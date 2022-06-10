Переломний момент ще не настав. Основне завдання зараз - стримувати ворога, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Переломний момент під час широкомасштабного вторгнення ще не настав. Зараз сили оборони України втримують противника попри те, що бракує техніки, яка здатна вражати ворога на дальніх дистанціях.

Про це повідомив Цензор.НЕТ Роман Костенко, народний депутат "Голосу", який зараз боронить південь України.

"Ми зламали плани ворога, але переломний момент ще не настав. Противник давить усіма силами і засобами, ми маємо робити чимало, щоб втриматись на зайнятих рубежах і створити умови до вибиття ворога з нашої території", - повідомив Костенко.

За словами нардепа, проблему може вирішити надходження до наших військ високоточних далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особового складу і мотивації для звільнення територій достатньо, але потрібно більше сучасної техніки, - нардеп "Голосу" Костенко

"Маємо розуміти, що ми воюємо з армією, яка в десятки разів нас перевищує за кількістю техніки. росія має багато запасів радянського озброєння, вони можуть собі дозволити бити по нам і бити здалеку. Ми відповідаємо, зокрема, і завдяки тому, що в нас зʼявилась техніка партнерів. Поки залишається проблема на ураження противника на дальні дистанції. Знаю, що ведуться перемовини з партнерами, щоб швидко закрити цю нішу", - підкреслив захисник України.