Обмін британських військовополонених під питанням, Росія "не хоче дотримуватися правил", - член парламенту Великої Британії
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Член парламенту Великої Британії Роберт Дженрік назвав ситуацію з наміром росіян стратити двох британських військовополонених Ейдена Есліна та Шона Піннера "абсолютно обурливою".
Про це він сказав в ефірі ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Ліга.нет".
Дженрік представляє у парламенті Ньюарк, де живе сім'я Есліна.
Як заявив Дженрік, посол України запевнив його, що питання про обмін Есліна та Піннера буде "пріоритетним" під час переговорів з росіянами. Однак, за словами парламентаря, це залежить від того, чи має Росія намір дотримуватися міжнародного права.
Дженрік сказав, що відповідно до Женевської конвенції Еслін і Піннер є військовослужбовцями ЗСУ і ставлення до них у полоні має бути відповідним. Натомість їм влаштовують "показовий суд" і оголошують про намір їх стратити.
"Двоє громадян Великої Британії були позбавлені нормального судового процесу, і, по суті, їх використовують як заручників", – сказав Дженрік.
Як повідомлялося, так званий "суд" у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.
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Згідно із законодавством Великої Британії що Аслін, що Піннер з початком участі у бойових діях в Україні стали порушниками закону.
За законодавством Великої Британії вони там вважаються кимось на кшталт найманців, бо громадянам цієї країни заборонено служити в іноземних арміях. Він, коли їхав сюди, порушив їхній закон. Він розповідав, що додому йому повернутися дуже проблематично, бо до нього буде дуже багато питань, його навіть могли посадити до в'язниці за участь у бойових діях в Україні. У цьому і є проблема: їх батьківщина ними не дуже цікавиться, бо вони там майже злочинці, але і наша країна ними геть не цікавиться. Тобто, як завше: людина приїхала, повоювала за Україну, потрапила в полон - ну та й шо, хай сидить. Таке ставлення… дуже негарне.
Ейден Аслін і Шон Піннер складали присягу українському народу, вони уже багато років офіційно у складі Збройних сил нашої держави. Вони юридично повинні бути захищені Україною, оскільки самі роками її захищали. І, що, знову-таки важливо: вони не є найманцями.
Ось цей незрозумілий легіон, який президент зеленський створив - він невідомо до кого відноситься: ні до якоїсь структури, чи до ЗС, чи до Нацгвардії, чи незрозуміло до кого. А Ейден та Піннер служили в підрозділі, який був повністю, офіційно у підпорядкуванні Збройних сил України. Їх прийняли у військкоматі, їх записали, вони є офіційними контрактниками, вони є нашими офіційними військовослужбовцями. Юридично вони повинні бути повністю захищені, нашою державою - першочергово.
Вони мають усі ті права, які мають усі військовополонені згідно з усіма міжнародними конвенціями. Вони не були в жодних нелегальних формуваннях, вони просто військовослужбовці зі Збройних Сил, як і будь-які інші військовополонені з будь-яких інших батальйонів чи бригад, які офіційно проходять у нас як підрозділ Збройних сил, - 95, 93, будь-яка…
Обидва британці - Ейден Аслін і Шон Піннер - намагалися отримали українське громадянство. Але безрезультатно, їм закидали просто "ну.. ви ж самі захотіли сюди приїхати".
Вони просили надати їм громадянство, і вони намагалися десь з 2018 року його отримати, але зав'язувалися у нашій у нашій бюрократичній системі - і на цьому все і завершувалося. Тож громадянства вони так і не отримали за усі ці роки, хоч прослужили, мабуть, один повний контракт - це точно". За законодавством, людина, яка прослужила 3 роки, має просити посвідку на проживання, але їм і цього не надали.
31 травня наші нардепи звільнили з посади Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову. З порушенням процедури, оскільки відповідно до статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" та статті 4 Закону України "Про Уповноваженого…" у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження омбудсмена. І причина цієї заборони зараз більш ніж зрозуміла. 9 днів потому Верховна Рада досі не обрала кандидата на заміну Денісовій. На офіційному рівні у нас немає відповідної особи, яка б відстоювала права військових - британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Брагіма Саадуна. Їм загрожує страта, що є кричущим порушенням Женевської конвенції та їх людських прав.
Цікаво, одначе, що для отримання громадянства України (принаймні, для обіцянки на найвищих державних рівнях) російському журналісту Олександру Невзорову не довелося воювати. Йому вистачило зайняти нішу критикана режиму Путіна та періодично випускати відео на Youtube-каналі. Тому Невзорову, який раніше був довіреною особою Путіна; тому, який був депутатом Держдуми РФ протягом чотирьох скликань. Невзорову, є ворогом Латвії та Литви - країн, які є нашими палкими союзниками у загарбницькій війні батьківщини журналіста проти України.
Нагадаю, що у період розпаду та децентралізації СРСР Олександр Невзоров прославився, як автор популярного репортажу "Наші" про січневі події 1991 року у Латвії, в якому виправдовувалися збройні дії ОМОНу в республіці. Тоді від рук псів кремлівського режиму загинуло 5 латвійців. Також журналіст підтримував застосування сили радянським режимом 13 січня 1991 року в місті Вільнюс (Литва), про що теж відзняв репортаж. Він не вибачився ні за що.
Глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю виданню Forbes заявив, що російський олігарх Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно отримання українського громадянства. "Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі", - наголосив Новіков.
Цікаво, як Фрідман складатиме екзамен на знання української мови? А Невзоров заспіває "Батько наш - Бандера" і викладе це у свій Telegram? (що не є, звісно, умовою для отримання громадянства України, але видовищем було б досить екзотичним).
Хоч деякі іноземці у нас живуть по 10-30 років, отримуючи лише посвідку на проживання. Вони тут працюють, платять податки, народжують навіть дітей - і не можуть вважатися громадянами України.
Як бачите, навіть роками захищати нашу державу не досить для отримання не лише громадянства, а принаймні захисту та юридичних гарантій.
Історія цих трьох захисників, яких суд "ДНР" приговорив до розстрілу, може стати дуже показовою для іноземців, які воюють - вони у небезпеці. Вони не будуть військовополоненими від України - їх легко зможуть охрестити найманцями. А що буде з білоруськими добровольцями? Їх з полону можуть відправити прямо до лап режиму Лукашенка. Яке тоді на них чекає майбутнє? І чи це "майбутнє", взагалі, настане?
Володимир Зеленський сам запросив іноземців долучитися до війни в Україні. Це було жестом відчаю лідера, чия країна раптово (чи очікувано - залежно від того, хто з представників влади розповідає) опинилася у стані широкомасштабної війни з другою армією світу. І багато іноземців дійсно зараз воюють за нас, за чужу їм країну, за чужий їм народ. Хоч вони вже заслужили звання кращих із кращих Українців.
Ці іноземці віддають Україні сили, здоров'я та навіть життя. А що натомість Україна дає їм?
2) провести спецоперацию по освобождению своих граждан из плена