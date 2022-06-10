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Другий корабель із вкраденим в Україні металом уже прибув до Ростова, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Другий корабель, завантажений українським металом із Маріуполя, прибув до Ростова-на-Дону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Друге судно доставило метал із Маріуполя до Ростова-на-Дону. Судно було навантажене листовим металом. На день раніше митники Ростова-на-Дону помістили металопродукцію з першого судна, яке прибуло з Маріуполя, на тимчасове зберігання в зону контролю", - йдеться в повідомленні.

Напередодні до окупованого Криму прибув перший потяг із зерном, вкраденим із Мелітополя. Зараз, як повідомляють російські ЗМІ, влада окупантів розробляє шляхи для вивезення насіння соняшника.

Нагадаємо: компанія Метінвест раніше заявила, що російські окупанти збираються вкрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь та ММК ім. Ілліча, що є тяжким міжнародним злочином.

Пізніше комбінати ММК ім. Ілліча та Азовсталь звернулися до Офісу Генерального прокурора з проханням відкрити кримінальне провадження щодо крадіжки російськими окупантами металопродукції, що належить комбінатам.

Своєю чергою, експерти закликають владу максимально документувати всі випадки, пов'язані з крадіжкою української зернової та металургійної продукції, щоб притягти відповідальних до міжнародних судів. Адже ці дві галузі є основними в українському експорті, і їхній стан - це в буквальному сенсі питання виживання української економіки.

Читайте: Росія краде українську продукцію і заявляє про це на федеральних телеканалах

Автор: Богдан Гуньковський
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не об этом мечтал ринатлионидыч в 14-ом...
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10.06.2022 15:11 Відповісти
ринатленидычь не ну как кто за базар ответит какая будет ответка
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10.06.2022 15:13 Відповісти
Будут суды и уже даже работают адвокаты, но опять же, а у мировой общественности какая будет реакция? Или им пофиг? Не своё - не жаль?
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13.06.2022 23:43 Відповісти
Так Мариуполь отдали. Как и Херсон. Теперь это их всё... Пока не освободят от орков.
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10.06.2022 15:18 Відповісти
Их? Серьёзно? Это по какому такому принципу? Или мы резко откатились на тысячу лет назад? Не надо пытаться это как-то аргументировать
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13.06.2022 23:44 Відповісти
Кацапи на кордоні? Тили відкриті? Нема палива? Військовим не виплачують зарплатні? - ******* їде на шашлики.
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10.06.2022 15:19 Відповісти
де той умнік з європи що хотів х!йлу морду зберігти і не ображати парашу?
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10.06.2022 15:36 Відповісти
Це дає нам право діяти симетрично під час того коли прийдемо по репарації.
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10.06.2022 17:58 Відповісти
Вираховуйте вартість і починайте "вішати" на мордор збитки за вкрадене. І треба це все проводити через міжнародні суди. Чого соплі жувати?
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12.06.2022 23:15 Відповісти
Пипец. И главное, что они сами об этом рассказывают, сюжеты снимают. Это такая их культура, что надо гордиться подобным?
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13.06.2022 23:41 Відповісти
 
 