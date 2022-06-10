Єврокомісія повідомить результати розгляду заявки України на вступ до Євросоюзу за кілька тижнів, - представник ЄК Мамер
Європейська комісія намагається сформувати висновки щодо заявки України на членство в Європейському союзі у рекордно короткий час.
Про це сказав представник Європейської комісії Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Комісія надає свою думку у рекордний час: якщо зазвичай, щоб підготувати (думку), потрібно дуже багато часу, то зараз це лише кілька тижнів після того, як Україна надала свої відповіді на другу частину опитувальника", - цитує Мамера агентство "Інтерфакс-Україна".
Він нагадав про фотографію, на якій президент України Володимир Зеленський демонструє відповідь Києва на другу частину опитувальника від Єврокомісії.
"Я не знаю, чи пам'ятаєте ви ту фотографію, але відповідь була дуже товста. Усім відомо, що працівники комісії - супергерої, але навіть супергероям потрібно час від часу спати. Тому буде справедливо дати комісії трохи часу, щоб завершити свою оцінку в цьому політично та технічно дуже важливому та чутливому питанні", - сказав Мамер.
Він додав, що між ухваленням рішення Єврокомісією і Європейською радою буде практично один тиждень.
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Данія вважає, що Україна не виконує критеріїв, необхідних для набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, зокрема, щодо стабільності демократичних інститутів у країні, верховенства закону, поваги та захисту прав меншин та прав людини.
Про це написало агентство Bloomberg.
В якій європейській країні таке можливе?
"Подоляк заявив, що канали Порошенка прибрали з ефіру через його нарцисизм."
На Еспресо відповіли Михайлу Подоляку, що канал ніколи не належав Петру Порошенку, і назвали обмеження ефіру загрозою для євроінтеграції та демократії.
«Заява Подоляка - це підтвердження того, що відключення Еспресо з Т2 має політичний характер і є переслідуванням свободи слова в Україні, а жодних законних підстав для цього немає.
Еспресо вже два місяці намагається дізнатися про причину незаконного відключення каналу з Т2. РНБО та інші державні органи кажуть, що не мають до цього жодного стосунку.
Радник голови Офісу президента, котрий за посадою взагалі не уповноважений давати коментарі з цих питань, пояснює відключення каналу політичними причинами».
Провина "этих" в тому, що не хвалили цілодобово боневтіка, 8 років показували героїзм українських військових та правду про війну з рашистами.
Зеленський не виконує. Ві запровадив диктатуру.
Згідно ст.106 Конституції України, Президент України відповідальний за оборону держави та зовнішню політику. Отже, якщо 24 червня ми все таки не отримаємо статус кандидата, то це буде повний провал Зеленського на 100%, тому що це його пряма зона відповідальності. В той же час, якщо отримаємо, то це буде підтримка Українського народу. Завдяки мужнім Українцям, ЗСУ, а зовсім не Президенту.
Тому що формально в України було 5 основних домашніх завдань і це не є секретом, цей "борг" висить на нас, ще з часів отримання безвізового режиму.
Перше - це провести конкурс, та обрати голову САП ( Спеціалізованої антикорупційної прокуратури)
Друге - переобрати голову НАБУ (національного антикорупційного бюро України)
Третє - Запустити нарешті повноцінно судову реформу України
Четверте - ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству
П'яте - ратифікувати римський статут.
Жодне з цих 5 пунктів не виконано, а якщо було виконано, то у держав які зараз скептично ставляться до нашої євроінтеграції не було б мотивів нам відмовити.
Все це набагато-набагато цікавіше, та корисніше ніж боротися зі звичайними злочинцями та зрадниками.
А можливо у Данії також відразу підірвуть усі склади зі зброєю, а причетних датчан відразу нагородять, можливо у Даніі почнуть вибирати жидів до датського парламента, аж поки їх там не стане 90 відсотків, можливо якого небудь клоуна та його трупу виберуть презідентом Данії. Можливо там теж знайдеться який небудь лейтенант запасу, якого відразу назначать очільником датського СБУ, можливо Датський презідент теж буде у кафе роздавати інтервью по 12-ть годин, можливо датчани перестануть сплачувать податки, а можливо мером найбільшого міста Даніі навіть оберуть місцевого кидалу-наперсточника з ринку, нівіть вже дохлого. А можливо й навіть датчане покохають Пушкіна більше своїх власних письменників, тому що той негр-єфіоп точно чужий й розмовляє іноземною мовою.
нам є чому навчити дурних датчан !