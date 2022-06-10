Повідомлено про підозру двом військовослужбовцям РФ, які грабували квартири в окупованому Ірпені, - Офіс генпрокурора

Двом військовослужбовцям РФ, які грабували квартири громадян в окупованому Ірпені на Київщині, повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, двоє громадян, родом із Херсонської та Донецької областей, які вже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, у 2014 році з початком збройної агресії РФ на сході держави стали членами НЗФ на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Їм було повідомлено про підозру в участі у не передбачених законом збройних формуваннях, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 5 ст. 260 КК України) та оголошено в розшук.

Перебуваючи в складі збройних сил РФ, у лютому 2022 року вони вели активні бойові дії на тимчасово окупованій території м. Ірпеня. Загарбники обкрадали помешкання громадян, привласнювали побутову і комп’ютерну техніку, а також гроші та ювелірні вироби. Наразі їх оголошено у розшук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 10 військовим "елітного підрозділу" Путіна, які крали у Бучі білизну та техніку українців, оголошено підозри, - Нацполіція. ФОТО