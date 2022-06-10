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Новини Війна в Україні
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іноземець (311) смертна кара (53) Венедіктова (756) Ейден Аслін (15) Шон Піннер (13) Брагім Саадун (13)

Через "смертні вироки", які окупанти винесли трьом іноземним бійцям ЗСУ, почали розслідування, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

піннер,аслі,брагім

Україна розпочала досудове розслідування за фактом винесення так званим судом ДНР у Донецьку смертного вироку двом полоненим громадянам Великої Британії та громадянину Марокко.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна вже розпочала досудове розслідування за цим фактом і вживатиме всіх необхідних заходів для того, щоб усі, хто був причетний до цих протиправних дій, були притягнуті до відповідальності за них", - написала Венедіктова у фейсбуці.

Вона зазначила, що згідно з Женевськими конвенціями, засуджені Ейден Ейслін, Шон Піннер і Брагім Саадун користуються імунітетом комбатантів і як військовополонені не можуть бути притягнуті до відповідальності за безпосередню участь у військових діях. Їх затримання має бути спрямоване лише на запобігання подальшій участі у бойових діях. Окрім того, жодного військовополоненого не може бути засуджено без можливості захисту та без допомоги кваліфікованого адвоката чи захисника. Це основний принцип права на справедливий суд, який діє і в мирний, і у воєнний час.

Читайте: Глибоко стурбовані "смертними вироками" іноземним бійцям ЗСУ в Донецьку. Закликаємо РФ поважати права військовополонених, - Блінкен

Окрім того, наголосила генпрокурор, у сучасному європейському просторі смертну кару розглядають як неприйнятну форму покарання, несумісну з основними правами, правом на життя та правом не піддаватися жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню.

"Таким чином, фальшивий вирок Ейдену Ейсліну, Шону Піннеру та Брагіму Саадуну - це ніщо інше, як порушення та знущання над передбаченими міжнародним гуманітарним правом та міжнародним правом прав людини зобов’язаннями Росії як окупаційної держави. Росія вкотре демонструє свою відчуженість від системи, заснованої на правилах, і кричуще нехтування самою основою верховенства права", - зазначила Венедіктова.

Також читайте: МЗС назвало нікчемним "судовий процес" окупантів над іноземними бійцями ЗСУ: "Подібні судилища підривають механізми повернення військовополонених"

Як повідомлялося, так званий "суд" у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
А Наумову который сбежал перед войной в международный розыск венедиктова не хочет подать?????? почему?????????
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10.06.2022 12:55
+9
Шольц учень Меркель, а ця тварина виростила ***** і вигодувала Російського монстра своєю дряхлою ціцькою. Та курва ще чотири місяці тому нам в очі казала, що Північний потік, то політичний проект, що дозволить Німеччині контролювати Россію...
Виродки, одним словом.
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10.06.2022 13:00
+8
Він на Мальдівах, на спец завданні. Війна закінчиться, повернеться за орденом.
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10.06.2022 12:58
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В ответ на это Украина увеличит паек пленным оркам. Шольц похвалит за это. Бесит уже эта мягкотелость. Приходит понимание того, что Азовцы могут никогда не вернуться.
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10.06.2022 12:51 Відповісти
При чому тут Шольц,якщо це не його сфера. Залиште німців, а про Азовсталь, то орки сказали,які суди їх чекають. Може до зе звернетесь, а не знову на других проблеми переведете
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10.06.2022 12:55 Відповісти
Шольц учень Меркель, а ця тварина виростила ***** і вигодувала Російського монстра своєю дряхлою ціцькою. Та курва ще чотири місяці тому нам в очі казала, що Північний потік, то політичний проект, що дозволить Німеччині контролювати Россію...
Виродки, одним словом.
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10.06.2022 13:00 Відповісти
Німців нічого чіпати - люди нормальні.

А от їх верхівка гнила - срані Меркелші зі Шрьодерами та Штанмайєрами та з іншою сранню...
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10.06.2022 13:07 Відповісти
про україців це також можна сказати, люди хороші, при владі мерзота
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10.06.2022 13:13 Відповісти
я би не поспішав із такими висновками. Гарні люди таку наволоч не оберуть. А от хитро.опі тупаки, які мріють про халяву...та хіба таких можно назвати гарними?
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10.06.2022 13:23 Відповісти
А Наумову который сбежал перед войной в международный розыск венедиктова не хочет подать?????? почему?????????
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10.06.2022 12:55 Відповісти
не на часі
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10.06.2022 12:57 Відповісти
Це не на часі...
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10.06.2022 12:57 Відповісти
Він на Мальдівах, на спец завданні. Війна закінчиться, повернеться за орденом.
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10.06.2022 12:58 Відповісти
особняк Зе в Крыму не должен попасть под =нацинализацию=...
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10.06.2022 13:08 Відповісти
ну так він же ж оформив згідно з російським законодавством і справно сплачує до бюджету расєї за користування...
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10.06.2022 13:13 Відповісти
Не на часі...

