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Активи Шарія, Медведчука та Мураєва можна конфіскувати за пришвидшеною процедурою, - голова НАЗК Новіков

фото,медведчук,рейтерс

Активи проросійського пропагандиста Анатолія Шарія, кума Путіна Віктора Медведчука та екснардепа-"регіонала" Євгена Мураєва можуть конфіскувати за пришвидшеною процедурою.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив очільник НАЗК Олександр Новіков, інформує Цензор.НЕТ.

"Є два види конфіскації – кримінальна й адміністративна. Законопроєкт №7194 створює додаткову адміністративно-правову процедуру конфіскації активів. Медведчук, Євген Мураєв та Анатолій Шарій підпадають під ознаки колобараційної та терористичної діяльності. Їхнє майно можна конфіскувати за кримінальним провадженням та за законом №7194.

Очевидно, що кримінальна справа Медведчука – це довгий процес. Однак закон №7194 передбачає досить швидку судову процедуру, яка триває до 15 діб: 10 днів – на рішення суду та ще 5 – на розгляд справи у випадку апеляції. Важливо, аби РНБО наклало санкції на тих людей, на яких вже наклали санкції наші західні партнери. Наразі цього досі не зроблено. Тому й Мінʼюст поки не може звернутися до суду", - пояснив він.

Читайте: Соратника Медведчука політтехнолога Погребинського підозрюють у держзраді, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

конфіскація (848) Медведчук Віктор (1706) НАЗК (1683) Мураєв Євгеній (153) Шарій Анатолій (227) Новіков Олександр (87) актив (237)


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Топ коментарі
+11
І притягти в країну Фрідмана, який замінить медвечука.
І ще якихось росєян, єврейського походження, які спонсорували агресію проти України.
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10.06.2022 14:30
+9
не на часі
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10.06.2022 14:30
+8
Нужно как минимум желание. А оно есть?
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10.06.2022 14:28
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Нужно как минимум желание. А оно есть?
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10.06.2022 14:28 Відповісти
А в кого з них це бажання колись було? Ну зараз медведчук хоча б у клітці причинений. Але все одно відчувається крутня, договорняки. Мерзотники, вибачте за мою французьку, на жаль це класика
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10.06.2022 14:50 Відповісти
У разі захоплення Київщини окупанти планували видавати українцям документи СРСР

У Київській області вороги хотіли створити окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки.
Жителям області хотіли в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР - принаймні до видачі документів рф.

У покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району контррозвідка СБУ виявила ворожий схрон з бланками паспортів колишнього СРСР. Подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки "краснокожих паспортін" - були завезені з рф на початку повномасштабної агресії.
https://t.me/spravdi/10374
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10.06.2022 14:28 Відповісти
звучит так можем но не будем
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10.06.2022 14:29 Відповісти
не на часі
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10.06.2022 14:30 Відповісти
І притягти в країну Фрідмана, який замінить медвечука.
І ще якихось росєян, єврейського походження, які спонсорували агресію проти України.
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10.06.2022 14:30 Відповісти
а ще підтримка (з повітря ) представників рос пропагади !
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10.06.2022 14:32 Відповісти
Та в Україні кремлівських гнид несчисленна кількість!! Україні потрібна тотальна дегнидизація,негайна!!!))
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10.06.2022 14:37 Відповісти
Жили були…
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10.06.2022 14:32 Відповісти
а зелені клоуні ловлять студентів на кордоні соромлять роблять з них зрадників але суркіса портнова а тепер мураева випустили (до речі портнов і тупицкий також у Відні),до всіх зрадників зелені відносяться з теплотою а от рябошкапка в треий раз не випустили і ще ви обурюетесь що не беруть в ес?-

Пророссийский политик и "медиаменеджер" https://hvylya.net/news/247032-snbo-vvel-sankcii-protiv-telekanala-nash-muraeva Евгений Мураев выехал из Украины 22 мая.Об этом https://www.facebook.com/100066658773852/posts/360162556215701/?d=n рассказал бизнесмен Сеяр Куршутов, ссылаясь на свои источники."По моей информации, один из немногих «промолчавших» после начала войны политиков спокойно пересёк границу 22 мая, на закарпатском пункте пропуска «Тиса». На автомобиле с гос номером ка9849еа. Сейчас находится в Вене", - сказал он.Куршутов добавил, что Мураев также не выплатил зарплаты сотрудникам своего телеканала "Наш": "Передаёт привет всем журналистам своего телеканала, которым он «забыл» выплатить заработную плату, перед тем как отправить их в вечный «отпуск за свой счёт». Как отмечает бизнесмен, теперь собственные журналисты, вероятно, ненавидят пророссийского Мураева сильнее, чем националисты.
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10.06.2022 14:35 Відповісти
Когда вы уже ублюдки наконец напишите - не можно, А УЖЕ КОНФИСКОВАЛИ, НАКАЗАЛИ ПОСАДИЛИ, РАССТРЕЛЯЛИ И Т.Д. ОТДАЛИ ЗСУ!!! А то от ваших может быть, наверное, можно бы было бы... Уже тошнит!!! Одно словоблудие, и треп!!
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10.06.2022 14:42 Відповісти
Сначала позвонят домой, потом объявят в прессе, потом дадут время, потом скажут: все активы выведены, а сам уехал.
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10.06.2022 14:51 Відповісти
Прочитайте, що пишуть зелені дебіли "Важливо, аби РНБО наклало санкції на тих людей, на яких вже наклали санкції наші західні партнери". Просте питання, коли конфіскуєте активи зелених дебілів, 1+1 який належить підсанкційним особам Медведчуку і Коломойському. Санкції проти бені діють давно в США, чи папіка чіпати не можна, бо випише зеДебілу пілюлей?
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10.06.2022 14:53 Відповісти
Та понятно, что НУЖНО конфисковать.
Лично я не вижу проблем - доказать вину в суде и по решению всё отобрать, если есть что отбирать.
Вот только даже тот же Шарий говорит, что доказательства его вины никак не могут донести до зала суда.
Предположу, что и с двумя другими фигурантами - аналогичная ситуация.
Идиотизм
Получается кто-то из СБУ целенаправленно саботирует уголовные дела против врагов Украины.
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10.06.2022 15:13 Відповісти
Да и всех тех кто за них жопу рвал
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10.06.2022 15:57 Відповісти
Да !!Такими темпами конфискациии Медведчук скорее умрёт , чем дождётся результата конфискации украинским судом!! за восемь месяцев практически ни хрена не сделано в этом вопросе!! За Эти десятки миллиардов гривен мы давно уже должны были купить современное оружие за рубежом.
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10.06.2022 17:44 Відповісти
ГДЕ КОНФИСКАЦИЯ АКТИВОВ каломойского?????? Он украл 5, 5 миллиардов баксов( и продолжает красть), которые вы попрошайничаете у Запада!
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10.06.2022 23:38 Відповісти
 
 