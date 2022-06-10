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Єврокомісія повідомить результати розгляду заявки України на вступ до Євросоюзу за кілька тижнів, - представник ЄК Мамер

єк

Європейська комісія намагається сформувати висновки щодо заявки України на членство в Європейському союзі у рекордно короткий час.

Про це сказав представник Європейської комісії Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Комісія надає свою думку у рекордний час: якщо зазвичай, щоб підготувати (думку), потрібно дуже багато часу, то зараз це лише кілька тижнів після того, як Україна надала свої відповіді на другу частину опитувальника", - цитує Мамера агентство "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав про фотографію, на якій президент України Володимир Зеленський демонструє відповідь Києва на другу частину опитувальника від Єврокомісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія та Нідерланди не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, - Bloomberg

"Я не знаю, чи пам'ятаєте ви ту фотографію, але відповідь була дуже товста. Усім відомо, що працівники комісії - супергерої, але навіть супергероям потрібно час від часу спати. Тому буде справедливо дати комісії трохи часу, щоб завершити свою оцінку в цьому політично та технічно дуже важливому та чутливому питанні", - сказав Мамер.

Він додав, що між ухваленням рішення Єврокомісією і Європейською радою буде практично один тиждень.

Автор: 

Єврокомісія (2142) членство в ЄС (1231)


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Топ коментарі
+6
@dw_ukrainian

Данія вважає, що Україна не виконує критеріїв, необхідних для набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, зокрема, щодо стабільності демократичних інститутів у країні, верховенства закону, поваги та захисту прав меншин та прав людини.

Про це написало агентство Bloomberg.
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10.06.2022 16:15
+2
І як з цим не погодитись, якщо шнирі Яника нахабно творять беззаконня.
В якій європейській країні таке можливе?

"Подоляк заявив, що канали Порошенка прибрали з ефіру через його нарцисизм."


На Еспресо відповіли Михайлу Подоляку, що канал ніколи не належав Петру Порошенку, і назвали обмеження ефіру загрозою для євроінтеграції та демократії.

«Заява Подоляка - це підтвердження того, що відключення Еспресо з Т2 має політичний характер і є переслідуванням свободи слова в Україні, а жодних законних підстав для цього немає.

Еспресо вже два місяці намагається дізнатися про причину незаконного відключення каналу з Т2. РНБО та інші державні органи кажуть, що не мають до цього жодного стосунку.

Радник голови Офісу президента, котрий за посадою взагалі не уповноважений давати коментарі з цих питань, пояснює відключення каналу політичними причинами».

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10.06.2022 16:20
+2
Це правда.
Зеленський не виконує. Ві запровадив диктатуру.
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10.06.2022 16:23
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@dw_ukrainian

Данія вважає, що Україна не виконує критеріїв, необхідних для набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, зокрема, щодо стабільності демократичних інститутів у країні, верховенства закону, поваги та захисту прав меншин та прав людини.

Про це написало агентство Bloomberg.
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10.06.2022 16:15 Відповісти
сомневаюсь в положительном результате...(((
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10.06.2022 16:17 Відповісти
Можливо буде щось гибридне, щоб задовільнити і скептиків в Європі, і не відмовити Україні?
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10.06.2022 16:23 Відповісти
Будет типичный "меседж" от евроболтунов в стиле Голохвастова: - " Это же очень и очень! Да, да, но...нет!"
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10.06.2022 16:27 Відповісти
Наші Голохвастови мають не тільки вимагати членства України в ЄС та НАТО, але і поважати права громадян і дотримуватись законів.
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10.06.2022 16:33 Відповісти
даже гибридного не будет - к сожалению...(
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10.06.2022 16:32 Відповісти
І як з цим не погодитись, якщо шнирі Яника нахабно творять беззаконня.
В якій європейській країні таке можливе?

"Подоляк заявив, що канали Порошенка прибрали з ефіру через його нарцисизм."


На Еспресо відповіли Михайлу Подоляку, що канал ніколи не належав Петру Порошенку, і назвали обмеження ефіру загрозою для євроінтеграції та демократії.

«Заява Подоляка - це підтвердження того, що відключення Еспресо з Т2 має політичний характер і є переслідуванням свободи слова в Україні, а жодних законних підстав для цього немає.

Еспресо вже два місяці намагається дізнатися про причину незаконного відключення каналу з Т2. РНБО та інші державні органи кажуть, що не мають до цього жодного стосунку.

Радник голови Офісу президента, котрий за посадою взагалі не уповноважений давати коментарі з цих питань, пояснює відключення каналу політичними причинами».

