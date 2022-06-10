УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3791 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Війна
1 492 33
війна (56107) Зеленський (17371) членство в ЄС (925)

71% європейців вважають Україну частиною європейської сімʼї, але політики досі вагаються, – Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав європейських політиків не вагатися з рішенням щодо надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу, адже громадська думка на боці України.

Про це він заявив на щорічному Копенгагенському демократичному саміт, інформує Цензор.НЕТ.

"На українському кордоні, на українському Донбасі, під Харковом, на півдні України ми можемо зараз бачити, що український народ справді готовий підкріпити слова про свою незалежність відповідними діями на захист незалежності. Але де той кордон, на якому буде видно, що і Європа готова підкріпити всі важливі для себе слова відповідними діями?

Чому, якщо опитування показують, що 71 відсоток європейців вважають Україну частиною європейської сімʼї, досі є політичні скептики, які вагаються, чи дозволяти нам рух до Європейського Союзу?

Чому, якщо базові цінності Європи передбачають, що кожен народ має однакове значення і його мають однаково поважати, українському народу так довго говорять про те, що він повинен залишитись у "сірій" зоні між Європейським Союзом і Росією?

Чому, якщо Росія цинічно порушує буквально всі життєво важливі документи міжнародного права, досі залишаються ті, хто вагається, чи блокувати будь-які відносини з такою державою?

Тож перше – треба нарешті прибрати цю "сіру" зону, яка так спокушає російську державу. Треба переходити до дій від слів про те, що Україна – це частина європейської сім'ї. Найближчими тижнями Євросоюз може зробити історичний крок, який доведе, що слова про приналежність українського народу до європейської родини не є порожніми", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія та Нідерланди не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, - Bloomberg

На думку Зеленського, майбутнє Європи наразі залежить від готовності демократичного світу перейти від слів про права людини, демократію, свободу і право націй на самовизначення до прямих й однозначних дій.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
ти ще більше громадянства розсовуй1 фрідманам овсяніковим і невзоровим, тоді точно до НАТО і ЄС візьмуть
показати весь коментар
10.06.2022 18:29
+9
показати весь коментар
10.06.2022 18:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ти ще більше громадянства розсовуй1 фрідманам овсяніковим і невзоровим, тоді точно до НАТО і ЄС візьмуть
показати весь коментар
10.06.2022 18:29 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2022 18:31 Відповісти
Какие политики? Разве в ОП политики? Что они о политике знают?
показати весь коментар
10.06.2022 18:30 Відповісти
Українська "помилка".
показати весь коментар
10.06.2022 18:30 Відповісти
Просто інші 29% чудово розуміють хто у нас при владі...
показати весь коментар
10.06.2022 18:32 Відповісти
Таляпати язиком - не рови копати !!!
показати весь коментар
10.06.2022 18:32 Відповісти
Гєополітик всіх часів та народів!!!)))
показати весь коментар
10.06.2022 18:33 Відповісти
якщо не раувати бидло, то народ здебільшого у нас проєвропейський

тільки но чиновники та "радники" - хабарники візантійські та баскаки ординськи за натурою, як і їх класові брати за поребриком, і зупинять їх лише грати або куля
показати весь коментар
10.06.2022 18:34 Відповісти
та ладно. Европейські налаштування? У Болгарії процент жидів вдвічи більше ніж у Україні - у нас 0,6%, у Болгарії більше 1%. Але покажить мені для початку хоч одного жида у Парламенті Болгарії - тоді й розмовляйте про европейські налаштування українців!

У українців ПРО-ІЗРАЇЛЬСЬКИ налаштування, бо українці ввіжають на на верхівці соціальної піраміди повинні бути обов'язково жиди, й тільки жиди - а в якому разі не українці.
показати весь коментар
10.06.2022 18:45 Відповісти
не треба за всіх казати. Особисто я так ніколи не вважав і таких не знаю
показати весь коментар
10.06.2022 18:57 Відповісти
але ж ви можете побачити легко - кого українці вибрали на саму верхівку соціальної піраміди
при тому що вибори відносно вільні (є деякими невеличкими винятками, які відразу розголошуються). Тобто 90% українців від усіх приблизно 40 мільонів вибирають своїми керівниками виключно жидів - так? ви ж не будете заперечувати що 36 мільонів з 40 мільонів вибирають своїми представниками у владу саме жидів?

