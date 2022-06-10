Франція "веде переговори зі сторонами" щодо деблокади Одеського порту, - радник Макрона

У Єлисейському палаці повідомили, що Франція готова долучитись до операції зі зняття блокади порту в Одесі та вивезення звідти українського зерна.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, пише Цензор.НЕТ.

"Ми ведемо переговори зі сторонами, щоб відбулася операція, яка дозволить отримати цілковито безпечний доступ до Одеського порту, тобто надасть змогу суднам пройти попри те, що море заміноване", - повідомив радник президента Франції.

Раніше в Єлисейському палаці наголосили, що Франція бажає, щоб Україна вийшла переможцем у війні з Росією - так там прокоментували критику на адресу президента Емманюеля Макрона за його слова, що Росію не можна "принижувати".

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"Як уже мав нагоду сказати президент (Макрон), ми бажаємо Україні перемоги. Ми прагнемо відновлення територіальної цілісності України. Ми хочемо, щоб цей конфлікт, війна Росії проти України припинилася якнайшвидше", - додали в офісі Макрона.