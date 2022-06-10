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Переломний момент ще не настав. Основне завдання зараз - стримувати ворога, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

костенко,роман

Переломний момент під час широкомасштабного вторгнення ще не настав. Зараз сили оборони України втримують противника попри те, що бракує техніки, яка здатна вражати ворога на дальніх дистанціях.

Про це повідомив Цензор.НЕТ Роман Костенко, народний депутат "Голосу", який зараз боронить південь України.

"Ми зламали плани ворога, але переломний момент ще не настав. Противник давить усіма силами і засобами, ми маємо робити чимало, щоб втриматись на зайнятих рубежах і створити умови до вибиття ворога з нашої території", - повідомив Костенко.

За словами нардепа, проблему може вирішити надходження до наших військ високоточних далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особового складу і мотивації для звільнення територій достатньо, але потрібно більше сучасної техніки, - нардеп "Голосу" Костенко

"Маємо розуміти, що ми воюємо з армією, яка в десятки разів нас перевищує за кількістю техніки. росія має багато запасів радянського озброєння, вони можуть собі дозволити бити по нам і бити здалеку. Ми відповідаємо, зокрема, і завдяки тому, що в нас зʼявилась техніка партнерів. Поки залишається проблема на ураження противника на дальні дистанції. Знаю, що ведуться перемовини з партнерами, щоб швидко закрити цю нішу", - підкреслив захисник України.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+16
Ставлю лайк Роману, а не описываемой им ситуации, которая даёт мало оптимизма.
Но пока такие, как Роман защищают Украину, Куйлу вонючему её не одолеть.
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10.06.2022 17:32
+14
Ворог не тільки на передовій, а він також у тилу: хламідія який бореться за зняття санкцій з рашистів, татаров який знищує судову систему, дєрьмак який баригує гуманітаркою і національними інтересами
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10.06.2022 17:35
+3
Нисколько не умаляю мужественный поступок Костенко, но народных депутатов выбирают как законодательную власть и сейчас действенные и толковые законы нужны не меньше чем дальнобойные гаубицы. В Раде пытаются протолкнуть идиотские и антиукраинские законы, поэтому для народного депутата сейчас фронт там.
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10.06.2022 17:40
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Ставлю лайк Роману, а не описываемой им ситуации, которая даёт мало оптимизма.
Но пока такие, как Роман защищают Украину, Куйлу вонючему её не одолеть.
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10.06.2022 17:32 Відповісти
Техніку яка здатна вражати ворога на дальніх дистанціях залишають тільки для Киіва. Так що так і буде.
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10.06.2022 17:33 Відповісти
Это да. Польские "Крабы" до сих пор возле Гореничей стоят уже неделю, а норвежские "паладины" после съемок на тралах ночью в Бровары вернули.
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10.06.2022 18:35 Відповісти
Ну капец роскажіт іще біля якого будинку стоят. ( українці епт)
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10.06.2022 18:54 Відповісти
Ворог не тільки на передовій, а він також у тилу: хламідія який бореться за зняття санкцій з рашистів, татаров який знищує судову систему, дєрьмак який баригує гуманітаркою і національними інтересами
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10.06.2022 17:35 Відповісти
Нисколько не умаляю мужественный поступок Костенко, но народных депутатов выбирают как законодательную власть и сейчас действенные и толковые законы нужны не меньше чем дальнобойные гаубицы. В Раде пытаются протолкнуть идиотские и антиукраинские законы, поэтому для народного депутата сейчас фронт там.
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10.06.2022 17:40 Відповісти
там просто среди дубинских и брагаров легко ********* можно, а на фронте шо? ну, максимум убьют...
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10.06.2022 18:38 Відповісти
Якась фігня виходить... Якщо вірити вазєліну, то ми втрачаємо 100 людей на день. І це, скоріше за все, занижена у декілька разів цифра. Поки ми сидимо в окопах під постійними обістрілами і не маємо змоги повноцінно відповісти, гинуть наші солдати. Ми не зможемо тримати лінію фронту довго за таких умов. І отой міфічний лендліз може ще довго не надходити у потрібних нам кількостях. Може час змінити тактику? Може тупе сидіння напроти противника є безперспективним?
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10.06.2022 17:43 Відповісти
👎ты шаришь❗Молчание золото👍
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10.06.2022 17:49 Відповісти
а то! у нас резерв в ГШ просто ***********.
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10.06.2022 18:40 Відповісти
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10.06.2022 17:53 Відповісти
Randall Flag da70119e


"Якщо вірити вазєліну"
А яка адекватна людина йому хоч колись вірила чи вірить?

"ми втрачаємо 100 людей на день. І це, скоріше за все, занижена у декілька разів цифра"
Зовсім ні, це цифра зі стелі, як і майже всі цифри озвучені зебілами.
1) З його "промови" навіть не зрозуміло про які втрати йде мова, серед збройних сил, чи і збройних сил та цивільних, йдеться про середні втрати за добу, чи щось інше,
таким чином, як завжди - бла-бла-бла.
2) Навіть дитині зрозуміло, що втрати залежать від конкретних умов і кожний день вони різні.
Виходячи з втрат парашистів і ще деякої інформації, при наймі в останій час, безповоротні втрати ЗСУ, ТрО в середньому меньші 100 людей за добу.
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10.06.2022 18:28 Відповісти
При все уважение к Костенко этот переломный момент только оттягивается Германия ничего поставлять не будет из наступательного оружия как в принципе и Франции они на стороне росиии. А land lease видимо просто хорошо разрекламируемое обещание. Только Польша выложилась по полной и дала все что могла
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10.06.2022 18:33 Відповісти
Пам'ятайте, як всі сміялися з виступів Зе, про те, що всіх наздоженемо і переженемо, але потім, у майбутньому. Так от і з цією війною, переможемо, потім, можливо.
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10.06.2022 19:11 Відповісти
 
 