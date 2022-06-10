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Новини Війна
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Повідомлено про підозру двом військовослужбовцям РФ, які грабували квартири в окупованому Ірпені, - Офіс генпрокурора

окупанти,мародери

Двом військовослужбовцям РФ, які грабували квартири громадян в окупованому Ірпені на Київщині, повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, двоє громадян, родом із Херсонської та Донецької областей, які вже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, у 2014 році з початком збройної агресії РФ на сході держави стали членами НЗФ на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Їм було повідомлено про підозру в участі у не передбачених законом збройних формуваннях, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 5 ст. 260 КК України) та оголошено в розшук.

Перебуваючи в складі збройних сил РФ, у лютому 2022 року вони вели активні бойові дії на тимчасово окупованій території м. Ірпеня. Загарбники обкрадали помешкання громадян, привласнювали побутову і комп’ютерну техніку, а також гроші та ювелірні вироби. Наразі їх оголошено у розшук.

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Автор: 

армія рф (17216) Ірпінь (358) мародерство (339) Офіс Генпрокурора (3239)


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Нуууууу. А где они??
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10.06.2022 16:24 Відповісти
Це циркове шоу по відволіканню нас від нечипання прямої агентури і казнокрадів в середині країни. Для затравки плєбсу кинули остаточно викорастину консерву мертвечука
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10.06.2022 17:22 Відповісти
Когда уже появятся подозреваемые в деле сдачи города Херсона?
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10.06.2022 16:25 Відповісти
***** всё имитацией деятельности занимается...
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10.06.2022 16:25 Відповісти
На що вони розраховують, коли цією маєчнею займаються? Що вони їх заарештують, судитимуть і посадять у в'язницю? Ну це ж тупість. Ці папірці, які вони друкують у великих кількостях просто виправдання їхньої повної безпомічності і недолугості.
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10.06.2022 16:30 Відповісти
І на хрєна ця щоденна мастурбація прокуратури з великими зарплатами та вдалені від бойових дій? Де ті кацапи зараз?
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10.06.2022 17:00 Відповісти
За@бала вже ця прокурворша з цими недолугими справами! Їдь терпер наРасею, тягни його до суду.
Тут якийсь радник голови нафтогазу КУПУЄ авто за пів ЯРДА і ніКуя, його просто звільняють! Якщо таке може радник, то що тоді у голови? І це під час війни, коли одні гинуть, а інші останнє віддають армії. Тільки ЯДЕРНИЙ УДАР врятує цю країну
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10.06.2022 19:28 Відповісти
 
 