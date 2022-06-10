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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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Маріуполь (2815) пожежа (3736) олія (11) Андрющенко Петро (635)

В Маріуполі через окупантів горів завод "Сателіт", де зберігаються тисячі тон насіння соняшника та олії

Новини Цензор.НЕТ Події

маріуполь

Окупанти збиралися вивезти насіння та олію до РФ, але пожежа змусила їх змінити плани.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора внаслідок експерименту з відновлення електрики зайнявся пожар на заводі "Сателіт" в Лівобережному районі по Таганрогського шосе. "Сателіт" займався збором та переробкою насіння соншника на масло. За даними наших джерел, в результаті пожару знищено декілька тисяч тон насіння соняшника та перероблено соняшнікове масло", - написав Андрющенко.

За його словами, ці залишки окупанти збиралися вивезти до РФ. Тепер окупаційна адміністрація Маріуполя намагається приховати реальні втрати від російського керівництво.

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Пізніше Андрющенко додав що, за інформацією власників, баки із олією не пошкоджено. "Тож окупантам є що красти далі", - написав Андрющенко.

Автор: Ольга Лузан
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хвала партизанам!👍😎
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10.06.2022 13:46 Відповісти
У партизан есть более приоритетные цели, чем сарай с зерном.
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10.06.2022 13:48 Відповісти
Пусть лучше сгорит, чем кацапам достанется.
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10.06.2022 13:46 Відповісти
Коли свинособаки ступають на нашу земля, то вони все перетворюють в лайно
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10.06.2022 13:50 Відповісти
при видступі потрібно палити усе....
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10.06.2022 13:54 Відповісти
Так это же бандеровцы подпалили! Кому невыгоден вывоз подсолнечника в россию?
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10.06.2022 13:59 Відповісти
Звичайно нищити складські запаси продукції чи сировини з огляду на повернення території - це дурість. Але в умовах тривалої окупації - це все перетворюється в "кормову базу" для окупанта.
По факту правильного рішення в умовах війни не має(
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10.06.2022 14:04 Відповісти
не треба панікувати. А то эвакуировали бы, если бы знали что война предполагается. И кацапі голодніе остались бы. Пасиба заботливым мальчикам у власти
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10.06.2022 14:06 Відповісти
*** жеж твою мєть, вибачте за мій французький!
Тисячі тон насіння та олії!
Могли ж вивезти, але до шашликів готувались, ніколи було!
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10.06.2022 14:15 Відповісти
Вот у меня один простой вопрос к зеленскому!! Неужели в вашей команде одни кухарки и баянисты -дебилы!! Почему не взорвать или не спалить запасы зерна , и подсолнечника в портах УКраины и в других зернохранилищах!! Почему врагу досталось всё так легко? Что это не дальновидность, предательство или наивность или просто должностные преступления!! Зачем надо было оставлять врагу столько зерна т другой продукции!! или надежда на АВОСЬ!! А теперь все хнычут и клянчат?? Ведь Мариуполь и бердянск и другие порты -города враги не окупировали внезапно за 2-4 часа!!Было время подумать и взвесить все варианты!
!
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10.06.2022 17:38 Відповісти
 
 