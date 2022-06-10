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Абітурієнти, які не зможуть виїхати з окупованих територій, вступатимуть до вишів за результатами дистанційної співбесіди, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

навчання,дистанційне

Для абітурієнтів, які не зможуть виїхати на підконтрольну територію, буде передбачено складання вступних іспитів у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди.

Про це повідомив у телеграмі міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо підготовку до вступної кампанії 2022 року і робимо все, щоб усі охочі мали змогу навчатись у вищих навчальних закладах України. Попри блокування окупантами виїзду абітурієнтів, ми боремося за кожного нинішнього та майбутнього українського студента", - зазначив посадовець.

Зокрема, за його словами, метою є надання вступникам із тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій можливостей взяти участь у національному мультипредметному тесті (НМТ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував спростити вступ до вишів випускникам із усіх окупованих територій

"Для цього вступні іспити проводитимуться у три сесії (липень, серпень, вересень) в Україні та за кордоном. Також передбачено додаткові періоди реєстрації на тестування та можливість зміни раніше зазначеного місця його проходження", - йдеться у повідомленні.

Також влада напрацьовує рішення про надання таким вступникам можливості здавати НМТ на загальних засадах у місцях, звідки можна безпечно дістатися тимчасового екзаменаційного центру.

"Для абітурієнтів, які не зможуть виїхати на підконтрольну уряду територію або які насильно переміщені на тимчасово окуповану територію (АР Крим, місто Севастополь, ОРДЛО), територію Російської Федерації або Республіки Білорусь, буде передбачено складання вступних іспитів у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу. Вступаючи на контрактну форму навчання (на більшість спеціальностей), вступнику достатньо подати мотиваційний лист", - написав міністр.

Крім того, Шкарлет наголосив, що всі жителі тимчасово окупованих територій та місць проведення воєнних дій, які отримають позитивні результати на вступних іспитах, зможуть скористатися спеціальною квотою (квота-2) у вищих навчальних закладах або гарантовано вступити до фахової установи передвищої освіти.

Також читайте: Національний тест для вступників проходитиме у 20 областях та Києві, - МОН

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
ХристяРічка
@facile_ad_astra
·
1 год
Щойно на Еспрессо слуга народа Олег Дунда на питання чому так багато зрадників серед слуг сказав що зрадників не так вже і багато і завів хрюканину, що винна в цьому Верховна рада і треба її розпустити. А потім автоматом переключився накидувати на ЄС.
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10.06.2022 16:52
+10
Це підготовка кадрів для окупаційних адміністрацій, причому за рахунок українських платників податків
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10.06.2022 16:53
+8
А діти загиблих захисників України і учасників війни мають здавати екзамени і платити за навчання? Кому не відомо, то Шкарлет це права рука Табачника з партії регіонів, який тут проповідував "русский мир", коли був міністром освіти при Овощі. Мені здається, що в команді Володі Боневтіка тільки такі і рулять, наприклад Єрмак, Татаров, Смірнов, Демченко,Подоляк та інші, всі виходці з "партії регіонів". Там немає жодного з патріотичної партії, або з "партії регіонів", або "какая разница".
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10.06.2022 16:57
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ХристяРічка
@facile_ad_astra
·
1 год
Щойно на Еспрессо слуга народа Олег Дунда на питання чому так багато зрадників серед слуг сказав що зрадників не так вже і багато і завів хрюканину, що винна в цьому Верховна рада і треба її розпустити. А потім автоматом переключився накидувати на ЄС.
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10.06.2022 16:52 Відповісти
Це підготовка кадрів для окупаційних адміністрацій, причому за рахунок українських платників податків
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10.06.2022 16:53 Відповісти
А діти загиблих захисників України і учасників війни мають здавати екзамени і платити за навчання? Кому не відомо, то Шкарлет це права рука Табачника з партії регіонів, який тут проповідував "русский мир", коли був міністром освіти при Овощі. Мені здається, що в команді Володі Боневтіка тільки такі і рулять, наприклад Єрмак, Татаров, Смірнов, Демченко,Подоляк та інші, всі виходці з "партії регіонів". Там немає жодного з патріотичної партії, або з "партії регіонів", або "какая разница".
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10.06.2022 16:57 Відповісти
без сумніву так і є. відбір був саме за критеріями пристосуванців і зрадників. Мабуть багато хто забув підслухане між боневтіком і його навуходоносером: полгода поработаєм і всьо...
хотіли домовитись з пуйлом про воду в Крим і віддать всю територію окупованих областей.
але пуйло подивилося на зажерливість і ідіотизм зелених і вирішив оставити їм хіба що західну. або навіть вийти на кордон з Угорщиною і Румунією, поставивши маріонетковий уряд. Але військові, яких раша вже давно вбивала, виявили незгоду з кремлівськими хотєлками. При підтримці більшості народу звісно.
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10.06.2022 17:16 Відповісти
Вы спросите нормально го препада с любого хорошего вуза - КАКИХ МЫ НАВЫПУСКАЛИ СПЕЦИАЛИСТОВ И УЧАЩИХСЯ В ЭТИ ДВА ГОДА??? (я про то что назвали вроде как дстанционным образованием) Они там сами охренвают, они и до этого нихера не учили, а теперь так ваще ******... НЕ дай боже такие прийдут в медицину, хим. промышленность, атомную энергетику... Нам Чернобыль сказкой покажется!!!
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10.06.2022 17:02 Відповісти
Цирк продовжується: абітурієнти, що не можуть виїхати? хтось не по своїй волі, а хтось і свідомо вибрав рашу. Але шкарлетам думати не положено по должності. Ми не збираємся звільняти окуповані території? га, шкарлет? от звільнимо і тоді хай хто достойний вчитися в українському вузі не лише за знаннями а і за переконанннями, хай вступає на загальних підставах.
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10.06.2022 17:03 Відповісти
Здавати країну треба вміти. Це робиться дрібними кроками, як це роблять Шмигаль та Гетьманців.
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10.06.2022 17:27 Відповісти
ага ... дистанційні укріїнці
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10.06.2022 17:07 Відповісти
А як ці студенти приїдуть на навчання, якщо вони не можуть виїхати на екзамен? З 1 вересня введена форма освіти оффлайн.
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10.06.2022 17:24 Відповісти
Вони мають на увазі студентів - лічинок сепарів , з окупованного Донбасу , що вчаться в ХНУВС , батьки яких покликали війну в нашу Україну ? Це ті , які співають про наколочки , і ті , які потім , будуть працювати полійейськими на не окупованій теритирії України в МВД ? Зелені ідіЙоти...((
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10.06.2022 18:03 Відповісти
пора заканчивать с абитуриентами с недореспублик
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10.06.2022 19:36 Відповісти
 
 