Росіяни продемонстрували свою "культуру" в Бучі, Ірпені та інших містах, - посол Польщі Цихоцький
Посол Польщі Бартош Цихоцький вважає, що наразі питання відповідальності Росії за скоєні в Україні злочини більш актуальне, ніж дискусії про російську культуру.
Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені здається, що росіяни продемонстрували свою "культуру" в Бучі, Ірпені та інших містах. На мою думку, вони далекі від того, що позиціонують як російську культуру. Тобто спочатку треба вести мову про міжнародні закони і правосуддя", - пояснив він.
Дипломат додав, що росіяни перетворили і культуру на інструмент гібридного впливу та досягнення якихось переваг для себе.
"Ми завжди були відкритими, в наших книгарнях, театрах – багато творів російських авторів. Але ставлення до російської держави – це інше", - зауважив посол.
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