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"Червень є дуже особливим місяцем, коли відкрите вікно можливостей для України. Це не буде довго", - Порошенко

порошенко

Надання Україні статусу кандидата в члени ЄС стане одним із найвагоміших символічних кроків, які може зробити Євросоюз для допомоги у боротьбі з російським агресором.

Про це заявив п'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"23-24 червня відбудеться саміт Європейського Союзу, засідання Ради Європейського Союзу, де будуть прийматися рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. І саме на це мають бути сконцентровані зараз зусилля української влади, президента, уряду, дипломатії. Я роблю максимум від мене залежного для того, щоб забезпечити реалізацію цих можливостей і очікую відповідної ефективності роботи й від усіх задіяних сторін", - наголосив він.

За словами Порошенка, під час візиту до Роттердаму він наполягав на важливості такого рішення для безпеки на континенті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко в ефірі GBNews: Боремось за статус кандидата в члени ЄС і ПДЧ в НАТО для України

"У мене відбулися зустрічі з більшістю керівників Європейського Союзу, дуже тепла і змістовна зустріч з Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми знаємо, як багато зараз залежить від Європейської Комісії, і я бачу, що пані Урсула робить все можливе, є твердим прихильником майбутнього статусу країни-кандидата для України", - зазначив лідер "ЄС".

П'ятий президент наголосив, що представники Європейської народної партії ініціювали розгляд на конференції президентів Європейського Парламенту рішення щодо підтримки надання Україні статусу країни - кандидата в члени ЄС.

"Друга позиція - це де-факто тотальне голосування депутатів від ЄНП в Європарламенті постанови про надання нам відповідно статусу. Ми чекаємо найближчим часом візиту керівництва Єврокомісії, де також будуть обговорені конкретні деталі. Сьогодні рішення мають приймати дві інституції. Перша - це Єврокомісія і єврокомісари, які готують відповідне проєкти рішення. І друга, головна, це країни - члени на засіданні Європейської Ради. Дуже сподіваємося, що нам вдасться це зробити", - пояснив лідер "ЄС".

"Червень є дуже особливим місяцем, коли відкрите вікно можливостей для України. Це не буде довго, і тому нам зараз важливо об’єднати максимум зусиль для того, щоб Україна досягла поставлених цілей і реалізувала ці можливості", - підсумував Порошенко.

Читайте: "Найкраща оборона для України - це вступити до Європейського Союзу", - депутат парламенту Італії Романо

Автор: 

Порошенко Петро (15161) членство в ЄС (1231) Євросоюз (13315)


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Топ коментарі
+26
Петро тримав цілих п'ять років, поки "утомльонниє вайной" гріли сраки на європейських курортах ..за це його обплювали, звинуватили у всіх смертних гріхах ( навіть, що брата вбив) і продовжують це робити зараз ( більше 100 справ відкрили і не довели жодної провини)...

Тому не потрібно "стьобу" рівня 95 кварталу, бо вже не смішно...
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10.06.2022 15:54
+22
Пятий президент України не підведе - у питаннях зовнішньої політики він спеціаліст екстра класу,
а от що стосується шостого президента України і його друзів, то там питання велике.
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10.06.2022 15:42
+18
не йому тримати це вікно, а зеленському
до речі, за відсутності Пороха, Зе- дуполизи намагались перехопити титул Гетьмана для Вовочки
Почали писати про сивину та мудрість, якісь петиції вигадувати з наданням звання Гетьман Зеленському.
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10.06.2022 15:44
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Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1535232958759587842 29 мин

ДОПОМОГА !!!

Наших поранених героїв привезли до Військового шпиталю, м. Київ, вул. Новогоспітальна 5.
Крові треба багато. На станції переливання крові - НЕМАЄ КРОВІ 4 мінус .
Просять всіх з цією групою крові прийти і здати для поранених. Група IV Rh (-) мінус
Поширте!!!
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10.06.2022 15:41 Відповісти
Така група притаманна східним групам народів і то не дуже поширена.
Наскільки знаю для 4 + групи крові підходе люба група крові і перша, і
друга і третя +, а на рахунок четвертої негативної не знаю, може підходе,
а може і ні. Дай Бог одужання нашим бійцям.
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10.06.2022 15:48 Відповісти
ти ж наш супергерой, ти втримаєш це вікно ще місяць-другий, ми в тебе віримо!
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10.06.2022 15:42 Відповісти
Та де він супергерой, у нас із Зе супергероя ліплять...
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10.06.2022 15:43 Відповісти
не йому тримати це вікно, а зеленському
до речі, за відсутності Пороха, Зе- дуполизи намагались перехопити титул Гетьмана для Вовочки
Почали писати про сивину та мудрість, якісь петиції вигадувати з наданням звання Гетьман Зеленському.
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10.06.2022 15:44 Відповісти
Зелена божевільність.
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10.06.2022 15:49 Відповісти
CraZE.
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10.06.2022 15:59 Відповісти
Петро тримав цілих п'ять років, поки "утомльонниє вайной" гріли сраки на європейських курортах ..за це його обплювали, звинуватили у всіх смертних гріхах ( навіть, що брата вбив) і продовжують це робити зараз ( більше 100 справ відкрили і не довели жодної провини)...

