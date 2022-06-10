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Франція "веде переговори зі сторонами" щодо деблокади Одеського порту, - радник Макрона

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

У Єлисейському палаці повідомили, що Франція готова долучитись до операції зі зняття блокади порту в Одесі та вивезення звідти українського зерна.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, пише Цензор.НЕТ.

"Ми ведемо переговори зі сторонами, щоб відбулася операція, яка дозволить отримати цілковито безпечний доступ до Одеського порту, тобто надасть змогу суднам пройти попри те, що море заміноване", - повідомив радник президента Франції.

Раніше в Єлисейському палаці наголосили, що Франція бажає, щоб Україна вийшла переможцем у війні з Росією - так там прокоментували критику на адресу президента Емманюеля Макрона за його слова, що Росію не можна "принижувати".

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"Як уже мав нагоду сказати президент (Макрон), ми бажаємо Україні перемоги. Ми прагнемо відновлення територіальної цілісності України. Ми хочемо, щоб цей конфлікт, війна Росії проти України припинилася якнайшвидше", - додали в офісі Макрона.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
військовий конвой НАТО по зразку другої світової -

ото й усі переговори з буйлом
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10.06.2022 18:11
+11
Жодному слову жабоїда не вірте.
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10.06.2022 18:10
+9
Если Франция ведет переговоры, то результата не будет.
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10.06.2022 18:12
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Жодному слову жабоїда не вірте.
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10.06.2022 18:10 Відповісти
військовий конвой НАТО по зразку другої світової -

ото й усі переговори з буйлом
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10.06.2022 18:11 Відповісти
Цих конвоїв дуже багато потопили.
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10.06.2022 19:44 Відповісти
Если Франция ведет переговоры, то результата не будет.
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10.06.2022 18:12 Відповісти
результат будет, но для франции
для того они во всех этих минсках и участвуют
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10.06.2022 19:31 Відповісти
"Як уже мав нагоду сказати президент (Макрон), ми бажаємо Україні перемоги. Ми прагнемо відновлення територіальної цілісності України"
---
А чи не Макрон пропонував піти на певні територіальні поступки? Жабоїди срані.
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10.06.2022 18:14 Відповісти
ну правильно, ссут очередной волны берберов и бедуинов во Францию.
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10.06.2022 18:15 Відповісти
Дебіл-телефонстіка-геронтофіл, вже домовлявся для *евакуації* Азову з Маріуполя
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10.06.2022 18:17 Відповісти
но то не точно...у бабушки ,по слухам,причандалы дедушки..
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10.06.2022 18:22 Відповісти
Ви кожному слову бубочкі вірите ?
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10.06.2022 18:38 Відповісти
Домовлятися можна з людьми а не з кацапами !!!
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10.06.2022 18:18 Відповісти
вони дають собі звіт в тому, що оззначає справжня деблокада? Що це не що інше - як загнати весь ЧФ в акваторію Новороса, а азовську флотилію - в акваторію Ростова/Таганрога і звідти не випускати ні на дюйм?
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10.06.2022 18:20 Відповісти
Макрону у нас.рать на Париж, чего ему за Одессу переживать. Подстава. Заведут бурятов в Одессу и те вывезут и зерно, и Оперный театр, и Потёмкинскую лестницу.
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10.06.2022 18:21 Відповісти
и дюка в профиль..
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10.06.2022 18:27 Відповісти
ампєратріцу ************* тудьі ж...
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10.06.2022 18:47 Відповісти
"Зі сторонами?!?!😧"...На цьому можна новину закінчувати.
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10.06.2022 18:24 Відповісти
Лягушатников надо мощно посылать за русским кораблем.
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10.06.2022 18:27 Відповісти
ось так ***** працює - щось захопити аба заблокувати і всі макрони до тебе дзвонять домовлятися ... а чоколадний барига та бубочка приміряють Україні роль країни-терпіли

якщо є ракети Гарпун та урагани .. можно самотушки помножити на 0 рашистів на зміїному та відігнати човни орків ... потім відправити пранаймні одну баржу з зерном хоча б до румунської Констанци .. і тоді нехай рашисти спробують її захопити - весь світ буде бачити хто пірати

але це ж не для серливого бубочки план ... коли граєш у шахи - треба ходити уперед, хочишь того чи ні
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10.06.2022 18:28 Відповісти
Кажеш Рошен *********?.
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10.06.2022 18:42 Відповісти
логіка коцаба(((
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10.06.2022 18:49 Відповісти
Маячня !
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10.06.2022 18:29 Відповісти
Франсуа Меттеран єдиний хто прямо сказав Кучмі, коли той приперся в лікарню до нього за підписом під мумурандумом. - "Що ж ти підписав мудак"
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10.06.2022 18:32 Відповісти
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10.06.2022 18:34 Відповісти
Пі***кам подобається разом проводити час

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10.06.2022 18:39 Відповісти
макарон досі з ****** лобизається? всі хто ручкається з ****** опущені вже, макарон та шмольц опустили шо себе шо свою країну
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10.06.2022 18:46 Відповісти
Для начала закройте небо над Одессой, Николаевом и Очаковом . Потом нужен конвой. И желательно из состава ВМС США и Британии. Иначе безопасности не будет
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10.06.2022 18:51 Відповісти
Найкращими "деблокувальниками" нашої чорноморської акваторії могли б стати 2-3 повноцінних дивізіони "Нептунів"🔱 Я так думаю..🤔
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10.06.2022 20:07 Відповісти
Орки готовят вертолётный десант на Одессу. Видимо планируют использовать иностранные суда как прикрытие. Ситуация идеальная: французские суда, наши стрелять не могут, чтобы не попасть. И вуаля: сохраняем лицо Путину. надеюсь, наше военно-политическое руководство помешает реализации такого сценария.
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10.06.2022 20:31 Відповісти
Які перемовини???
З ким???
Знищення флоту та авіації лаптєстану - ось ЄДИНА можливість деблокади...
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10.06.2022 21:56 Відповісти
Єдиний вихід з даної ситуації---цілодобове партулювання військовими кораблями ситуації в Чорному морі під егідою ООН до кінця війни. Заплив, забрав зерно, а ви робіть що хочете---на таке Україна не піде.
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12.06.2022 23:27 Відповісти
 
 