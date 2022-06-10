Німеччина з січня до травня на 60% збільшила імпорт із Росії у порівнянні з 2021 роком, - посол Мельник
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З початку січня до кінця квітня Німеччина на 60% наростила імпорт із країни-окупанта Росії у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.
Такі дані навів український посол у Берліні Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Він навів як доказ статистку щодо імпорту/експорту від Східного комітету німецької економіки.
"Це божевілля. Попри агресивну війну Росії (початок вторгнення – наприкінці лютого. - Ред.), Німеччина <...> перевела Москві ще майже 6 млрд євро", – розповів дипломат.
За даними таблиці, торгівля між Німеччиною й Україною в той же період впала на 11%.
Топ коментарі
+33 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар10.06.2022 18:39
+27 Vitalii Vitalii deca3708
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+25 Mykola Trofimenko
показати весь коментар10.06.2022 18:39
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Будь ласка, зачекайте...
***** хочет внести раскол в ЕС
Максимально уменьшить помощ ЕС Украине
На "русификацию" Германии потрачені величезні гроши.
ЗЕкоманда допомогає *****, як може.
А ви для чого допомогаєте *****?
Такою є реальність європейсько-російської енергетичної взаємозалежності, яка змушує українську владу забезпечувати транзит палива, необхідного дружнім державам у Європі, але одночасно гарантує валютні доходи агресору. У ЄС мають намір якнайшвидше знизити таку залежність, але на це - такою є широко поширена думка - піде як мінімум кілька років. А опалювати житло й забезпечувати промисловість вуглеводневою сировиною треба зараз.
а нові джерела поставок будуть розширюватись але не так швидко, що дасть можливість Ху..лу переорієнтуватись на Китай якому закрили постачання вугілля з Австралії...
Тому якщо ЄС навіть закупить арабский газ, ті країни азії що раніше закупляли там перейдуть на російський, у них також немає вибору...
Наростити арабам більший об'єм потрібен час і великі інвестиції, взагалі в ідеалі для нас якби Турки і Ізраєль покінчили з Асадом поки там немає москалів, тоді б багато газових проблем рішились б швидше... будівництво трубопровода...
Відкрию вам велику таємницю то Польща і думаєте звідки в України реверсний газ.... зараз ми його не купляємо тому що літо і підприємства стоять але до зими все сумно....
Це просто ЖЕСТЬ!
Тут деякі "індивіди" Німеччину в союзники України записують.
тим більше країні у якої війна 8 років і яка дозволила підірвати свої склади з БП і нічого зовсім не зробила для своїх ВПС і ППО а щей умудрялась продавати озброєння а не забезпечувати свою армію....
щас расплачусь. А то что они неграм с арабами много виділяють на підтримку много лет вас не смущает? то в ноги им поклониться??! им помогают, и нам тогда должны
Чомусь переконаний, що такі коменти йдуть переважно від Зе-электорату, який таки відрізняється менталітетом обмеженим кварталом.
чи ви двоє - це і є обіцяна допомога?
Ганьба послу Мельнику! Це саме він винен у розв'язуванні 2-ї Світової війни!
а українці то як нові євреї, фашисти прагнуть їх знищити
Верхівка Німеччини куплена на роки вперед, нажаль ...
Але пересічні німці потроху прозрівають ....
Своей работой он приносит вред взаимоотношениям Украины и Германии, не имеет понятия
что не должен вести себя дипломат, как торговец рыбой на Одесском привозе, но те ещё хорошо воспитаны и не хамят , как это высокопоставленное лицо. Очевидно, это делается специально. Как результат- выступления Шольца, что он не доверет власти Укрины. Я бы на месте СБУ проверила связи этого гражданина, по чьей методичке он работает, поискала бы русский след.
Не надо думать, что все страны живут как в Украине. Украинское руководство вообще за гранью понимания. В Германии канцлер просчитывает реальные возможности страны и старается, чтобы
жизнь граждан не ухудшалась. Надо всё время балансировать. Вы знаете, сколько получает там
каждый украинский беженец: 400 евро +бесплатное лечение + оплата квартиры. И всё за деньги
налогоплательщиков. Предоставление возможности работать также. Они делают, что могут, учитывая интересы СВОЕЙ страны. Поэтому, перед тем,как смачно плюнуть в колодец, подумайте,
может оттуда пить придётся. А посол Мельник глупый человек, как и вся украинская власть
с её местечковым интеллектом.