Тому не потрібно "стьобу" рівня 95 кварталу, бо вже не смішно...
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10.06.2022 15:54 Відповісти
народ форумний, не забувайте, що - це юдебот. Цим висером він штибу стібеться... і не хоче визнати очевидного факту, що юльку на з'їзді ЄНП в Нідерландах не запросили навіть виступити, хоча від України там було дві партійні делегації (до речі, з відрядженнями від Верховної Ради, за підписом Стефанчука) - від Євросолідарності, і від матьківщини.
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10.06.2022 17:21 Відповісти
Пятий президент України не підведе - у питаннях зовнішньої політики він спеціаліст екстра класу,
а от що стосується шостого президента України і його друзів, то там питання велике.
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10.06.2022 15:42 Відповісти
як буде невдача, то владі буде на кого звалити весь негатив...
а за успіху всі привітання прийме нинішній наш герой
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10.06.2022 16:58 Відповісти
Дивно буде якщо наша влада не прогавить черговий шанс для України.
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10.06.2022 15:42 Відповісти
Уже ровно как три года окна никто не открывал,от ЗЕскота Украина задыхается.
Уверен шансов нет,ЗЕ дегинираты у власти,на реформы не способны.
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10.06.2022 16:21 Відповісти
Не хвилюйтеся пане Петро, вони зайняті іншим - відмазують Абрамовича, блокують думку опозиції та купують Bentley
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10.06.2022 15:43 Відповісти
а у у ! тут про петра !
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10.06.2022 15:43 Відповісти
де всі ? як чергування ! чому спимо ?
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10.06.2022 15:45 Відповісти
, , , , - не сплять ці подлякові боти. Туточки вони, серуть. Шкода,що їхні висери не заспамлені.
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10.06.2022 21:36 Відповісти
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10.06.2022 15:45 Відповісти
Ну хоть кто-то в этой стране занимается настоящей дипломатией пока другие сыпят обвинениями на союзников.
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10.06.2022 15:44 Відповісти
Порошенко ще більше став зебілам в гузні свирбіти...
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10.06.2022 15:44 Відповісти
закрыватели окна на границе уже очень показательно отработали с лихвой. Так что июнь просран. Ждите еще 660 дней.
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10.06.2022 15:44 Відповісти
Це шанс для українського народу, а не для влади їм норм
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10.06.2022 15:45 Відповісти
для надання статусу, нужен просто нестандартный шокирующий европу ход. собрать первую партию проффесиональных коррупционеров от власти - судей, прокуроров, митболов, дерьмаковибратов, третьяковых, разворовщико-торговцев военной гуманитарки, подобную таким шушваль и по предложению марьяны облигации расстрелять их без суда и следствия, по законах военного времени на майдане, под всеобщее ликование народа. статус не дадут, но подумают, шо может быть таки борьба с коррупцией в Украине и не такая уже абсолютно не реальная вещь.
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10.06.2022 15:46 Відповісти
Мрії пенсіонерів.
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10.06.2022 15:52 Відповісти
После такого нас в цивилизованных странах приравняют к оркам.
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10.06.2022 16:00 Відповісти
косвенно, из-за уровня коррупции, негласно это сравнение и действует, по отношению к дорогим руководителям, не к народу с оружием защищающим страну. именно по этой причине и отказы о статусе кандидата.
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10.06.2022 17:52 Відповісти
да - за прокат "Сватов" нужно будет ответить...!
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10.06.2022 15:51 Відповісти
Згоден - ця гніда що вкрала 5 міліардів доларів !!! Українців з Приват банку
повинная сидіти
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10.06.2022 15:51 Відповісти
Бєня вже повернув вкрадені 5.5 млрд дол.???? Чи "жєна Цезаря внє подозрєній"?
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10.06.2022 15:59 Відповісти
Не страшно що вікно буде відкрите недовго, адже Зєля встигне показати в нього сраку Коломойського з написом "візміть нас в ЄС, бо підемо до китайців!"
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10.06.2022 15:49 Відповісти
ты свиноцабака здесь надолго...?
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10.06.2022 15:52 Відповісти
Ні. Він незабаром зикне.
Залізу у місцину, з якої колись виліз на світ Божий.
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10.06.2022 16:20 Відповісти
кста, народ зацініь, як цю свинособаку залайкала *******
Одна порода... мокшанська
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10.06.2022 17:28 Відповісти
Прости, но у нас было так всегда. Наша журналистика заточена под однопартийную диктатуру. Также как в Беларуси или в России. Так было с Кучмой, так было с Януковичем, сейчас также. Когда президентом становился не тот, кто устраивает диктатуру, то журналисты просто начинали его обсирать в поиске нового хозяина. Так было с Ющенко и Порошенко. Диктатор лучший друг наших журналистов, короче. Но как бы это ни на что не влияет. Потому что никто не смотрит инфопомойки у нас. Про Кучму писали какое он говно, про Януковича что он вор, про Зеленского все итак всё знают. Даже дети еще в девятнадцатом году смеялись с его "розбийныка" и нелепых попыток играть в диктатора.

