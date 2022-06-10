Ексгенерала СБУ Наумова затримали в Сербії за спробу перевезти валюту й коштовності, - ЗМІ
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У Сербії заарештовано колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, який очолював головне управління внутрішньої безпеки Служби, а напередодні повномасштабного вторгнення Росії втік з України.
Про це повідомляє з посиланням на свої джерела "Обозреватель", інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, Наумова затримали 7 червня на кордоні між Сербією та Північною Македонією через спробу незаконного перевезення великої суми незадекларованої валюти та коштовного каміння. Разом з ним затримано громадянина Німеччини, ймовірно, водія.
Джерела, близькі до силових структур Сербії, повідомили, що Наумов намагався перевезти через кордон велику суму незадекларованої готівки та коштовностей. Йдеться про щонайменше 600 тисяч євро, значну суму в доларах, смарагди та діаманти. Точні суми та кількість коштовного каміння поки не розголошують через таємницю слідства.
За попередніми даними, наразі обидва затриманих перебувають у слідчому ізоляторі міста Ниш. Їм інкримінують "незаконний обіг цінних матеріальних активів". За сербським законодавством, відповідальність за таке правопорушення складає від 1 до 12 років ув'язнення. Суворість покарання залежить від обставин скоєння злочину та розміру "активів".
Офіційної інформації щодо затримання громадянина України та обставин, за яких це затримання відбувалося, Сербія Україні досі не надала.
Євген Шевченко закликає президента Володимира Зеленського вимагати екстрадиції Наумова.
"Подайте негайно запит на екстрадицію і нехай друг вашого любого Баканова дасть покази. Дасть покази про те, як він кришував корупційні схеми, як вимагав відкати, розкаже хто був його куратором в ФСБ, пояснить звідки у нього мільйони долларів готівкою, купа дорогоцінного каміння і, головне, хай розкаже який відсоток з усього того отримував ваш любий пан Баканов і чи є діючий керівник СБУ також завербованим агентом ФСБ?.." - пише він.
Будь ласка, зачекайте...
А давайте попросимо Зелю не платити Тупицькому 150тис грн пенсії. Бо Зеля "провів реформи і може справитись з суддями і прокурорами".
Не пускати мужиків на заробітки наш Бубочка може, а втримати гроші в Україні, Бубочка скаже "я не думаю, що ця петиція до мене".'
Та всієї цієї неукраїнської шобли.
Доки гешефтмахери керують країною, українці гинуть на фронті...
що становить державну таємницю.
І він цілком може злити цю інформацію в обмін на свою свободу. 😕Існує також ризик подальшого зливу цієї інформації фсбшникам параші , адже міністр внутрішніх справ Республіки Сербії, Александар Вулін - проросійський політик, який має тісні відносини з Кремлем.
Давай , Вова , визволяй свого ідіота , якого вставили серби !!
Украині потрібне дератизація, зедератизація
На въезде или на выезде???
Тепер він в руках у росіян і дуже швидко почне співати про все , що знає, бо міністр внутрішніх справ
Республіки Сербії Александр Вулін, чмї люди затримали Наумова - проросійський політик, який має тісні відносини з Кремлем
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1125461.0