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10.06.2022 16:20 Відповісти
"Те" вели антиукраїнську пропаганду, виправдовували окупанта.

Провина "этих" в тому, що не хвалили цілодобово боневтіка, 8 років показували героїзм українських військових та правду про війну з рашистами.
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10.06.2022 16:31 Відповісти
Якщо Балицький був зрадником ще пів року тому, то чому він ходив в Раду, на студії ТВ, а не був затриманий СБУ?
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10.06.2022 16:54 Відповісти
іди накуй, підор москальський.
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10.06.2022 16:38 Відповісти
Це правда.
Зеленський не виконує. Ві запровадив диктатуру.
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10.06.2022 16:23 Відповісти
идинах свиноцабака вслед МацКве...
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10.06.2022 16:33 Відповісти
іди *****, підор лаптеногий.
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10.06.2022 16:39 Відповісти
Так і є. Рішення надати Україні статус кандидата чи ні, буде сути політичним. Немає точно прописаних критеріїв, щодо отримання статусу кандидата. Є чіткі критерії, щодо вступу в ЄС, але не отримання статусу кандидата.
Згідно ст.106 Конституції України, Президент України відповідальний за оборону держави та зовнішню політику. Отже, якщо 24 червня ми все таки не отримаємо статус кандидата, то це буде повний провал Зеленського на 100%, тому що це його пряма зона відповідальності. В той же час, якщо отримаємо, то це буде підтримка Українського народу. Завдяки мужнім Українцям, ЗСУ, а зовсім не Президенту.
Тому що формально в України було 5 основних домашніх завдань і це не є секретом, цей "борг" висить на нас, ще з часів отримання безвізового режиму.
Перше - це провести конкурс, та обрати голову САП ( Спеціалізованої антикорупційної прокуратури)
Друге - переобрати голову НАБУ (національного антикорупційного бюро України)
Третє - Запустити нарешті повноцінно судову реформу України
Четверте - ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству
П'яте - ратифікувати римський статут.
Жодне з цих 5 пунктів не виконано, а якщо було виконано, то у держав які зараз скептично ставляться до нашої євроінтеграції не було б мотивів нам відмовити.
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10.06.2022 17:35 Відповісти
Приоритет для Украины это НАТО, а Евросоюз нам не светит и из-за нашей( пока еще) власти, а это коррупция, коррупция и еще раз коррупция и при том это касается высших должностных лиц страны!!!! Так что нам надо этих сук переизбрать(( пересадить) а уж потом подавать заявку в Евросоюз!!!
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10.06.2022 16:30 Відповісти
В НАТО з корупцією також не беруть. Шлях в ЄС дуже схожий зі шляхом у НАТО
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10.06.2022 16:50 Відповісти
Україні ,Для безпеки українського народу і фінансово-економічної і війскової підтримкм варто подати заявку на стврення союзу з Англією і Польщею-негайно.ЄС- в лиці німців і французів прорашистські шлюхи.котрі будуть тиснути на менші країни ЄС.щоб ті не давали згоду на членство України в ЄС.
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10.06.2022 16:31 Відповісти
Что это за свинособака тут бегает сегодня? Прячется, что бы буряты не сожрали? В спам ее!
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10.06.2022 16:39 Відповісти
якщо приймуть - то буде просто БІМБА. Наші менти, СБУ та прокурори швидко навчать дурних європейців воювати з маріхуаної, дівками що показують свої прелесті у інтернеті та з бізнесменами що працюють з криптовалютою.
Все це набагато-набагато цікавіше, та корисніше ніж боротися зі звичайними злочинцями та зрадниками.

А можливо у Данії також відразу підірвуть усі склади зі зброєю, а причетних датчан відразу нагородять, можливо у Даніі почнуть вибирати жидів до датського парламента, аж поки їх там не стане 90 відсотків, можливо якого небудь клоуна та його трупу виберуть презідентом Данії. Можливо там теж знайдеться який небудь лейтенант запасу, якого відразу назначать очільником датського СБУ, можливо Датський презідент теж буде у кафе роздавати інтервью по 12-ть годин, можливо датчани перестануть сплачувать податки, а можливо мером найбільшого міста Даніі навіть оберуть місцевого кидалу-наперсточника з ринку, нівіть вже дохлого. А можливо й навіть датчане покохають Пушкіна більше своїх власних письменників, тому що той негр-єфіоп точно чужий й розмовляє іноземною мовою.

нам є чому навчити дурних датчан !
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10.06.2022 16:49 Відповісти
 
 