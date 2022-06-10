УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3820 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
50 689 235
затримання (4142) Сербія (256) Шевченко Євген (138) Наумов Андрій (52)

Ексгенерала СБУ Наумова затримали в Сербії за спробу перевезти валюту й коштовності, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

андрей,наумов

У Сербії заарештовано колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, який очолював головне управління внутрішньої безпеки Служби, а напередодні повномасштабного вторгнення Росії втік з України.

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела "Обозреватель", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, Наумова затримали 7 червня на кордоні між Сербією та Північною Македонією через спробу незаконного перевезення великої суми незадекларованої валюти та коштовного каміння. Разом з ним затримано громадянина Німеччини, ймовірно, водія.

Джерела, близькі до силових структур Сербії, повідомили, що Наумов намагався перевезти через кордон велику суму незадекларованої готівки та коштовностей. Йдеться про щонайменше 600 тисяч євро, значну суму в доларах, смарагди та діаманти. Точні суми та кількість коштовного каміння поки не розголошують через таємницю слідства.

Читайте: Ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Наумова досі не оголосили в розшук, хоча понад 2 місяці відомо про його місцезнаходження, - агент НАБУ Шевченко

За попередніми даними, наразі обидва затриманих перебувають у слідчому ізоляторі міста Ниш. Їм інкримінують "незаконний обіг цінних матеріальних активів". За сербським законодавством, відповідальність за таке правопорушення складає від 1 до 12 років ув'язнення. Суворість покарання залежить від обставин скоєння злочину та розміру "активів".

Офіційної інформації щодо затримання громадянина України та обставин, за яких це затримання відбувалося, Сербія Україні досі не надала.

Також читайте: Агенту НАБУ Шевченку вручили обвинувальний акт у справі щодо створення ПВК

Євген Шевченко закликає президента Володимира Зеленського вимагати екстрадиції Наумова.

"Подайте негайно запит на екстрадицію і нехай друг вашого любого Баканова дасть покази. Дасть покази про те, як він кришував корупційні схеми, як вимагав відкати, розкаже хто був його куратором в ФСБ, пояснить звідки у нього мільйони долларів готівкою, купа дорогоцінного каміння і, головне, хай розкаже який відсоток з усього того отримував ваш любий пан Баканов і чи є діючий керівник СБУ також завербованим агентом ФСБ?.." - пише він.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+72
Наумов - це зрадник із зеленого табору , який намагався втекти
з великою сумою кешем і камінцями , якими кацапи розрахувалися
за здачу Херсона , Маріуполя і Мелітополя 😡
Вова , потрібно негайно щось вирішувати зі своїми боярами 😠
показати весь коментар
10.06.2022 18:03
+66
а нахіба шмарклям на своїх же справи заводити? вони тільки на захисників України вміють
показати весь коментар
10.06.2022 17:55
+59
Серби - то балканські кацапи і найкращі друзі кацапні, тому Наумова не віддадуть. А наші силові і правоохоронні структури ще досі не оголосила цого і розшук. Здогадуєтеся, чому
показати весь коментар
10.06.2022 17:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Наливайченко бы вернуть. Баканова на детектор. Перед войной не зря старых руководителей зеленский повыгонял. И что вы хотите от Шольца. Если всем понятно что половина на деньгах Кремля сидит
показати весь коментар
11.06.2022 01:58 Відповісти
Щоб крім Криму ще щось здав?
показати весь коментар
11.06.2022 07:58 Відповісти
А ну розкажи нам хто і як той Крим здав, придурку? Ну, і як то все було, падло ти зелене? Хто був при владі, коли кацапи туда зелених чоловічків ввели, яка тоді була в нас армія, що тоді відбувалось у владі? А ну дай, падло, пригадай. І заодно розкажи, хто ж то Чонгар розмінував. То також нам ну дуже цікаво!
показати весь коментар
13.06.2022 15:14 Відповісти
В Зе Президента з-під носа вивезли 3млрд євро готівки до квітня 2022, а тут такий "бальзам на душу" який хрін з гори попався в Сербії...

