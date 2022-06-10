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армія РФ (13417) Білорусь (5964) війна (56084) ракети (2755) Мотузяник (350)

У десяти населених пунктах Білорусі є російські війська. Розгорнуто "Іскандери", що загрожує завданням ракетних ударів по Україні, - Мотузяник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Російські війська на території Білорусі розмістили в десяти населених пунктах.

Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі загальнонаціонального телемарафону, коментуючи питання щодо концентрації російських військ поблизу білорусько-українського кордону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо російських військ одразу скажу: вони там є. Я не скажу вам точну кількість, але дислокуються російські підрозділи. Близько десяти населених пунктів, де військовослужбовці армії Росії є. Крім того, ми знаємо про оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", які також розгорнуті на території Білорусі, і це несе загрозу продовження завдання ракетних ударів по нашій території", - заявив Мотузяник.

Крім того, речник відзначив, що упродовж останніх кількох тижнів збройні сили Білорусі у складі до семи батальйонів намагаються "прикривати" ділянку білорусько-українського кордону. Це виключно демонстраційні дії, оскільки з боку України ніякої загрози для Білорусі бути не може.

"Можливий напад України на територію Білорусі звучить ще смішніше, ніж можливий напад на територію Росії", - заявив Мотузяник.

Водночас він нагадав, що Білорусь погрожує збільшити чисельність збройних сил республіки до 80 тисяч.

В оборонному відомстві України, за словами Мотузяника, в найближчій перспективі не бачать створення якогось потужного угруповання в Білорусі.

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"Це більше демонстраційних дій, в тому числі з боку підрозділів російської армії. І основна мета – це відтягнути наші сили, не допустити їх перекидання на інші напрямки", - вважає Мотузяник.

Він також прокоментував ситуацію та півдні України та відзначив, що там ситуація наразі відносно спокійна.

"Зараз на півдні там більш спокійно, оскільки ворог зосередив свої зусилля в Східній операційній зоні. Але оперативна ситуація така: ми бачимо, що противник надзвичайно боїться, що ЗСУ там перейдуть в активний широкий контрнаступ. Тому вони намагаються окопатися, створити глибоко ешеловану оборону", - зазначив речник.

Автор: Ірина Дашківська
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Саша Матузянник подуморил.... ты бы про наши действия рассказал....
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10.06.2022 12:46 Відповісти
А що ракетні удари з їх території не наносяться?
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10.06.2022 12:50 Відповісти
Наносяца. Но надо же что-то писать.
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10.06.2022 12:52 Відповісти
на российском полигоне =Беларусь= замечены орки с искандерами... Новость так себе.....
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10.06.2022 13:04 Відповісти
коли вже будуть ті himars шоб пальнуть туди,
це ж не територія мордора то мабуть можемо стріляти
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10.06.2022 13:11 Відповісти
Гомельчане в Новобелицком районе заметили сегодня такую технику.
Это бронированная эвакуационная машина на базе танка Т-72.

Привезли машину сегодня на тягаче МЗКТ с Черниговского шоссе в местную военную часть. https://t.me/flagshtok/8862
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10.06.2022 13:12 Відповісти
А дипломатичні стосунки з картопляними виродками ще є?
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10.06.2022 13:56 Відповісти
Насипаємо радіоктивні відходи в Урагани та поцілюємо на північ!
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10.06.2022 14:14 Відповісти
А лупонути по тих точках Верховне Гівно не дозволяє?
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10.06.2022 14:36 Відповісти
Бєларусі капєц....тільки в черзі за рашкой.
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10.06.2022 14:47 Відповісти
Чому там немає українських військ які проводять операцію по деокупації Білорусі, по створенню ДМЗ та по забиранню репарацій?
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11.06.2022 00:12 Відповісти
 
 