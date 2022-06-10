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Рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стане переломним на її шляху до перемоги у війні з Росією, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

стефанчук

Рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу може стати переломним на її шляху до перемоги у війні з Російською Федерацією, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Це не просто рішення, яке буде ухвалено 23-24 червня. Це великий політичний імпульс, який почує Україна", - сказав Стефанчук на зустрічі з нідерландськими колегами – спікером палати представників Вірою Бергкамп і спікером сенату Яном Ентоні Брауном у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Як повідомляє сайт українського парламенту, Стефанчук наголосив, що рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС може стати переломом у війні та дасть мотивацію кожному українцю на його шляху до перемоги у війні з Росією.

За словами спікера українського парламенту, це рішення стане історичним, і на нього чекають усі українські громадяни: і президент Володимир Зеленський, і ті, хто сьогодні перебувають далеко за межами країни, і ті, хто її захищає на фронті.

"Україна чітко розуміє, що рішення про набуття статусу кандидата - це ще не рішення щодо набуття остаточного статусу члена ЄС. Це лише перша відправна юридична точка, після якої треба пройти великий складний шлях. Але Україна готова з честю пройти його і не потребує поблажок", - запевнив Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда вирушає в тур країнами Євросоюзу, щоб переконати дати Україні статус кандидата на вступ в ЄС

Він зазначив, що таке рішення необхідне не лише Україні, а і Європейському Союзу.

"Це рішення потрібне не тільки Україні, це рішення потрібне ЄС. Сьогодні 91% українців підтримують шлях до ЄС, водночас 66% європейців підтримують це прагнення українців", - сказав речник Верховної Ради.

Він висловив сподівання, що не без допомоги Нідерландів рішення буде для України позитивним.

"Зараз настав час Україні відчути захоплення від спільного та потужного рішення всього ЄС… Сподіваюся, що мої аргументи нададуть можливість вам переконати ваших колег. Ви є лідерами в парламенті, на вас орієнтуються дуже багато депутатів. Вірю, що наша довірлива співпраця переросте у позитивне рішення", - наголосив Стефанчук.

Він попросив Бергкамп і Брауна зробити все, щоб надії українських громадян виправдалися. "Ми не можемо змінити географію, але можемо змінити історію. Але самі цього зробити не можемо, нам дуже потрібна ваша підтримка. Для українців це справді дуже важливе рішення, тому прошу вас поставитися з максимальною увагою до його ухвалення", - сказав Стефанчук.

Зі свого боку Бергкамп запевнила, що зрозуміла меседжі Стефанчука. "Будьте впевнені, що ми чітко почули ваше повідомлення і зробимо все можливе, щоб донести його до наших політиків, колег у парламенті", - сказала Бергкамп.

Як повідомлялося, з 9 червня Стефанчук перебуває з робочим візитом у Нідерландах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розраховую, що Україна набуде статусу кандидата в ЄС 24 червня, - Стефанчук

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
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10.06.2022 19:55
+12
ОтдайТЕ бородатую бабушку зеледента в руки американского правосудия и это в разы ускорит наше вступление в ЕС.
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10.06.2022 19:45
+9
а кто тут не готовился и знал о войне? А чинушки?
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10.06.2022 19:35
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Zло буде покарано. Бог не фраєр.
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10.06.2022 19:21 Відповісти
Літакам та геліокоптерам - вічна посадка, кораблям-катерам - вічне дно морське, сульдатам та охвіцерам з генералами безмозглими - земля блетоном. Запрошуємо вас, таргани з болот затхлих, відчути справжній свіжий та небесний подих ЗС України!
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10.06.2022 19:26 Відповісти
Треба поменше лялякати про них, а в себе швидко демонтувати олігархічну систему. То буде й інше відношення.
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10.06.2022 19:28 Відповісти
Интересно, каким образом кандидатство нам поможет? Намек на очередной отказ? Задолбали уже эти мягкотелые чинуши.
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10.06.2022 19:32 Відповісти
Але таких кабанів як стефанчук в Європу не приймають ...
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10.06.2022 19:32 Відповісти
там и своих хватает...\даже не кабанів...\
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10.06.2022 20:05 Відповісти
Не кажи гоп. З кротами в ОПі поводять статусом по губам.
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10.06.2022 19:34 Відповісти
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10.06.2022 19:35 Відповісти
Какое южная страна Франция может иметь отношение к Северному потоку2. Она сторонницей и не являлася.
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10.06.2022 19:47 Відповісти
а кто тут не готовился и знал о войне? А чинушки?
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10.06.2022 19:35 Відповісти
ОтдайТЕ бородатую бабушку зеледента в руки американского правосудия и это в разы ускорит наше вступление в ЕС.
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10.06.2022 19:45 Відповісти
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10.06.2022 19:55 Відповісти
Треба меньш звіздіти,а починати тотальну дегнидизацію України,починаючи з кубел кремлівських гнид на Банковій та Грушевського і далі за ранжиром!!!)))
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10.06.2022 19:49 Відповісти
А підводна лодка ім. Стефанчука, стане переломним моментом ...?
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10.06.2022 19:51 Відповісти
Сегодня бабушки на скамейке остро дебатировали о получении статуса кандидата в ЕС Украиной. Консенсуса не получилось
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10.06.2022 19:54 Відповісти
Наши проблемы не столько в отдельных действиях властей и политиков как в системе.