А давайте попросимо Зелю не платити Тупицькому 150тис грн пенсії. Бо Зеля "провів реформи і може справитись з суддями і прокурорами".

Не пускати мужиків на заробітки наш Бубочка може, а втримати гроші в Україні, Бубочка скаже "я не думаю, що ця петиція до мене".'
показати весь коментар
11.06.2022 03:31 Відповісти
Не бойся, МОЙША, ЕЛДАК и друг ВОВА тебе новое бабло подгонят.
показати весь коментар
11.06.2022 04:25 Відповісти
ви спрашиваете откуда у Андрюши такие бабки,он не продавал зельтерскую углу улиц Толстого и Владимирской, и пиво не продавал,и на окружной не был замечен;вечный вопрос-откуда бабки; таки продавал-генерал Андрій Наумов продавал служебную информацию ,в чем несомненно преуспел ,и от того сколько битов инфы он скачал и вывез будет зависеть судьба его и тех, кого он продал. И,все таки, один маленький вопрос-а почему он до сих пор не был прикончен ?
показати весь коментар
11.06.2022 04:25 Відповісти
Валерий ! Ничего он не продавал. Он только брал мзду.
показати весь коментар
11.06.2022 11:00 Відповісти
Дивно чому нас Захід ще не послав на ЙУХ!!!
показати весь коментар
11.06.2022 06:02 Відповісти
****** зеленая клоака --- ПОЧЕМУ литинант баканов не отстранен от должности начальника сбу до окончания следствия без права покидать УКРАИНУ --- почему об этом молчит наш ..верховный президент.. это ж бизнес на крови или как вова уле . ты поясни народу как столько бобла и камней этот гандон провез через кордон
показати весь коментар
11.06.2022 07:37 Відповісти
" Цінний" кадр.Золото партії
показати весь коментар
11.06.2022 07:50 Відповісти
хорошая видать зарплата видать.
показати весь коментар
11.06.2022 07:55 Відповісти
Наумов - це і є справжнє обличчя Зебіла, Баклана,
Та всієї цієї неукраїнської шобли.
Доки гешефтмахери керують країною, українці гинуть на фронті...
показати весь коментар
11.06.2022 08:16 Відповісти
Що робити нам , украінцям , з цим продажним кодляком при владі під час війни , я не розумію 😠
показати весь коментар
11.06.2022 08:57 Відповісти
негайно безжалісно знищити. треба зрозуміти, що все зе.ленське-зрадницьке лайно
показати весь коментар
11.06.2022 09:18 Відповісти
Народ не проявляет упорство в требовательности к власти. К любой - зеленой, шоколадной, глечиковой и тому подобной. Ленимся требовать справедливости, которая нужна нам народу. А всем зелям, петям, сеням, Беням она не нужна от слова совсем. Ну разве что создать видимость перед выборами впарив очередной лозунг о самом главном
показати весь коментар
11.06.2022 09:52 Відповісти
Наумов обіймав посаду, на якій мав доступ до інформації,
що становить державну таємницю.

