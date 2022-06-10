У перемовинах щодо ППО для України відзначається прогрес. Питання рухається не надто швидко, але рухається, - Веніславський
У переговорах із західними партнерами щодо систем протиповітряної оборони для України є прогрес.
Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-України".
"Прогрес є (у переговорах. - Ред.), і якщо раніше була певна стіна в цьому напрямку, то нині цю стіну вже зруйновано… Це рухається, не так швидко, як хотілося б, але рухається", - зазначив Веніславський в ефірі національного телемарафону п'ятницю.
Він висловив сподівання, що вже найближчим часом Україна отримає ті системи ППО, "які точно зможуть унеможливити навіть ті авіаційні удари, які наразі завдаються (російською армією. - Ред.) у безпосередній близькості до лінії фронту".
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Новинарня
@Novynarnia
· 32 хв
Суд передав незаконно ввезені з Росії комплектуючі засобів ППО на потреби ЗСУ - https://novynarnia.com/2022/06/10/sud-peredav-nezakonno-vvezeni-z-rosiyi-komplektuyuchi-zasobiv-ppo-na-potreby-zsu/
Росіяни звісно цих наших поставщиків заарештували