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Потенційно всі люди, які в Україні переживають наслідки війни, "постарішали" на 10-15 років, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я Війна в Україні

старість

Хвороби, раніше притаманні десь 60-річним, тепер наздоганятимуть українців у 45-50 років, зокрема через психологічні зміни в організмі.

Про це розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді. Життя", інформує Цензор.НЕТ.

"Війна і так уже має негативний вплив на нас з вами. Навіть за тими підрахунками, які ми проводимо, сьогодні потенційно всі люди, які в Україні переживають наслідки війни, постарішали на 10-15 років. "Постарішали" - це умовно, тому що хвороби, які нас наздоганяли, наприклад, в 60, тепер будуть наздоганяти в 45-50, зокрема через психологічні зміни в нашому організмі", - уточнив він.

За словами міністра, сьогодні найбільше летальних випадків в Україні стаються через серцево-судинні хвороби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожен десятий українець матиме негативні наслідки для психічного здоров'я через війну, - Ляшко

На другому місці - онкологічні захворювання, оскільки у людей немає можливості пройти ранній скринінг.

"Люди під час війни не звертаються для профілактичного огляду, а терплять до останнього, бояться навантажити систему, та й система орієнтована на інші пріоритети. Це призведе до того, що хвороби виявлятимуть на більш пізніх стадіях. А це означає довготриваліше та дороговартісніше лікування, і не завжди ефективне", - каже міністр.

Ляшко закликав тих українців, які перебувають у безпечних регіонах і мають проблеми зі здоров’ям або давно не були у сімейного лікаря, спробувати записатися і проконсультуватися.

"Українці повинні жити довго і бути здоровими", - говорить Ляшко.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що через війну психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 мільйонів українців.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
А так все смешно начиналось: бег по фонтанам, игра в разбойники с публичным поеданием шаурмы в "закрытых" на карантин заведениях, радость радостная разносилась из-всех углов развеселого квартала, толстые зады неунывающей Котлеты и такой же неунывающей Третьяковой, которая как оказалось страдала от отсутствия матраца(может быть потому она такая злая?). "Я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я этим занимаюсь лично...". А вон оно как все обернулось...
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10.06.2022 14:08
+8
Зелені пітари роблять усе, щоб українці швидше повимирали особливо Ляшко і Гетьманцев стараються
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10.06.2022 14:11
+7
Зате перемогли короновірус!
І порозумнішали (ну ті кому це взагалі дано) років на 50...
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10.06.2022 14:02
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Зате перемогли короновірус!
І порозумнішали (ну ті кому це взагалі дано) років на 50...
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10.06.2022 14:02 Відповісти
Может масочный режим с карантином помогут компенсировать психологические изменения в следствии войны❓☝Или сразу на уколы❓
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10.06.2022 14:08 Відповісти
А так все смешно начиналось: бег по фонтанам, игра в разбойники с публичным поеданием шаурмы в "закрытых" на карантин заведениях, радость радостная разносилась из-всех углов развеселого квартала, толстые зады неунывающей Котлеты и такой же неунывающей Третьяковой, которая как оказалось страдала от отсутствия матраца(может быть потому она такая злая?). "Я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я этим занимаюсь лично...". А вон оно как все обернулось...
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10.06.2022 14:08 Відповісти
каждый народ достоин своего правителя. Нужно менять сознание общества. Проводить дезебилизацию..
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10.06.2022 14:15 Відповісти
Залишіть це *****. У нього набагато краще виходить перетворювати тупих, брехливих і кончених совків, на українців... Жоден обраний нами у владу, не досяг у цьому і сотої частини...
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10.06.2022 14:26 Відповісти
Вообще-то, избирателям достаточно было голову включить, и осознать, что квартальный комик, не имеющий вообще опыта ни в чем, будет херовым президентом в воюющей стране. Но решили "поржать паприколу..." А теперь вся Украина отрыгивает кровью этот "прикол".
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10.06.2022 15:46 Відповісти
Зелені пітари роблять усе, щоб українці швидше повимирали особливо Ляшко і Гетьманцев стараються
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10.06.2022 14:11 Відповісти
Зебілам велика подяка.
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10.06.2022 14:12 Відповісти
Осьо вам рецепт як помолодшати. Купуєте бентлі за пів-мільйона баксів. Гарантую - будете виглядати на 10-15 молодше. Он як радник голови правління нафтогазу.
П.с. Золотий унітаз - ще -5 років. Не переборщіть, а то впадете у дитинство
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10.06.2022 14:13 Відповісти
Но нихера не поумнели.
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10.06.2022 14:13 Відповісти
Это типа он на 10-15 лет раньше на пенсию пойдет?

Люди умират рано не через "психологию войны", а из за - нищих пенсий, зарплат что = невозможность нормального питания, доступа к медицине (если не занесешь, то умирай дома) и постоянной нагрузки на организм этими факторами....ах да, еще режим работы по 12 часов 6 дней в неделю, никого не сделал здоровее
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10.06.2022 14:24 Відповісти
Так есть же такое понятие как трудотерапия, лечение голодом, народная медицина❗👍
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10.06.2022 14:43 Відповісти
ляшко, довбойоб ссучєний, іди *****.
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10.06.2022 14:35 Відповісти
Підказка Ляшку,потрібно всім хто постарів крем видати,а кошти закласти в бюджет на наступний рік
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10.06.2022 15:13 Відповісти
шо они там курят?? на кокс не похоже...
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10.06.2022 15:57 Відповісти
Та не варто так напрягатися. Весь минулий рік казали, гірше вже нема де. Всіх труять і здавалося б, що може статися такого? А тут бац і війна. Тому, цей рік ще не такий поганий, поки всі живі. Та, я думаю, що наступного року може і не бути.
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10.06.2022 17:41 Відповісти
Один Ляшко виглядає як пацан, бо йому на все по*уй.
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10.06.2022 23:28 Відповісти
Знайомий «на очах посивів». Лягаю спати одягнений, взуття біля ліжка.
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11.06.2022 08:14 Відповісти
 
 