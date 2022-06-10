10 тис. маріупольців можуть загинути від холери та інших хвороб до кінця року, - мер Бойченко

Лікарі та розвідка попереджають про можливий спалах вкрай небезпечних інфекційних захворювань у окупованому росіянами Маріуполі.

Про це повідомив мер Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Епідемічна ситуація з кожним днем погіршується. Масові поховання по всій території міста плюс дощі та підвищення температури повітря. Як результат – масове зростання інфекційних захворювань. Дизентерія, холера та інші небезпечні інфекційні хвороби можуть стати причиною загибелі приблизно 10 тисяч маріупольців до кінця року. Про це сьогодні кажуть наші лікарі та це підтверджує Британська розвідка.

Тому потрібно об’єднатись міжнародним місіям Червоного Хреста та ООН для створення стійких зелених коридорів для початку масової евакуації людей з міста поки ще не пізно", - зазначив він.

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