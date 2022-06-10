Якщо місяць тому росіяни вивозили зерно із Запорізької області машинами, то тепер - потягами, - мер Мелітополя Федоров
Російські окупанти потягами вивозять зерно із Запорізької області до Криму. Новий урожай вони також крадуть, у тому числі за допомогою кораблів.
Про це в ефірі національного телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На сьогодні із зерном відбуваються кричущі факти крадіжки. Вони почалися більше як місяць тому, коли з наших елеваторів, токів вони почали його забирати. Але масштаби крадіжок спочатку були зовсім інші: приблизно 20-30 машин на день вивозили у бік Криму. А сьогодні ми говоримо про інші цифри - вони почали вивозити його потягами", - сказав Федоров.
Також він зазначив, що окупанти формують автопарк фур, готуються використовувати порт Бердянська та звідти збираються вивозити кораблями, баржами.
"Вони готуються так само вкрасти і новий урожай. Наше завдання - фіксувати все, що відбувається", - зазначив мер.
Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях російські загарбники пропонують фермерам співпрацю за схемою "70 на 30". Тобто 70% урожаю вони забирають собі, а 30% залишають фермерам. Окрім того, росіяни не дозволяють аграріям вивозити товар на підконтрольну Україні територію.
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але по залізниці теж треба. бо шкода. воно ж наше. рідненьке. а вони скоти його пізд....ят сукі!
А найбільш корисне що зробив взагалі клоун та його трупа - це встановив світовий рекорд з розмовами без зупинок з журналістами у кафе. Ну й ще не втік, це теж його заслуга, відверто кажучи. Янукович втік за мільярд меньш загрозливих обставин.
Из позитивного: фронт практически стоит. Обстрелов вглубь Украины стало меньше.
Из негативного: фронт практически стоит, обстрелы приграничных территорий, политота.
чому не звільняють херсон. там північ для орків потенційний котел...і що?
правильно - не на часі не можем немає стратегічної цінності...
підари зелені
і всі хто за них голосував теж підари
Якісь сіренькі мишки, як спеціально набирають на посади - аби сраку керівництву вилизували і не вміли думати. (тільки як ******* вміють думати).
Сіреньку мишку може взяти в оборот ворожа сила...
"Народ, який не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу" Наполеон Бонапарт.
Це треба завдячувати виключно Зеленському і всім тим, яких він привів до влади і зруйнували "всі разом" державу.
Ну всі вже знають, що рішення про згортання оборонних заходів у районі Чонгара було прийнято політиками та військовими: хрипатим опудалом Зе та якимось військовим, наприклад Підопригора (вигадано). Ну і що з того, що ми знаємо цих двох потвор? Що далі?
Як така ідея?
Хто відповідатиме за цей злочин?