізької області машинами, то тепер - потягами, - мер Мелітополя Федоров

Російські окупанти потягами вивозять зерно із Запорізької області до Криму. Новий урожай вони також крадуть, у тому числі за допомогою кораблів.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні із зерном відбуваються кричущі факти крадіжки. Вони почалися більше як місяць тому, коли з наших елеваторів, токів вони почали його забирати. Але масштаби крадіжок спочатку були зовсім інші: приблизно 20-30 машин на день вивозили у бік Криму. А сьогодні ми говоримо про інші цифри - вони почали вивозити його потягами", - сказав Федоров.

Також він зазначив, що окупанти формують автопарк фур, готуються використовувати порт Бердянська та звідти збираються вивозити кораблями, баржами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські обіцянки завжди пусті. Для експорту зерна з портів потрібна міжнародна місія ВМС, - Україна в ОБСЄ

"Вони готуються так само вкрасти і новий урожай. Наше завдання - фіксувати все, що відбувається", - зазначив мер.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях російські загарбники пропонують фермерам співпрацю за схемою "70 на 30". Тобто 70% урожаю вони забирають собі, а 30% залишають фермерам. Окрім того, росіяни не дозволяють аграріям вивозити товар на підконтрольну Україні територію.