там може Україні простіше проситися до Ізраілю? Бо у Европі немає такого трешу, навіть коли відсоток жидів вдвічи більше ніж в Україні. Наприклад у Парламенті Болгарії немає жодного жида, хоча їх живе відносно України вдвічи більше.
показати весь коментар
10.06.2022 19:04 Відповісти
Що каломой або інший хєр з обмеженого кубла, запропонує, серед того і будемо вибірати "відносно вільно"...
показати весь коментар
10.06.2022 19:30 Відповісти
а ещё буба летает во снах на ф-35...
показати весь коментар
10.06.2022 18:37 Відповісти
про Сіру Зону він каже правильно. Дуже правильно. Але чи не є сам Зеленський "сірою зоною". Хто размінував Чонгар? Хто заборонив телеканали, не російскі - а наші патріотичні? Хто чотири раз збіг від повісток в военкомат, а замість них давав у Мордорі концерти, та покупав квартири в Криму? Я розумію бажання відпочивати на морі, але у Болгарії або Румунії або Турції квартири набагато дешевше ніж у Криму. Хто надів косоворотку на день вшиванки? Хто ж совок, хто сіра зона та ПушкіноДрочер? Чи не сам Зеленський та його оточення?
показати весь коментар
10.06.2022 18:38 Відповісти
Ога-ога… тільки як пояснити, що поки європейці і американці фінансують захист України, ваших чиновників ловлять на кордоні із шаленим кешаком і брюліками!? І цей чувак навіть не в розшуку! Як ви так ******** кацапську операцію по дескредитаціі України!? Чи це Ваня Баканав спецом так влаштував!?
показати весь коментар
10.06.2022 18:40 Відповісти
і це в той час, коли розглядається членство України в ЄС!!!
показати весь коментар
10.06.2022 18:41 Відповісти
ошибочка.....73,3 % старая методичка тоже должна работать.некоторые тезисы нужно правда изменить
показати весь коментар
10.06.2022 18:41 Відповісти
66% согласны, что "Украина должна вступить в ЕС, когда будет готова", а 71% считают, что Украина является частью европейской семьи.

На вопрос о согласии вступления Украины в ЕС, когда она будет готова, наибольшую поддержку продемонстрировала Литва - 58%, наименьшую - Венгрия (15%). https://www.dsnews.ua/world/dvi-tretini-yevropeyciv-vvazhayut-shcho-ukrajina-maye-vstupiti-do-yes-koli-bude-gotova-opituvannya-06052022-458789

Обычное зеленое передергивание фактов...
показати весь коментар
10.06.2022 18:41 Відповісти
бабки за Оман, асфальтом и ковидом закиньте в бюджет гнидки, на отстройку утраченного людьми жилья вместо беспроцентных кредитов. Власть виновна в войне
показати весь коментар
10.06.2022 18:42 Відповісти
71 відсоток європейців вважають Україну частиною європейської сімʼї, досі є політичні скептики, які вагаються, чи дозволяти нам рух до Європейського Союзу?

Так то вони Україну вважають. А до "вас" є питання. В "вас" перемовини за громадянство з падлюками, на яких ЄС заради України наклав санкції
показати весь коментар
10.06.2022 18:44 Відповісти
Де він ті відсотки бере ?
показати весь коментар
10.06.2022 18:44 Відповісти
Поболтать - это профессия нашего Зе - президента. Толку с того кандидатства, Турция уже 20 или 30 лет кандидат, а воз и ныне там. Так и мы будем...
показати весь коментар
10.06.2022 18:45 Відповісти
зелений підрахуй?
показати весь коментар
10.06.2022 18:48 Відповісти
Якщо клоун читає коментарі на Цензорі, нехай не каже що мало. Чого вартий те і отримуй, нездара зелена.
показати весь коментар
10.06.2022 19:02 Відповісти
Треба поменше лялякати про них, а в себе швидко демонтувати олігархічну систему. То буде й інше відношення.
показати весь коментар
10.06.2022 19:07 Відповісти
тогда должны европейские законы приниматься и стандарты, а не бояться собственной тени
показати весь коментар
10.06.2022 20:16 Відповісти
якусь дурню несе
показати весь коментар
10.06.2022 20:19 Відповісти
Апять я не винаватая
показати весь коментар
10.06.2022 20:46 Відповісти
а 73% українців вважали(а мо й досі вважають) серіал ,,С Н" правдою.
показати весь коментар
10.06.2022 21:08 Відповісти
Вечерний мудозвон
показати весь коментар
10.06.2022 21:14 Відповісти
Вагаються не за народ України. До українців вже звикли звідусіль. Виявилось, шо ми не бомжі, не бандити, не крадії. Звичайно, є винятки серед усіх народів. А вагаються за вас, ЗЕ-команду. Якщо б була можливість увійти до ЕС без вас, ми б вже давно були там.
показати весь коментар
10.06.2022 21:35 Відповісти
Політики Європи вагаються бо бачать біля тебе Володя всіх пташенят Януковича, які брехали, брехали, а потім відмовилися від підписання асоціації. Це ж твоє Володя обличчя, а не Украни. Гарантую, що після виборів з новим Президентом за пів року ми ці документи підпишемо, бо європейці не такі дурні, як ви про них думаєте, вони не кидаються брудники словами як Боневтік, а мовчки роблять свою справу. Така вона Європа.
показати весь коментар
10.06.2022 21:39 Відповісти
 
 