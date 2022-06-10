Єврокомісія повідомить результати розгляду заявки України на вступ до Євросоюзу за кілька тижнів, - представник ЄК Мамер

Європейська комісія намагається сформувати висновки щодо заявки України на членство в Європейському союзі у рекордно короткий час.

Про це сказав представник Європейської комісії Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Комісія надає свою думку у рекордний час: якщо зазвичай, щоб підготувати (думку), потрібно дуже багато часу, то зараз це лише кілька тижнів після того, як Україна надала свої відповіді на другу частину опитувальника", - цитує Мамера агентство "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав про фотографію, на якій президент України Володимир Зеленський демонструє відповідь Києва на другу частину опитувальника від Єврокомісії.

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"Я не знаю, чи пам'ятаєте ви ту фотографію, але відповідь була дуже товста. Усім відомо, що працівники комісії - супергерої, але навіть супергероям потрібно час від часу спати. Тому буде справедливо дати комісії трохи часу, щоб завершити свою оцінку в цьому політично та технічно дуже важливому та чутливому питанні", - сказав Мамер.

Він додав, що між ухваленням рішення Єврокомісією і Європейською радою буде практично один тиждень.