Короче, наша беда в том, что журналисты оторваны от воли народа.
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10.06.2022 16:00 Відповісти
Вместо того чтобы ловить народный запрос они ловят запрос диктатора. Когда диктатора нет, то своего хозяина-олигарха.
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10.06.2022 16:01 Відповісти
Я не знаю как в Беларуси, но в России это именно то чего хочет большинство. Они реально любят Путина. Да, это не демократия, так как при этом задавлено меньшинство, но по крайней мере журналисты отвечают народным чаяниям. А наши журналисты, как и наша власть за исключением краткого президенства Ющенка-Порошенка, которым активно выкручивали руки Тимошенки-Януковичи-Гройсманы была оккупационной. Антинародной, если сказать громко. И наши журналисты оккупационные. Они не украинские журналисты - они журналисты оккупации. И все кто дошел до высших эшалонов власти знает какую роль он должен играть. Так было в СССР, когда СССР оккупировало Украину, также и сейчас. Они не выражают интересы людей - только своей администрации.

Может поэтому Путин и говорит что Украина фейлед стейт. Он же видит что в отличии от России наша власть временщики и их можно заменить там условными Пушилиными-Невзоровами и украинцы не заметят разницы.
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10.06.2022 16:07 Відповісти
тебе интересно переубеждать свиноцабаку...?
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10.06.2022 16:21 Відповісти
Я никого не переубеждаю. Просто решил написать про нашу журналистику и в чем её проблема. Ответ комментатору простой - у нас так было все тридцать один год. Журналистика управлялась с центра принятия решений и смотрела туда. Так что то что мы видим сейчас это просто их неприкрытое лицо. Но оно было таким всегда, просто иногда под маской "объективности".
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10.06.2022 16:41 Відповісти
Короче, проблема в архитектуре власти. Зеленский сам шел во власть под девизом демонтажа системы, а стал её олицетворением. Но народный запрос на демонтаж никуда не делся. Люди чувствуют что государство им чужое. Люди хотят жить в другой Украине, короче.
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10.06.2022 16:43 Відповісти
Не надо подменять понятия. Какое еще "в другой Украине". Украина одна. Она мать.
Люди хотят жить с другими политиками и в другой системе. А для этого нужен демонтаж олигархической системы и демократизация.
Олигархию создал Кучма. Для демонтажа олигархии и демократизации ничего не делала ни одна из последующих партий парламента.
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11.06.2022 11:14 Відповісти
А як у Німеччині любили Гітлера! Фрау і фройляйн оргазмували від його промов. А як у Москві плакали й давилися за Сталіним!
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10.06.2022 16:43 Відповісти
Гитлер был прекрасный оратор. Так что ты бы его тоже любил. Современные политики, причем все за исключением может быть Джонсона в ораторстве не сильны. Сейчас всё решает пиар. Даже наша Юля, которая за словом не полезет, предпочитала читать речи по памяти. Кстати, мне жаль Тимошенко в этом плане. Она заучивала речи, которые читала по часу, но народ это не оценил. Зеленский по сравнению с ней даже не моль, а амеба.
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10.06.2022 16:45 Відповісти
Чего там ее жалеть. Она сделала очень много вреда стране.
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11.06.2022 11:18 Відповісти
Найкращий місяць щоб давати громадянство російським олігархам. пропагандистам, відмазувати від санкцій своїх російсько-євГейських побратимів, найкращий місяць закупати бентлі, забороняти Бутусову показувати реальну ситуацію на фронті, найкращий місяць щоб 4ий місяць поспіль торгувати з лукашенком за спиною Українців, найкращий місяць - щоб не нести відповідалиьність за десятки тисяч мертвих маріупольцівв. 2500 зданих азовців на тортури і смерть під *особисті гарантії директора ФСб Бортнікова*, і так далі... буде...
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10.06.2022 15:57 Відповісти
Роттердам - це Нідерланди , які не хочуть Україні давати статус кандидата ?
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10.06.2022 16:05 Відповісти
Дания и Голландия самые богатые государства Евросоюза. Пишут что причины чисто гуманитарные. Может так как это страны помельче и им нечего терять - это никак не повлияет на их репутацию, то они как бы выражают мнение стран побольше и их опасение. Большие бы обвинили в том что они там злоупотребляют своим положением, но в чем обвинять среднюю по размерам Данию?
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10.06.2022 16:08 Відповісти
Германія не хотіла давати безвіз. Дала.
Може, це залежить від того хто, як і з якою метою просить?
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10.06.2022 16:21 Відповісти
ну в связи с коррупцией в Евросоюзе - нам таки не дадут статус члена...
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10.06.2022 16:23 Відповісти
Арахламія!
Безумну випускай
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10.06.2022 16:14 Відповісти
Ой, пане Президенте, півшостий зробить все для того, щоб не прогавити, а знищити цей шанс. А то ***** -бабламойскій абідяцца.
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10.06.2022 16:20 Відповісти
" немає жодної ситуації з котрої
найвеличніший лідер **********

