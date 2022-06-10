Активи Шарія, Медведчука та Мураєва можна конфіскувати за пришвидшеною процедурою, - голова НАЗК Новіков

Активи проросійського пропагандиста Анатолія Шарія, кума Путіна Віктора Медведчука та екснардепа-"регіонала" Євгена Мураєва можуть конфіскувати за пришвидшеною процедурою.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив очільник НАЗК Олександр Новіков, інформує Цензор.НЕТ.

"Є два види конфіскації – кримінальна й адміністративна. Законопроєкт №7194 створює додаткову адміністративно-правову процедуру конфіскації активів. Медведчук, Євген Мураєв та Анатолій Шарій підпадають під ознаки колобараційної та терористичної діяльності. Їхнє майно можна конфіскувати за кримінальним провадженням та за законом №7194.

Очевидно, що кримінальна справа Медведчука – це довгий процес. Однак закон №7194 передбачає досить швидку судову процедуру, яка триває до 15 діб: 10 днів – на рішення суду та ще 5 – на розгляд справи у випадку апеляції. Важливо, аби РНБО наклало санкції на тих людей, на яких вже наклали санкції наші західні партнери. Наразі цього досі не зроблено. Тому й Мінʼюст поки не може звернутися до суду", - пояснив він.

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