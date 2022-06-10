Вилучені правоохоронцями клістрони для зенітно-ракетних комплексів передали оборонному підприємству, - Офіс Генпрокурора
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рішенням суду, вилучені правоохоронцями деталі зенітно-ракетних комплексів - клістрони, передали оборонному підприємству.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Комплектуючі засобів ППО передано для відновлення української техніки.
За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора суд передав оборонному підприємству високотехнологічні прилади, які не виготовляються в Україні та є однією з основних складових зенітно-ракетних комплексів - клістрони.
Вони були вилучені у ході досудового розслідування кримінального провадження в осіб, які незаконно ввезли їх на територію України та планували продати оборонним підприємствам за завищеною вартістю.
Слід зазначити, що ці клістрони у 2021 році були викрадені в одній із військових частин Російської Федерації, а їх вартість складає сотні тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Ці курви дивним чином припиняють контрабанду в Україну запчастин для армії з Рашки, але не спроможні припинити контрабанду за кордон цигарок, бурштину, дерева-кругляка і ввіз в Україну під видом гуманітарки буквально всього.
Зебіли, які виживуть після війни зможуть з гордістю розказувати своїм дітям і внукам як посприяли приходу до влади покидьків, які за 2.5 роки розграбували і в кінець настільки ослабили країну, що зробили їх надто привабливою для нападу для східного *обнутого сусіда. Ця влада і далі втирала громадянам про якийсь уявний план миру зі справжні ворогом, а політичних опонентів розглядала як особистих заклятих ворогів. В результаті "мирного плану" *********** вся країна отримала війну. От суки з числа 73% живіть тепер далі з цим...
Вони що, на цьому піаряться тепер?
Типу ми їх повинні похвалити за принциповість?..
Найганебніша справа в новітній історії України. Справа "Свинарчуків", на якій Зеленський в'їхав у владу, брехлива від початку і до кінця.
За Порошенка наші викрали ці деталі на оборонних заводах росії. Під час війни, на підприємствах нашого ворога.
Привезли в Україну і встановили на наших системах ППО, тому що у нас вони не вироблялися. Це була блискуча спецоперація, відчайдушна.
Після приходу Зе перше що зробили нові обличчя - здали росіянам канали поставки і людей, які добували життєво важливе обладнання для України.
На росії тоді багатьох посадили по цій справі, як от Дениса Лобова (9 років і шість місяців) і Арарата Хачатряна (10 років і п'ять місяців).
І друге досягнення наших прокурорів - вони зняли клістрони із наших зенітно-ракетних комплексів.
Тобто коли у березні Вова трусив за барки західних лідерів - закрийте наше небо!!! - йому треба було менше кричати на захід, а більше всередину організму. Можна було розпитати на 100 процентів свою людину у Генпрокуратурі, чому у нас діряве небо, і чому Харків, Чернігів, Житомир і Маріуполь лишилися без захисту.
А тепер вони з помпою повертають клістрони ЗСУ.
А убитих нам хто тепер поверне?
https://t.me/nuts_roses/1118
Хер би ***** наважився....
Эти клистоны еще проверить надо - 100%, что они все повреждены.
ZE-*****
тепер клістрони доводиться повертати ЗСУ
Такое уже провернули в 20 году---и ничего! Вот в 21 опять повторили...
Зебилы, вам все еще по приколу???
Ви тепер ці клісторни собі в жопу засуньте!
Скільки ж людей можна було б врятувати, якщо б ще до війни їх віддали "оборонному підприємству"!
сер Уінстон Черчиль
у тому числі самі вирішемо цю гидку заморочку з клістронами та шкідниками в прокуратурі....
Спочатку вилучаємо клістрони, потім три місяці ниємо, щоб нам добрі дядечки з НАТО закрили небо, потім - о диво! - повертаємо клістрони. Тут тобі й мужність, і мудрість, і патріотизм, і взагалі все, що треба знати про зєкоманду. Здобули.
Порошенко!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Свинарчуки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
УКРАЛИ !!!!!!!!!!!
"Они были изъяты в ходе досудебного расследования уголовного производства у лиц, незаконно ввезенных на территорию Украины и планировавшихся продать оборонным предприятиям по завышенной стоимости.
Следует отметить, что эти клистроны в 2021 году были украдены в одной из воинских частей Российской Федерации, а их стоимость составляет сотни тысяч долларов США", - говорится в сообщении. "
Ким потрібно бути аби їх вилучити чи розмінувати Чонгар?
Но тут вопрос в другом. Серьёзно - Генпрокуратура проявила принципиальность? Спустя более чем 100 дней войны? Да, вы, уроды, просрали эти 100 дней и дали оркам убить тысячи людей имеено тем, что эти клистроны не были возвращены в части сразу после их незаконного изъятия!
Господи, откуда вас понабирали? По какому недобору? Уроды...