не зможе не вийти з ганьбою " (с)
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10.06.2022 16:25 Відповісти
Як надання Україні статусу кандидата в члени ЄС зупинить цю війну?
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10.06.2022 17:00 Відповісти
1 - позбавить Московію наративів що ми не потрібні заходу. 2 - дасть доступ до грошей. 3 - такі як ти зрозуміють що є різниця
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10.06.2022 17:11 Відповісти
Нидерланды не хотят видеть нашу страну в Европе из-за коррупции. Порошенко случайно не знает почему?????
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10.06.2022 17:16 Відповісти
кажи прямо, не ховайся за двозначності; тільки не бреши - і не будеш адмінами знесений.
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10.06.2022 17:33 Відповісти
Не хотілось би самому засмучуватись та засмучувати форумне товаристово. Але, якщо вірити Блумбергу, то Нідерланди проти. А куди дівати Орбана? Куди Макрона та Шольца? Щось мене дуже сумніви беруть, що нам цього разу кандидатство хоч якось світить. Це занадто було б добре щоб бути правдою. Залишаеться тільки сподіватись. Надія помирає останньою.
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10.06.2022 17:31 Відповісти
ну, і кандидатство - це ще не членство. Он, Турки вже понад 20 років кандидати, а перед тим понад 10 років просили розглянути їхню заяву. Через авторитарний спосіб правління державою їх до ЄС не беруть...
В нас також зараз - авторитарний, по факту...
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10.06.2022 17:35 Відповісти
Совсем неудивительно всё то что сейчас творится - Три года, в стране нет президента, вот результат
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10.06.2022 17:36 Відповісти
Президента нет, а место занято. Вот это парадокс, такое даже такому учОному, как Кива, не решить!
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10.06.2022 18:16 Відповісти
Є Президент , працює МЗС - і завдяки ним Україна отримує і фінансову ,і військову підтримку зі всього світу . Але є ще у нас секта зрадойобів . І такий стан речей їм не до вподоби.
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10.06.2022 18:31 Відповісти
Та не завдяки, а вопреки!
Зеленые гниды по договорняку сдавали страну, обсирают всех наших партнеров, ничего не сделали для обороны!
И все бы у них получилось, если бы не ВСУ, Байден и Джонсон!
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10.06.2022 23:19 Відповісти
а ще є ти,черговий ******-сраколиз.пердло дуркаш
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12.06.2022 04:58 Відповісти
Порох единственный из всех наших президентов умел не только видеть это окно возможностей, но и использовать его по-максимуму! Ассоциация с ЕС, Томос, безвиз тому доказательства!
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10.06.2022 23:21 Відповісти
Люди хотят жить не в олигархической системе, а в демократической.
Олигархию создал Кучма, а дальше она только укреплялась.
Для демонтажа олигархии и демократизации ничего не делала ни одна из последующих партий парламента. И этим они сделали большущий вред Украине.
Результатом этого вреда есть и нынешняя власть.
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11.06.2022 11:51 Відповісти
И украинцам не нужен гетьман от олигархии. Время таких давно ушло. Украинцам нужен президент-демократ.
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11.06.2022 11:57 Відповісти
 
 