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Новини Санкції проти Росії Війна
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Швейцарія запровадила шостий пакет санкцій проти РФ, він включає нафтове ембарго та відключення 4-х банків від SWIFT

нафта

Швейцарія слідом за Євросоюзом схвалила шостий пакет санкцій проти Росії через агресію проти України, що включає ембарго на російську нафту.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Федеральна рада 10 червня ухвалила рішення про схвалення нових санкцій ЄС проти Росії та Білорусії", - йдеться у документі.

Крім того, Берн вирішив упровадити "фінансові санкції та заборону на в'їзд у країну ще для 100 осіб". Це громадяни Росії та Білорусі - військовослужбовці, представники політичних кіл, бізнесмени, особи, які займаються поширенням дезінформації, як вважають у Швейцарії.

Також санкції Берна, як і санкції Брюсселя, передбачають відключення від міжнародної системи SWIFT чотирьох банків - російських та білоруських.

Шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії був узгоджений наприкінці травня та набув чинності в Євросоюзі на початку червня. Цими санкціями, зокрема, передбачено заборону на імпорт сирої нафти та деяких нафтопродуктів із Росії. Зазначається, що поетапна відмова від сирої нафти займе у ЄС близько півроку, а від нафтопродуктів - до восьми місяців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шостий пакет санкцій ЄС передбачає поетапну відмову від російської нафти, - заява Ради Європи

Крім того, санкції передбачають відключення від міжнародної системи SWIFT ще трьох російських банків - Сбербанку, "Московского кредитного банка" і "Россельхозбанка". Крім них, із системи виключать Білоруський банк розвитку та реконструкції.

Автор: 

банки (7709) нафта (5486) санкції (11768) Швейцарія (860) ембарго (305) SWIFT (158)


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Топ коментарі
+12
Від SWIFT треба нарешті всю рашу відімкнути.
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10.06.2022 14:35
+8
Зброю треба свою випускати, а блокування фінансів набагато важливіше.
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10.06.2022 14:55
+5
Щиро дякуємо.
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10.06.2022 15:10
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Від SWIFT треба нарешті всю рашу відімкнути.
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10.06.2022 14:35 Відповісти
Швейцарці-молодці!
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10.06.2022 14:37 Відповісти
Зброю треба свою випускати, а блокування фінансів набагато важливіше.
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10.06.2022 14:55 Відповісти
Щиро дякуємо.
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10.06.2022 15:10 Відповісти
Добрый день уважаемые Украинцы. Помощь Запада, будет гораздо сильнее, если увидят реальные шаги от зеленского. Почему когда в стране военное время, не сокращены до нуля все ненужные на данный момент госрасходы на раду, всякие министерства культуры и им подобные структуры, которые в данный момент вообще не первостепенны. Почему в тылу торгуют бронежилетами, почему нет указов\законов что за предательство пожизненное заключение и т.д. Где это все?
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10.06.2022 15:57 Відповісти
Потому, что зеленский и его ЗЕшобла такие же враги Украины, как и *****. Они делают всё, чтобы Украина капитулировала
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10.06.2022 20:22 Відповісти
Оце добре, дуже добре
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10.06.2022 16:45 Відповісти
Нельзя банк отключить от сфифта два раза....
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10.06.2022 17:14 Відповісти
давно пора.
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10.06.2022 17:51 Відповісти
петр 1 постарался
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10.06.2022 19:57 Відповісти
 
 