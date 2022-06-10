УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6258 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 058 4

10 тис. маріупольців можуть загинути від холери та інших хвороб до кінця року, - мер Бойченко

маріуполь

Лікарі та розвідка попереджають про можливий спалах вкрай небезпечних інфекційних захворювань у окупованому росіянами Маріуполі.

Про це повідомив мер Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Епідемічна ситуація з кожним днем погіршується. Масові поховання по всій території міста плюс дощі та підвищення температури повітря. Як результат – масове зростання інфекційних захворювань. Дизентерія, холера та інші небезпечні інфекційні хвороби можуть стати причиною загибелі приблизно 10 тисяч маріупольців до кінця року. Про це сьогодні кажуть наші лікарі та це підтверджує Британська розвідка.

Тому потрібно об’єднатись міжнародним місіям Червоного Хреста та ООН для створення стійких зелених коридорів для початку масової евакуації людей з міста поки ще не пізно", - зазначив він.

Читайте: Окупанти відсторонили маріупольців від розбору зруйнованих будинків, побачивши кількість тіл під ними, - міськрада. ФОТОрепортаж

Автор: 

хвороба (303) Маріуполь (3223) окупація (6668) Бойченко Вадим (88)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Окупанти завезли в Маріуполь 10 тисяч російських підручників

Серед підручників для всіх класів - прописи, російська мова, російське читання або література. Крапка.
Вся наука за російськими стандартами на цьому для маріупольських дітей закінчилась, - повідомив Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.
https://t.me/spravdi/10391
показати весь коментар
10.06.2022 16:34 Відповісти
Це до речі, один момент, який упускають, коли йдеться про продаж Росією краденого в Україні зерна. Як би разом із зерном вони не привезли й холеру. Недаремно придумали прислів'я - "Скупий платить двічі". А якщо в країнах, які не мають моральних принципів, але мають вигоду від покупки краденого зерна, почнеться епідемія, то це буде дорожче не вдвічі, а в двісті.
показати весь коментар
10.06.2022 16:40 Відповісти
Покупець краденого = співучасник. А Карма - тітка з гумором, скажімо так, специфічним
показати весь коментар
10.06.2022 17:21 Відповісти
так они заразные
показати весь коментар
10.06.2022 19:51 Відповісти
 
 