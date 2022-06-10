Через "смертні вироки", які окупанти винесли трьом іноземним бійцям ЗСУ, почали розслідування, - Венедіктова
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Україна розпочала досудове розслідування за фактом винесення так званим судом ДНР у Донецьку смертного вироку двом полоненим громадянам Великої Британії та громадянину Марокко.
Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна вже розпочала досудове розслідування за цим фактом і вживатиме всіх необхідних заходів для того, щоб усі, хто був причетний до цих протиправних дій, були притягнуті до відповідальності за них", - написала Венедіктова у фейсбуці.
Вона зазначила, що згідно з Женевськими конвенціями, засуджені Ейден Ейслін, Шон Піннер і Брагім Саадун користуються імунітетом комбатантів і як військовополонені не можуть бути притягнуті до відповідальності за безпосередню участь у військових діях. Їх затримання має бути спрямоване лише на запобігання подальшій участі у бойових діях. Окрім того, жодного військовополоненого не може бути засуджено без можливості захисту та без допомоги кваліфікованого адвоката чи захисника. Це основний принцип права на справедливий суд, який діє і в мирний, і у воєнний час.
Окрім того, наголосила генпрокурор, у сучасному європейському просторі смертну кару розглядають як неприйнятну форму покарання, несумісну з основними правами, правом на життя та правом не піддаватися жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню.
"Таким чином, фальшивий вирок Ейдену Ейсліну, Шону Піннеру та Брагіму Саадуну - це ніщо інше, як порушення та знущання над передбаченими міжнародним гуманітарним правом та міжнародним правом прав людини зобов’язаннями Росії як окупаційної держави. Росія вкотре демонструє свою відчуженість від системи, заснованої на правилах, і кричуще нехтування самою основою верховенства права", - зазначила Венедіктова.
Як повідомлялося, так званий "суд" у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.
Будь ласка, зачекайте...
Виродки, одним словом.
А от їх верхівка гнила - срані Меркелші зі Шрьодерами та Штанмайєрами та з іншою сранню...
Зараз важливо задля перемоги Колі-катлеті та іншій зеленій срані на Прикарпатті видавати нагородну зброю за хероїзм.
То ж, треба робити висновки і називати речі своїми іменами та виходити з міжнародного права. Вимагати від міжнародного суспільства визнання ОРДЛО терористичними угрупуваннями, а ерефію державою-терористом.
І підозрюваним як організатор має бути Ху.ло, а уся ця наволоч - виконавцями.
Та да. Гнида Луценко, а особливо його Іруська, це ті, завдяки кому Порошенко з тріском програв вибори. Бо до самого Петі питань по суті було мало,а од до його кумів та друзів - безліч...
В Киеве надо расследовать - почему тысячи лучших бойцов оказались в плену и им уроды угрожают расстрелом?
Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями
Почему ЛНР и ДНР до сих пор не обозначены и не признаны террористическими организациями?
Это надо сделать немедленно и внести их в список соответствующих экстремистких и террористических организаций и требовать чтобы другие страны тоже их таковыми признали!
Подобные "псевдо-судебные процессы" однозначно направлены на легитимизацию этих банд формирований!
Вы что там совсем страх перед Богом потеряли. Что значит привлечем к ответственности? А может нужно спасать людей? А что с "Азовцами" и другими пленными? Живы и невредимы ли они вообще?
Боже, только на тебя Надежда осталась. Убери эту зевладу, помилуй Украину и ее народ, прогони рашистскую нечисть, ибо ты любишь нас, рабов твоих не поддавшихся сатане Аминь.