Потенційно всі люди, які в Україні переживають наслідки війни, "постарішали" на 10-15 років, - Ляшко

Хвороби, раніше притаманні десь 60-річним, тепер наздоганятимуть українців у 45-50 років, зокрема через психологічні зміни в організмі.

Про це розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді. Життя", інформує Цензор.НЕТ.

"Війна і так уже має негативний вплив на нас з вами. Навіть за тими підрахунками, які ми проводимо, сьогодні потенційно всі люди, які в Україні переживають наслідки війни, постарішали на 10-15 років. "Постарішали" - це умовно, тому що хвороби, які нас наздоганяли, наприклад, в 60, тепер будуть наздоганяти в 45-50, зокрема через психологічні зміни в нашому організмі", - уточнив він.

За словами міністра, сьогодні найбільше летальних випадків в Україні стаються через серцево-судинні хвороби.

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На другому місці - онкологічні захворювання, оскільки у людей немає можливості пройти ранній скринінг.

"Люди під час війни не звертаються для профілактичного огляду, а терплять до останнього, бояться навантажити систему, та й система орієнтована на інші пріоритети. Це призведе до того, що хвороби виявлятимуть на більш пізніх стадіях. А це означає довготриваліше та дороговартісніше лікування, і не завжди ефективне", - каже міністр.

Ляшко закликав тих українців, які перебувають у безпечних регіонах і мають проблеми зі здоров’ям або давно не були у сімейного лікаря, спробувати записатися і проконсультуватися.

"Українці повинні жити довго і бути здоровими", - говорить Ляшко.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що через війну психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 мільйонів українців.

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