Переломний момент ще не настав. Основне завдання зараз - стримувати ворога, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Переломний момент під час широкомасштабного вторгнення ще не настав. Зараз сили оборони України втримують противника попри те, що бракує техніки, яка здатна вражати ворога на дальніх дистанціях.
Про це повідомив Цензор.НЕТ Роман Костенко, народний депутат "Голосу", який зараз боронить південь України.
"Ми зламали плани ворога, але переломний момент ще не настав. Противник давить усіма силами і засобами, ми маємо робити чимало, щоб втриматись на зайнятих рубежах і створити умови до вибиття ворога з нашої території", - повідомив Костенко.
За словами нардепа, проблему може вирішити надходження до наших військ високоточних далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню.
"Маємо розуміти, що ми воюємо з армією, яка в десятки разів нас перевищує за кількістю техніки. росія має багато запасів радянського озброєння, вони можуть собі дозволити бити по нам і бити здалеку. Ми відповідаємо, зокрема, і завдяки тому, що в нас зʼявилась техніка партнерів. Поки залишається проблема на ураження противника на дальні дистанції. Знаю, що ведуться перемовини з партнерами, щоб швидко закрити цю нішу", - підкреслив захисник України.
Будь ласка, зачекайте...
Но пока такие, как Роман защищают Украину, Куйлу вонючему её не одолеть.
"Якщо вірити вазєліну"
А яка адекватна людина йому хоч колись вірила чи вірить?
"ми втрачаємо 100 людей на день. І це, скоріше за все, занижена у декілька разів цифра"
Зовсім ні, це цифра зі стелі, як і майже всі цифри озвучені зебілами.
1) З його "промови" навіть не зрозуміло про які втрати йде мова, серед збройних сил, чи і збройних сил та цивільних, йдеться про середні втрати за добу, чи щось інше,
таким чином, як завжди - бла-бла-бла.
2) Навіть дитині зрозуміло, що втрати залежать від конкретних умов і кожний день вони різні.
Виходячи з втрат парашистів і ще деякої інформації, при наймі в останій час, безповоротні втрати ЗСУ, ТрО в середньому меньші 100 людей за добу.