Нам необходимы системные изменения. То есть демонтировать олигархическую систему.

Такую систему создал Кучма, но ни одна из последующих властей и не задумывалась об ее ликвидации. Всех политиков такая система устраивала.
А нам только назойливо и цинично вдалбливали, что у нас одна из наивысших демократий в мире.
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10.06.2022 19:54 Відповісти
как ты планируеш ее демонтировать? посадить всех?
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10.06.2022 20:04 Відповісти
Имеешь ввиду всех посадить и все забрать и разделить? Не надо распространять подобные примитизации, а постарайся думать. Даже в том, что я уже написал есть о чем подумать.
Я сказал о системных изменениях, поэтому твой вопрос не в место.

Конкретный ответ в следующем комментарии.
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10.06.2022 20:36 Відповісти
Я уже сказал, что необходимы системные изменения. Это в первую очередь. Чтобы демонтировать олигархическую систему. Это значит что, в первую очередь, изменить соответствующие законы. Не какие-то там законы, а убрать законы которые есть фундаментом олигархической системы и принять такие, которые будут опорой демократической системы. Здесь очень много простого, но наши политики не хотят этого делать.

В комментариях цензоранета предлагались конкретные изменения, но эти предложения утонули в болоте.

Посадка ворюг это не системные изменения, но в придачу к системным изменениям они тоже сыграли бы очень положительную роль.
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10.06.2022 20:38 Відповісти
Пожалуй стоит еще добавить. Нужны такие законы, которые резко уменьшат вереятность прихода к власти ставленников олигархата. Сейчас приход таких с вероятностью 100%.
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10.06.2022 20:49 Відповісти
Затвердіть прокурора САП , і шанси України стати кандидатом до ЄС виростуть в рази..
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10.06.2022 19:56 Відповісти
ага, а бабло мить на всьому потім як?
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10.06.2022 20:05 Відповісти
Какого прокурора САП затвердити? того который дело на тартарова открыл (первого зам. ермака)? а дальше что? на Ермака выдут? а там и на самого себя за пару дней. Зачем нам такая Украина если в ней нет зеленского с любими друзями? Макронам легче уговорить путин разминировать черное море, чем уговорить Зе утвердить независимого прокурора в обмен на членство Украины в ЕС и план Маршала.
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10.06.2022 20:45 Відповісти
Угу... у путлера появится повод больше ракет выпустить по кандидату...
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10.06.2022 20:05 Відповісти
прям більше ніж вже випстили?
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10.06.2022 20:07 Відповісти
Стефанчук рішеннями ВР зраджує країну кожний день, але для піару щось базікає про перемогу.
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10.06.2022 20:05 Відповісти
Це не просто рішення, яке буде ухвалено 23-24 червня. Це великий політичний імпульс, який почує Україна" засунь собі в з,,,ницю цей імпульс. Україні і її народу не імпульси європейських прорашистських шлюх потрібні .а зброя і фінанси.
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10.06.2022 20:19 Відповісти
Вже до політравми доводять оті ваші щоденні "переломи". Щурня зелена!
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10.06.2022 20:23 Відповісти
давай без поросячего восторга... пока ...а то потом видно будет
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10.06.2022 21:09 Відповісти
******************, а я думал оружие и вины
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10.06.2022 22:15 Відповісти
 
 