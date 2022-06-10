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Росія може розпочати наступ на Дніпро, Запоріжжя та Одесу, якщо повністю окупує Донбас, - Скібіцький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

скібіцький

Якщо Росії вдасться повністю захопити Донецьку та Луганську області, то окупанти можуть розпочати новий наступ на Дніпро, Запоріжжя та Одесу.

Про це заявив в інтерв'ю The Guardian представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На його думку, у разі успіху на сході росіяни використовують Донбас як плацдарм для нового наступу.

Також Скібіцький заявив, що у Запорізькій та Херсонській областях російські війська окопалися для довгострокової оборони, збудувавши подвійні, а іноді потрійні лінії оборони.

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"Тепер повернути цю територію буде складніше. І саме тому нам потрібна зброя", – сказав представник ГУР.
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Топ коментарі
+36
кляті москалі за три місяці окупації Херсонщини встигли зробити три лінії оборони. Тільки залізні яйця найвеличнішого лідера ********** не спромоглися за ТРИ РОКИ щось зробити для оборони, а навпаки - зруйнувати те, що було.
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10.06.2022 17:35
+22
Капітан очивидність
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10.06.2022 17:30
+17
Якщо це було в Оманських домовленностях, та к і буде.
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10.06.2022 17:31
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Капітан очивидність
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10.06.2022 17:30 Відповісти
Якщо це було в Оманських домовленностях, та к і буде.
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10.06.2022 17:31 Відповісти
Відсосуть.
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10.06.2022 17:31 Відповісти
и зима придет и холодно будет, а потом весна и сеять, потом лето и будет жарко и наконец, если лето и жарко, то придет осень и будут падать листья
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10.06.2022 17:32 Відповісти
Это очень большое "если" которого не будет.
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10.06.2022 17:33 Відповісти
кляті москалі за три місяці окупації Херсонщини встигли зробити три лінії оборони. Тільки залізні яйця найвеличнішого лідера ********** не спромоглися за ТРИ РОКИ щось зробити для оборони, а навпаки - зруйнувати те, що було.
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10.06.2022 17:35 Відповісти
Та да! Бо воно ж недолуге це ****** рояльне... шашликі йому давай...
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10.06.2022 17:41 Відповісти
Скібіцький з Будановим готують ґрунт для капітуляції Зелі. Зелі буде легше довести.
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10.06.2022 17:38 Відповісти
Що це за черговий хер з гори? Готуєш договорняк, очкастий *********?
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10.06.2022 17:41 Відповісти
Вони так і зроблять(
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10.06.2022 17:46 Відповісти
Ну це якийсь ********, нема слів, одні нерви. Хер, який просрав напад раші на Україну з усіх боків. При тому, зщо зараз наші стримують контратаки рашкованів, залякує, що ще раша може взяти.
Ах ти ж ****** інородське, тобі теж хочеться землі української?
Який там хер хоче назвати в Україні вулиці ім"ям зеленського? Якощо Зеленський ВСЕ зробив, щоб здати територію України ворогу, то хто такий зеленский?
Якщо щось смердить як гівно, виглядає як гівно, то це і є гівно. Так же і з ворогами.
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10.06.2022 17:48 Відповісти
Нельзя обнять необъятное.
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10.06.2022 17:50 Відповісти
Орки кроме Херсона ни одного областного центра не взяли, какое к черту Днепро, Запорожье и Одесса? Хотя, в принципе, в планах ***** я думаю есть план окупации Одессы, но плять Николаев, так почему тогда я не вижу от этого гуровца про слова про Николаев. Кароче, очередной такой себе ыксперт.
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10.06.2022 17:54 Відповісти
Те, що орки не взяли та не окупували.
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10.06.2022 19:03 Відповісти
Зебуины что там по плану, кроме сдачи Херсонской, Донецкой и Луганской областей, дальше что?
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10.06.2022 17:55 Відповісти
Вполне вероятно. Я так же не исключаю такие события.
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10.06.2022 18:02 Відповісти
эксперт военный кеп
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10.06.2022 18:52 Відповісти
давно не было слышно булданова, автор корейского ссынария для Украины... теперь вот *********** вылез на подмену... знатоки...
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10.06.2022 18:03 Відповісти
Думаю , что трасса Харьков - Симферополь - в приоритете... нельзя расслабляться и заглядывать в очи.
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10.06.2022 18:04 Відповісти
Я звісно ні на що не натякаю, але кожного дня нам розповідають, що головна мета рашистів то Київ. Але йти на Київ вони чомусь не збираються. Може тому, що там "свої люди", це я не про звичайних киян, хай мені вибачають.
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10.06.2022 18:05 Відповісти
Киев - цель экзистенциальная. Так сказать - вековая розовая мечта, которая не факт, что сбудется, не факт, что военным путем. А юго-восток - цели реальные и практичные, над которыми кацапы и работают. Помните "Новороссию", которую все забыли в 14 году? Вот это она.
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10.06.2022 18:28 Відповісти
В данном случае Скибицкий намекает Западу, что надо ускорится. Это же для Гардиан, все правильно говорит. Не вижу особой зрады.
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10.06.2022 18:32 Відповісти
Поржали...
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10.06.2022 18:34 Відповісти
ключове слово "якщо"
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10.06.2022 18:54 Відповісти
Слухай астролог Скибицький ,хлопче малорос ане пішов би туди де напрямок руского корабля ,мені здаеться що цей ватний генерал полоумний ,бо коли весь світ давав Украіни 3 дні що вона не вистоіть ????було таке???було !іА де ти був діваний генерал ????слухайте мій прогноз зараз 104 день війни ,ми переможемо з нами Бог і ми знищимо цю гидоту раз і назав жди ,так як маемо силу нащадків и днк переможців а гени козаків в магазині не купишь !так що ці эксперти сидить вдома и не пі...ть тут!!Слава Украіни!!
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10.06.2022 19:42 Відповісти
Після заперечення початку війни ОП а навпаки підготовки до шашликов, та дружбі в засос з росіяніним гогі довіра к Головному управління розвідки Міноборони =0
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10.06.2022 20:37 Відповісти
 
 