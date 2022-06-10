71% європейців вважають Україну частиною європейської сімʼї, але політики досі вагаються, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав європейських політиків не вагатися з рішенням щодо надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу, адже громадська думка на боці України.

Про це він заявив на щорічному Копенгагенському демократичному саміт, інформує Цензор.НЕТ.

"На українському кордоні, на українському Донбасі, під Харковом, на півдні України ми можемо зараз бачити, що український народ справді готовий підкріпити слова про свою незалежність відповідними діями на захист незалежності. Але де той кордон, на якому буде видно, що і Європа готова підкріпити всі важливі для себе слова відповідними діями?

Чому, якщо опитування показують, що 71 відсоток європейців вважають Україну частиною європейської сімʼї, досі є політичні скептики, які вагаються, чи дозволяти нам рух до Європейського Союзу?

Чому, якщо базові цінності Європи передбачають, що кожен народ має однакове значення і його мають однаково поважати, українському народу так довго говорять про те, що він повинен залишитись у "сірій" зоні між Європейським Союзом і Росією?

Чому, якщо Росія цинічно порушує буквально всі життєво важливі документи міжнародного права, досі залишаються ті, хто вагається, чи блокувати будь-які відносини з такою державою?

Тож перше – треба нарешті прибрати цю "сіру" зону, яка так спокушає російську державу. Треба переходити до дій від слів про те, що Україна – це частина європейської сім'ї. Найближчими тижнями Євросоюз може зробити історичний крок, який доведе, що слова про приналежність українського народу до європейської родини не є порожніми", - сказав Зеленський.

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На думку Зеленського, майбутнє Європи наразі залежить від готовності демократичного світу перейти від слів про права людини, демократію, свободу і право націй на самовизначення до прямих й однозначних дій.