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Росія може розпочати наступ на Дніпро, Запоріжжя та Одесу, якщо повністю окупує Донбас, - Скібіцький
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Якщо Росії вдасться повністю захопити Донецьку та Луганську області, то окупанти можуть розпочати новий наступ на Дніпро, Запоріжжя та Одесу.
Про це заявив в інтерв'ю The Guardian представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
На його думку, у разі успіху на сході росіяни використовують Донбас як плацдарм для нового наступу.
Також Скібіцький заявив, що у Запорізькій та Херсонській областях російські війська окопалися для довгострокової оборони, збудувавши подвійні, а іноді потрійні лінії оборони.
"Тепер повернути цю територію буде складніше. І саме тому нам потрібна зброя", – сказав представник ГУР.
Топ коментарі
+36 Олександр Дніпро
показати весь коментар10.06.2022 17:35
+22 Snart
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+17 Владимир Сухов e5dee246
показати весь коментар10.06.2022 17:31
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Ах ти ж ****** інородське, тобі теж хочеться землі української?
Який там хер хоче назвати в Україні вулиці ім"ям зеленського? Якощо Зеленський ВСЕ зробив, щоб здати територію України ворогу, то хто такий зеленский?
Якщо щось смердить як гівно, виглядає як гівно, то це і є гівно. Так же і з ворогами.