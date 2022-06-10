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зерно (1225) Мінагрополітики (187) урожай (70) Висоцький Тарас (38)

Врожай може скоротитися на 40%, через війну втрачено 25% орних земель, - Мінагрополітики

Новини Цензор.НЕТ Економіка

зерно,урожай,жнива

Через повномасштабне вторгнення Росії врожай 2023-го в Україні може бути менший на 40%.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"Ми очікуємо, що врожай буде приблизно на 35% меншим, ніж у попередні роки. Тобто приблизно на 30 млн тонн менше, на 35-40% менше, майже половина врожаю минулого року", - сказав він.

Крім того, приблизно 500 тисяч тонн зерна країна-агресорка Росія вкрала з окупованих територій.

Читайте: Якщо місяць тому росіяни вивозили зерно із Запорізької області машинами, то тепер - потягами, - мер Мелітополя Федоров

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
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10.06.2022 17:01
+8
В першу чергу території втрачено через не підготовку до війни нашого шашличника
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10.06.2022 16:56
+8
Надо считать 80%. Орки не дадут собрать урожай зерновых
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10.06.2022 17:02
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В першу чергу території втрачено через не підготовку до війни нашого шашличника
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10.06.2022 16:56 Відповісти
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10.06.2022 17:01 Відповісти
так він і не збрехав, все було під їх контролем виконання оманських домовленноситей. Навіть Данілов одівся в чорне, чим показав, що все під контролем команди бувших регіоналів, а вони всі, як відомо сплошні патріоти. Але це вибір 73%, їх же більшість і кричать, щоб їх не ображали, бо більшість, а виходить правильно. Ні, нешановні панове, більшість мух летять на гімно і це не означає, що правильно, бо бджоли вибирають мед, хоча вони у великій меншості.
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10.06.2022 21:57 Відповісти
у нас убавилось , у орков прибавилось. такова политика ОПы. все бы сдали, если б не ЗСУ.
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10.06.2022 17:01 Відповісти
Надо считать 80%. Орки не дадут собрать урожай зерновых
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10.06.2022 17:02 Відповісти
Они еще будут пытаться что-то пожечь. Так что всё не так просто. Нам хватит, конечно. А остальное как получится.
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10.06.2022 17:04 Відповісти
Заборонити вивіз зерна!
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10.06.2022 17:09 Відповісти
Скільки раз дебілам повторювати, що Україна споживає максимум 10% від того, що виробляє. Все інше йде на експорт. Чи ти думаєш, що комбайни по ціні ламборджині, які є в кожному селі - це від того, що хлібина коштує 0.5 євро?
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10.06.2022 17:32 Відповісти
На експорт сировину (зерно) постачають тільки папуаси (якими нас весь цей час і робили). Розумні люди продають борошно, або навіть макарони.
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10.06.2022 19:50 Відповісти
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10.06.2022 17:12 Відповісти
Країна агрессорка? це як лікар психологиня та волонтерка? Понабирали редакторів по оголошенню...
і ще недавно було 15% вже 25%.
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10.06.2022 17:30 Відповісти
Напевно, лікування проходить добре, нещодавно тільки була "та сторона", а тепер уже "країна-агресорка".
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10.06.2022 17:36 Відповісти
Зато в нас багато доріг, так 73? Вам ще не соромно? Головне, що прикольно і можна поржати? Ржіть до плачу, ви це зробили разом.
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10.06.2022 21:53 Відповісти
 
 