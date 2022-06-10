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Окупант розповідає дружині про умови, в яких воює: "У меня уже пятый уровень бомжа, бл#дь". АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти, які воюють на Донбасі, втрачають бойовий дух і жаліються рідним, що відчувають себе бомжами.

Про це сідчить нове перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

Окупант - командир танку, який зі своїм підрозділом перебуває на Донеччині, на запитання дружини про бойовий дух відповідає: "…уже ни у кого не боевое (настроение – ред.). Все уже за##ало тут всех".

Адже тривалий час вони живуть у лісі, без умов: "... мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа".

Також читайте: Окупанти потерпають від спеки в утепленій формі: "У нас сейчас жара началась, ##ать. Мы без воды сидим. И форма, которая осенняя", - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
Що значить "уже пятый"? У вас лапатніков від народження як мінімум десятий, а протягом життя ще збільшується
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10.06.2022 17:51
+12
Срочно переходи с пятого уровня бомжа на первый уровень жмура. И у тебя, конченного утырка, сразу исчезнут все проблемы.
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10.06.2022 17:56
+9
Був десятий, побачив унітаз та туалетний папір, щось крадене вдів ото перейшов на п'ятий рівень
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10.06.2022 17:55
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Що значить "уже пятый"? У вас лапатніков від народження як мінімум десятий, а протягом життя ще збільшується
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10.06.2022 17:51 Відповісти
Був десятий, побачив унітаз та туалетний папір, щось крадене вдів ото перейшов на п'ятий рівень
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10.06.2022 17:55 Відповісти
Срочно переходи с пятого уровня бомжа на первый уровень жмура. И у тебя, конченного утырка, сразу исчезнут все проблемы.
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10.06.2022 17:56 Відповісти
наступий уровєнь буде - останній )))
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10.06.2022 17:56 Відповісти
бедненький
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10.06.2022 17:57 Відповісти
Клещі, кажуть? Так це ж кацапська мрія - знайшли справжню біологічну зброю, бореліоз. Клещам смачного
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10.06.2022 17:58 Відповісти
Уровень с 5 сразу 200-для кацапов акция.👍
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10.06.2022 18:04 Відповісти
главно дело шоб семена не забыл в карман положить

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10.06.2022 18:30 Відповісти
деякі кацапи таки дослухалися порад про насіння у кішенях

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10.06.2022 18:25 Відповісти
А у нас 5-й уровень кацапа-бомжа только в лесу в норах , город не для вас сучня , ваше место у лесной параши .
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10.06.2022 18:50 Відповісти
Якщо нарід повірив плівкам медведчука, то думаєте повірить цим плівкам? Я вже давно в це не вірю, також як Боневтіку, абдристовичу, подоляку, єрмаку та іншим, які граються з людьми в кіно, а це війна, це не кіно і розв'язка буде не сценарічна, яку напишуть кефіри, а рельна. В реальності бачу інше!Зовсім інше! Не розслабляйте народ, а налаштовуйте на реальні події.
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10.06.2022 21:43 Відповісти
 
 