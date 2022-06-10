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Новини Допомога Україні Війна
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У перемовинах щодо ППО для України відзначається прогрес. Питання рухається не надто швидко, але рухається, - Веніславський

ппо

У переговорах із західними партнерами щодо систем протиповітряної оборони для України є прогрес.

Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-України".

"Прогрес є (у переговорах. - Ред.), і якщо раніше була певна стіна в цьому напрямку, то нині цю стіну вже зруйновано… Це рухається, не так швидко, як хотілося б, але рухається", - зазначив Веніславський в ефірі національного телемарафону п'ятницю.

Він висловив сподівання, що вже найближчим часом Україна отримає ті системи ППО, "які точно зможуть унеможливити навіть ті авіаційні удари, які наразі завдаються (російською армією. - Ред.) у безпосередній близькості до лінії фронту".

Також читайте: Україна хоче купити в Ізраїлю систему ППО "Залізний купол", - посол Корнійчук

Автор: 

армія рф (17207) обстріл (28228) ППО (3146) Веніславський Федір (284)


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Топ коментарі
+19
С нашим Коростылевым договориться не пробовали?

Берет недорого:
Стрела-10 с управлением по лазерному следу (типа английского стартрека) уже прошла госиспытания

ЗРК средней дальности (100 км) на базе Ольхи был готов сделать за два года и за 40 млн. долл. Это всего 20 км дороги Вэлыкого Крадивныцтво!

Уроды ЗЕльоные !!! 👿👿👿👿👿👿
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10.06.2022 14:14
+15
Вони робили ракети, а наш мЬІролюбець великобудував асфальтовані і освітлені дороги для кацапні.
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10.06.2022 14:18
+13
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10.06.2022 14:14
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Только что читатели Флагштока зафиксировали посадку реактивного самолета в гомельском аэропорту.

Ранее в 11:13 телеграм канал Беларуски Гаюн писал о прилете транспортного самолета в гомельский аэропорт - предположительно, в связи с погрузкой комплекса противовоздушной обороны С-400.
https://t.me/flagshtok/8863
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10.06.2022 14:02 Відповісти
для Украины чтоли привезли?
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10.06.2022 14:08 Відповісти
hotjat postavitj dlja ZSU ?
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10.06.2022 14:18 Відповісти
пан Вениславский не знает, что ППО у нас худо-бедно есть, а вот ПРО нет.... или в школе сержантов этого не объясняли???
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10.06.2022 14:08 Відповісти
Да, еще необходимо ПРО от ракет.
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10.06.2022 15:43 Відповісти
Што - знов шольц щось пообіцяв?
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10.06.2022 14:08 Відповісти
да. Снаряды для "Гепардов" к Новому Году.
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10.06.2022 14:29 Відповісти
Уточнити ще треба до якого.
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10.06.2022 14:35 Відповісти
до того, який поставлять під новорічну ялинку
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10.06.2022 14:45 Відповісти
ПВО надо и очень много. И не только для фронта, но и для стратегических и военных объектов по всей стране. Хотя бы для защиты от крылатых ракет, которых у них дофига
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10.06.2022 14:11 Відповісти
Вони робили ракети, а наш мЬІролюбець великобудував асфальтовані і освітлені дороги для кацапні.
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10.06.2022 14:18 Відповісти
С нашим Коростылевым договориться не пробовали?

Берет недорого:
Стрела-10 с управлением по лазерному следу (типа английского стартрека) уже прошла госиспытания

ЗРК средней дальности (100 км) на базе Ольхи был готов сделать за два года и за 40 млн. долл. Это всего 20 км дороги Вэлыкого Крадивныцтво!

