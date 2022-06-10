Активи Шарія, Медведчука та Мураєва можна конфіскувати за пришвидшеною процедурою, - голова НАЗК Новіков
Активи проросійського пропагандиста Анатолія Шарія, кума Путіна Віктора Медведчука та екснардепа-"регіонала" Євгена Мураєва можуть конфіскувати за пришвидшеною процедурою.
Про це в інтерв'ю Forbes заявив очільник НАЗК Олександр Новіков, інформує Цензор.НЕТ.
"Є два види конфіскації – кримінальна й адміністративна. Законопроєкт №7194 створює додаткову адміністративно-правову процедуру конфіскації активів. Медведчук, Євген Мураєв та Анатолій Шарій підпадають під ознаки колобараційної та терористичної діяльності. Їхнє майно можна конфіскувати за кримінальним провадженням та за законом №7194.
Очевидно, що кримінальна справа Медведчука – це довгий процес. Однак закон №7194 передбачає досить швидку судову процедуру, яка триває до 15 діб: 10 днів – на рішення суду та ще 5 – на розгляд справи у випадку апеляції. Важливо, аби РНБО наклало санкції на тих людей, на яких вже наклали санкції наші західні партнери. Наразі цього досі не зроблено. Тому й Мінʼюст поки не може звернутися до суду", - пояснив він.
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У Київській області вороги хотіли створити окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки.
Жителям області хотіли в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР - принаймні до видачі документів рф.
У покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району контррозвідка СБУ виявила ворожий схрон з бланками паспортів колишнього СРСР. Подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки "краснокожих паспортін" - були завезені з рф на початку повномасштабної агресії.
https://t.me/spravdi/10374
І ще якихось росєян, єврейського походження, які спонсорували агресію проти України.
Пророссийский политик и "медиаменеджер" https://hvylya.net/news/247032-snbo-vvel-sankcii-protiv-telekanala-nash-muraeva Евгений Мураев выехал из Украины 22 мая.Об этом https://www.facebook.com/100066658773852/posts/360162556215701/?d=n рассказал бизнесмен Сеяр Куршутов, ссылаясь на свои источники."По моей информации, один из немногих «промолчавших» после начала войны политиков спокойно пересёк границу 22 мая, на закарпатском пункте пропуска «Тиса». На автомобиле с гос номером ка9849еа. Сейчас находится в Вене", - сказал он.Куршутов добавил, что Мураев также не выплатил зарплаты сотрудникам своего телеканала "Наш": "Передаёт привет всем журналистам своего телеканала, которым он «забыл» выплатить заработную плату, перед тем как отправить их в вечный «отпуск за свой счёт». Как отмечает бизнесмен, теперь собственные журналисты, вероятно, ненавидят пророссийского Мураева сильнее, чем националисты.
Лично я не вижу проблем - доказать вину в суде и по решению всё отобрать, если есть что отбирать.
Вот только даже тот же Шарий говорит, что доказательства его вины никак не могут донести до зала суда.
Предположу, что и с двумя другими фигурантами - аналогичная ситуация.
Идиотизм
Получается кто-то из СБУ целенаправленно саботирует уголовные дела против врагов Украины.