Зараз важливо задля перемоги Колі-катлеті та іншій зеленій срані на Прикарпатті видавати нагородну зброю за хероїзм.
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10.06.2022 13:11 Відповісти
отстаньте от человека. достаточно наказан - понизили до полковника.
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10.06.2022 13:31 Відповісти
ерефія ще 18-го року вийшла з Женевських конвенцій, а ОРДЛО ніколи їх і не визнавало. Зважаючи на те що, кремлядь ввела офіційно свої війська в Україну не оголошуючи війни то, навіть виходячи з Женевських конвенцій вони можуть вважатися терористичними бандформуваннями, які порушують міжнародні закони і звичаї ведення війни. До того ж, як кремлядь кваліфікує свої дії в міжнародній правовій практиці до задниці. "Специальная военная операция" може відбуватися виключно на території самої ерефії, або в іншій суверенній країні з запрошення легітимної влади. В даному випадку ні одне, ні друге не мають місця бути. Янукович з Медведчуком відсмоктали але кремлядь навіть не парилася зі зміною обґрунтування.
То ж, треба робити висновки і називати речі своїми іменами та виходити з міжнародного права. Вимагати від міжнародного суспільства визнання ОРДЛО терористичними угрупуваннями, а ерефію державою-терористом.
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10.06.2022 13:09 Відповісти
так. І формулювання має бути десь таке - організоване злочинне угрупування на чолі із Ху.лом, з метою особистого збагачення та вчинення ряду терористичних актів, незаконно використовуючи збройні сили РФ захопило частину української території, де, під виглядом народних республік, створила структури, що дозволяють в порушення норм міжнародного та російського законодавства, вчиняти особливо тяжкі злочини, у тому числі страти в інтересах цього ОЗГ.
І підозрюваним як організатор має бути Ху.ло, а уся ця наволоч - виконавцями.
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10.06.2022 13:20 Відповісти
Ви відзначаєте дуже складні істини в юридичній площині для зеленого шапіто щодо побудови державної стратегії, адекватного реагування і захисту країні через міжнародні механізми. Тут немає навіть пансіонатного тренінгу з більярдом і відеоіграми для обранців-професіоналів....
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10.06.2022 13:21 Відповісти
Я вас прошу, тільки не тягніть з нафталіну Югу-плокулола. Йому там саме місце.
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10.06.2022 13:14 Відповісти

Та да. Гнида Луценко, а особливо його Іруська, це ті, завдяки кому Порошенко з тріском програв вибори. Бо до самого Петі питань по суті було мало,а од до його кумів та друзів - безліч...
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10.06.2022 13:15 Відповісти
Чому не порушено провадження про незаконному притягненню до кримінальному відповідальності та незаконному привласненню особами собі повноважень правоохоронців та суддів?
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10.06.2022 13:14 Відповісти
как расследовать если доступа туда нет
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10.06.2022 13:17 Відповісти
Достатньо відомостей в публічних ЗМІ. Прізвище ж самозванця, що видає себе за суддю "республіки" не є таємницею?
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10.06.2022 13:21 Відповісти
А окрім папірців тут хтось шось конкретне може зробити????
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10.06.2022 13:21 Відповісти
"Расследование"?!!! Заняться, блд, больше нечем?! В мирном Киеве будете расследовать, или ТУДА поедут прокуроры-герои?
В Киеве надо расследовать - почему тысячи лучших бойцов оказались в плену и им уроды угрожают расстрелом?
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10.06.2022 13:30 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/127202
Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями
Почему ЛНР и ДНР до сих пор не обозначены и не признаны террористическими организациями?
Это надо сделать немедленно и внести их в список соответствующих экстремистких и террористических организаций и требовать чтобы другие страны тоже их таковыми признали!
Подобные "псевдо-судебные процессы" однозначно направлены на легитимизацию этих банд формирований!
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10.06.2022 14:00 Відповісти
Господи, помилуй
Вы что там совсем страх перед Богом потеряли. Что значит привлечем к ответственности? А может нужно спасать людей? А что с "Азовцами" и другими пленными? Живы и невредимы ли они вообще?
Боже, только на тебя Надежда осталась. Убери эту зевладу, помилуй Украину и ее народ, прогони рашистскую нечисть, ибо ты любишь нас, рабов твоих не поддавшихся сатане Аминь.
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10.06.2022 14:26 Відповісти
 
 