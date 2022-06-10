В Україні за час війни загинуло 12 медиків, 47 зазнали важких поранень, 672 медзаклади пошкоджено чи пограбовано

Від початку повномасштабної війни РФ проти України загинуло 12 медиків, ще 47 - тяжко поранені. Однак ці цифри можуть бути суттєво вищими. 672 медзаклади пошкоджено чи пограбовано, з них 115 зруйновані і відновленню не підлягають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Українській правді" заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"12 вбитих російськими окупантами та 47 тяжко поранених. Це верифіковані цифри. Потенційно кількість більша, але поки немає підтвердження", - повідомив Ляшко.

Відповідаючи на запитання щодо забезпеченості системи охорони здоров’я лікарями, міністр запевнив, що наразі ситуація не критична.

"Зараз критичної недостачі з лікарями немає, бо в нас є черга з іноземних лікарів, які готові приїжджати в Україну. Ми ж також відкриті, але говоримо, що краще приїжджати тоді, коли від нас приходить запит, хто потрібен лікарні, наприклад, анестезіолог чи травматолог. Тоді ми просимо – приїжджайте своєю бригадою, ми вам скажемо, в яку лікарню", - розповів міністр.

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Водночас він додав, що ситуація залежить від місця, про яке йдеться. Одна справа захід України, одна – центр. Інша справа в зоні бойових дій та на території, де Росія намагається встановити окупаційний режим.

Ляшко також повідомив, що наразі залишається проблема еміграції лікарів.

"Вона є, і, насамперед, це жінки, жінки з дітьми, які вимушено залишають Україну, щоб забезпечити безпеку дітям. Тому така ситуація є. Чи вона критична для нас зараз? Ні. Зі спілкування з прифронтовими лікарнями виглядає, що більшість медичних працівників залишається на робочому місці", - запевнив очільник МОЗ.

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Щодо збитків у медичній системі, міністр розповів, що вони наразі орієнтовні. "Ми маємо 672 пошкоджені або пограбовані заклади охорони здоров’я. Із них, за нашими оцінками, 115 медзакладів зруйновані і відновленню не підлягають... Також зруйновані або пограбовані 426 аптек. 33 із них відновленню не підлягають", - зазначив Ляшко.