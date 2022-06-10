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Новини Війна
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Росіяни продемонстрували свою "культуру" в Бучі, Ірпені та інших містах, - посол Польщі Цихоцький

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Посол Польщі Бартош Цихоцький вважає, що наразі питання відповідальності Росії за скоєні в Україні злочини більш актуальне, ніж дискусії про російську культуру.

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що росіяни продемонстрували свою "культуру" в Бучі, Ірпені та інших містах. На мою думку, вони далекі від того, що позиціонують як російську культуру. Тобто спочатку треба вести мову про міжнародні закони і правосуддя", - пояснив він.

Дипломат додав, що росіяни перетворили і культуру на інструмент гібридного впливу та досягнення якихось переваг для себе.

"Ми завжди були відкритими, в наших книгарнях, театрах – багато творів російських авторів. Але ставлення до російської держави – це інше", - зауважив посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Польщі Цихоцький потролив РФ через заяви про нібито вбивство "польських найманців": "Росія також каже, що на Чорному морі був шторм"

Автор: 

Польща (8479) росія (64935) Цихоцький Бартош (40)


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Детально пояснюю чому українцям не варто дивитись російських лібералів, в тому числі Максима Каца. Сподіваюсь когось із його прихильників мені вдасться переконати, як ні, то ні.

МАКСИМ КАЦ - ЄДИНИЙ "ХАРОШИЙ РУСКИЙ"?

https://youtu.be/ZMNIHvuaG8U

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10.06.2022 16:16 Відповісти
🔸🔸🔸СТЕРНЕНКО
«Хороші росіяни» несуть нам "русскій мір". Нащо до нас тягнуть Каца, Бикова та інших?

https://youtu.be/zKoevlz6_Nw

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10.06.2022 16:17 Відповісти
Не так страшна кацапська культура, як можновладні Zeвиродки, які продовжують тягнути Україну у цю срану культуру, нав'язуючи нам телемарафон рашистською, дозволяючи капський сатанат, даючи громадянство кацапським імперцям-шовіністам
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10.06.2022 16:30 Відповісти
Думаю, кацапской "культурой" украинцы уже по горло сыты на века. Гнать ссаными тряпками всю эту "культуру".
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10.06.2022 16:43 Відповісти
 
 