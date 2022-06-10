"Червень є дуже особливим місяцем, коли відкрите вікно можливостей для України. Це не буде довго", - Порошенко
Надання Україні статусу кандидата в члени ЄС стане одним із найвагоміших символічних кроків, які може зробити Євросоюз для допомоги у боротьбі з російським агресором.
Про це заявив п'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"23-24 червня відбудеться саміт Європейського Союзу, засідання Ради Європейського Союзу, де будуть прийматися рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. І саме на це мають бути сконцентровані зараз зусилля української влади, президента, уряду, дипломатії. Я роблю максимум від мене залежного для того, щоб забезпечити реалізацію цих можливостей і очікую відповідної ефективності роботи й від усіх задіяних сторін", - наголосив він.
За словами Порошенка, під час візиту до Роттердаму він наполягав на важливості такого рішення для безпеки на континенті.
"У мене відбулися зустрічі з більшістю керівників Європейського Союзу, дуже тепла і змістовна зустріч з Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми знаємо, як багато зараз залежить від Європейської Комісії, і я бачу, що пані Урсула робить все можливе, є твердим прихильником майбутнього статусу країни-кандидата для України", - зазначив лідер "ЄС".
П'ятий президент наголосив, що представники Європейської народної партії ініціювали розгляд на конференції президентів Європейського Парламенту рішення щодо підтримки надання Україні статусу країни - кандидата в члени ЄС.
"Друга позиція - це де-факто тотальне голосування депутатів від ЄНП в Європарламенті постанови про надання нам відповідно статусу. Ми чекаємо найближчим часом візиту керівництва Єврокомісії, де також будуть обговорені конкретні деталі. Сьогодні рішення мають приймати дві інституції. Перша - це Єврокомісія і єврокомісари, які готують відповідне проєкти рішення. І друга, головна, це країни - члени на засіданні Європейської Ради. Дуже сподіваємося, що нам вдасться це зробити", - пояснив лідер "ЄС".
"Червень є дуже особливим місяцем, коли відкрите вікно можливостей для України. Це не буде довго, і тому нам зараз важливо об’єднати максимум зусиль для того, щоб Україна досягла поставлених цілей і реалізувала ці можливості", - підсумував Порошенко.
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ДОПОМОГА !!!
Наших поранених героїв привезли до Військового шпиталю, м. Київ, вул. Новогоспітальна 5.
Крові треба багато. На станції переливання крові - НЕМАЄ КРОВІ 4 мінус .
Просять всіх з цією групою крові прийти і здати для поранених. Група IV Rh (-) мінус
Поширте!!!
Наскільки знаю для 4 + групи крові підходе люба група крові і перша, і
друга і третя +, а на рахунок четвертої негативної не знаю, може підходе,
а може і ні. Дай Бог одужання нашим бійцям.
до речі, за відсутності Пороха, Зе- дуполизи намагались перехопити титул Гетьмана для Вовочки
Почали писати про сивину та мудрість, якісь петиції вигадувати з наданням звання Гетьман Зеленському.
Тому не потрібно "стьобу" рівня 95 кварталу, бо вже не смішно...
а от що стосується шостого президента України і його друзів, то там питання велике.
а за успіху всі привітання прийме нинішній наш герой
Уверен шансов нет,ЗЕ дегинираты у власти,на реформы не способны.
повинная сидіти
Залізу у місцину, з якої колись виліз на світ Божий.
Одна порода... мокшанська
Короче, наша беда в том, что журналисты оторваны от воли народа.
Может поэтому Путин и говорит что Украина фейлед стейт. Он же видит что в отличии от России наша власть временщики и их можно заменить там условными Пушилиными-Невзоровами и украинцы не заметят разницы.
Люди хотят жить с другими политиками и в другой системе. А для этого нужен демонтаж олигархической системы и демократизация.
Олигархию создал Кучма. Для демонтажа олигархии и демократизации ничего не делала ни одна из последующих партий парламента.
Може, це залежить від того хто, як і з якою метою просить?
Безумну випускай
найвеличніший лідер **********
не зможе не вийти з ганьбою " (с)
В нас також зараз - авторитарний, по факту...
Зеленые гниды по договорняку сдавали страну, обсирают всех наших партнеров, ничего не сделали для обороны!
И все бы у них получилось, если бы не ВСУ, Байден и Джонсон!
Олигархию создал Кучма, а дальше она только укреплялась.
Для демонтажа олигархии и демократизации ничего не делала ни одна из последующих партий парламента. И этим они сделали большущий вред Украине.
Результатом этого вреда есть и нынешняя власть.