Уроды ЗЕльоные !!! 👿👿👿👿👿👿
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10.06.2022 14:14 Відповісти
Не факт що зараз ці потужності виробничі взагалі існують(
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10.06.2022 14:19 Відповісти
но они существовали!
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10.06.2022 14:24 Відповісти
а шо, вулицю Січових Стрільців вже розбомбили??
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10.06.2022 14:32 Відповісти
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10.06.2022 14:34 Відповісти
Це у випадку, якщо туди навідалось плісняве дбр, або г+г бабломойського, тоді є шанс, що вже й не існує.
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10.06.2022 14:46 Відповісти
Виробничі потужності вперший день війни треба було перевозити до Польщі
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10.06.2022 14:57 Відповісти
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10.06.2022 14:14 Відповісти
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10.06.2022 14:19 Відповісти
Але то така справа... Допоміг одному - Арахамії і пообіцяв допомогти ще 399999, от і вийшла загальна сума.
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10.06.2022 14:20 Відповісти
округлил ... трошки
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10.06.2022 14:56 Відповісти
А де іменно він взяв 400000 українців - місто збора назовіть будьласкА
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10.06.2022 14:56 Відповісти
то есть!? танки, РСЗВ и ракеты нам не дают вдруг мы стрельнем по парашке, а ППО? вдруг мы закроем небо, перестанут гибнуть женщины и дети ***** расстроится и может подумать что его унизили, так получается или я что то не понял?
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10.06.2022 14:18 Відповісти
tak tak - eto prokljaty zapad vo vsem vinovat
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10.06.2022 14:20 Відповісти
засунь себе свой сарказм u dupu
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10.06.2022 16:20 Відповісти
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10.06.2022 16:44 Відповісти
Дай Бог!
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10.06.2022 14:18 Відповісти
Згадаймо про наше ППО, яке знищили вороги України.
Новинарня
@Novynarnia
· 32 хв
Суд передав незаконно ввезені з Росії комплектуючі засобів ППО на потреби ЗСУ - https://novynarnia.com/2022/06/10/sud-peredav-nezakonno-vvezeni-z-rosiyi-komplektuyuchi-zasobiv-ppo-na-potreby-zsu/
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10.06.2022 14:19 Відповісти
Це саме ті клістрони, які зелені уроди заарештували і видали росіянам списки тих хто на росії ці клістрони крав з баз консервації
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10.06.2022 15:43 Відповісти
Я бы вам хер шо дал!!! "Радник голови правління "Нафтогазу" Діденко у розпал війни купує "Бентлі" за $0,5 млн" НА ЭТО У ВАС БАБКИ ЕСТЬ, А СОБСТВЕННУЮ ОБОРОНУ НЕТ!!! КАК ЭТО ПОНЯТЬ?? ИЛИ ОПЯТЬ ЕВРОПА ПЛОХАЯ???
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10.06.2022 14:22 Відповісти
В ходе боев между национальной армией Якутии, союзной армией самообороны Японии китайские захватчики были разгромлены и отброшены на линию реки Хуанхе., карело-финскими пограничниками отловлены несколько похожих на людей существ. которые обитали в болотах близ МКАД /бывшая росийская федерация/что-то вопили про православие и денацификацию, голодающим волгоградского вилаята Имарата Кавказ были доставлены очередная партия воды и продуктов, а в переговорах про поставки Украине европейскими партнерами систем ПВО наметился явный прогресс. Шел 2042 год.
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10.06.2022 14:39 Відповісти
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10.06.2022 14:57 Відповісти
Саме страшно що всі зелені чмошники коментують ті питання в яких нічого не розуміють, цей тупий утирок нічого не розуміє в конституції, але гімно лізе коментувати ППО.
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10.06.2022 14:46 Відповісти
Краще погомонімо про свинарчуків Порошенка і про те, як вони не три роки не давали плісняві ППО розвивати.
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10.06.2022 14:54 Відповісти
Цікаво що зелені завели справу на тих хто домовлявся з російськими прапорщиками які крали ці клістрони в себе на базах зберігання техніки.
Росіяни звісно цих наших поставщиків заарештували
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10.06.2022 15:46 Відповісти
швидкість бюрократії в європі повільніша равлика
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10.06.2022 15:50 Відповісти
 
 