І він цілком може злити цю інформацію в обмін на свою свободу. 😕Існує також ризик подальшого зливу цієї інформації фсбшникам параші , адже міністр внутрішніх справ Республіки Сербії, Александар Вулін - проросійський політик, який має тісні відносини з Кремлем.
Давай , Вова , визволяй свого ідіота , якого вставили серби !!
показати весь коментар
11.06.2022 09:18 Відповісти
А вы шо до сих не поняли, что для слуг каломыйского такого понятия как «державна таемница» не существует вообще. Разве вас скандал в деле провала операции с вагнеровцами в этом не убедил? А теперешний ***** юга страны? А коллаборанты и предатели из числа слуг? Высновки делайте сами.
показати весь коментар
11.06.2022 09:49 Відповісти
в сербии.....будет скоро ждать свою крышу билетера 95 квартала с липовым званием баканова в маЦковии там и раздеребанят наворованное....
показати весь коментар
11.06.2022 09:36 Відповісти
Не трогайте генерала запаса, эти бабки он на державной службе заработал, все кто на слуг работают все имеют такую зарплату. Короче говоря - ******** цирк….
показати весь коментар
11.06.2022 09:42 Відповісти
А сколько у него "друзей" было, которые были расставленные на высоких должностях на госпредприятиях, которые ему бабло зашибали, а он их крышевал, что бы их не трогали, ценный кадр, который был связан крепко с обычными бандитами, которые грабили Украину.
показати весь коментар
11.06.2022 10:05 Відповісти
Ничего, сейчас бакланов позвонит зебилу и попросит через него повлиять на правительство Сербии, отпустить предателя. Ведь наумов без приказа зе и бакланова вряд-ли мог сам здать юг
показати весь коментар
11.06.2022 10:06 Відповісти
Вимагаємо експрадиції та суду над цією крисою
показати весь коментар
11.06.2022 10:08 Відповісти
судити цю крису будуть інші зекриси.
Украині потрібне дератизація, зедератизація
показати весь коментар
11.06.2022 12:39 Відповісти
" на границе между Сербией и Северной Македонией"
На въезде или на выезде???
показати весь коментар
11.06.2022 10:19 Відповісти
Давно говорил что СБУ это антиукраинская антигосударственная организация половина если не все сртрудники которой отукровенные бандиты и агенты Кркмля.
показати весь коментар
11.06.2022 10:53 Відповісти
РОСІЯНИ ОТРИМАЛИ В СВОЇ РУКИ АНДРІЯ НАУМОВА

Тепер він в руках у росіян і дуже швидко почне співати про все , що знає, бо міністр внутрішніх справ

Республіки Сербії Александр Вулін, чмї люди затримали Наумова - проросійський політик, який має тісні відносини з Кремлем

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1125461.0
показати весь коментар
11.06.2022 10:56 Відповісти
А где он так долго с 24 февраля, кочевал ? А все таки он напоминает Остапа Бендера - все возить с собой -бабло, камни и все такое.. Только в вместо румын появились сербы. Не получилось Рио де Жанейро. в управдомы не возьмут. Проходимец однако. Но одиночка, человек вне системы, его и погубила жадность.
показати весь коментар
11.06.2022 11:08 Відповісти
Шо-шо? Одиночка вне систеимы? Действительно. при чем тут какие-то Баканов с Зеленским...
показати весь коментар
11.06.2022 11:13 Відповісти
срочно нужна война против предателей Украины,своего народа против тех,кто у власти и сдает свой народ за бабки!
показати весь коментар
11.06.2022 12:04 Відповісти
Вова ты не слепой ? Кто возле тебя трется и ради чего.. Весь мир готов нам помочь завершить ад в Украине. Даже та девочка игравшая на флейте заработала денежки нашим воинам .. Этот бык с камнями , валютой , рвал когти за бугор.. Каждая семья отправляя на передовую своего мужа ,сына , внука , положит буханку хлеба. А этот бычара ведро алмазов в рюкзак.... И это не первый и не последний который выжидает нужного в колуарах.. Все не описать просто пи*дец.....
показати весь коментар
11.06.2022 14:19 Відповісти
кошелек билетера 95 квартала баканова ни кто не выдаст, будет скоро он в ПИД,,,раше ждать своего хозяина....
показати весь коментар
11.06.2022 14:21 Відповісти
І шо йому зроблять? Повішають? Ні,то вони і *** свого кладуть на Україну.
показати весь коментар
11.06.2022 15:07 Відповісти
... вся вертикаль влади просочена цими "мохнорилими" мордоворотами, силові та безпекові служби також... на рашу киваємо, а самі загрузли в корупції не те що по вуха, а з головою...
показати весь коментар
11.06.2022 15:33 Відповісти
Хочу нагадати 73% ідіотам - а то ж і є ваші новіє літца! Не забули, суки?
показати весь коментар
13.06.2022 15:11 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 