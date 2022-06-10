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Німеччина оголосила пакет медичної підтримки України: допоможе з протезування та направить 200 хірургів і лікарів швидкої

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

медицина

Німеччина надасть медичну підтримку Україні, допомагаючи з протезуванням, створенням травматологічних центрів та направить своїх лікарів.

Про це повідомило міністерство охорони здоров’я Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У п’ятницю міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах прибув з візитом до Львова. Він заявив, що Україна потребує гуманітарної допомоги так само, як і військової підтримки.

У Львові міністр бере участь у донорській конференції щодо створення реабілітаційного центру для інвалідів війни та відвідує декілька госпіталів.

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Згідно з повідомленням, уряд Німеччини підтримає створення та експлуатацію контейнерних майстерень з виробництва протезів компанії Otto Bock.

За посередництвом міністерства охорони здоров'я 200 хірургів та лікарів швидкої допомоги прибудуть в Україні через Німецьку медичну асоціацію, а лікарня у Берліні проведе навчання для українських лікарів з лікування опіків.

У співпраці з госпіталем Шаріте німецький Інститут Роберта Коха найближчими тижнями підключить кілька додаткових лікарень в Україні до телемедичних консультацій для лікування пацієнтів із тяжкими травмами.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляє, що з початку вторгнення Росії в Україну було зареєстровано близько 290 атак РФ на медичні установи.

Міністерство додало, що уряд Німеччини надав Україні медичну допомогу на суму близько 100 мільйонів євро, а галузь охорони здоров'я Німеччини пожертвувала понад 100 мільйонів євро.
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Топ коментарі
+17
Дайте вгадаю німецьки лікарі поїдуть до Греції, а Греція напрвить своїх інтернів до України і то наступного року
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10.06.2022 19:42
+11
Litva za 1.5mln evro podarit antidronov 110 stuk pocti polovinu togo sto nuzno Ukraine.Vas glavnokomandujuci Zaluzni ukazal casti gde i skolko budet peredano,
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10.06.2022 20:03
+7
Takze liudi Litve vybrali imia dlia Bayraktara sto podarit Litva vam, vypustit nakleijki,i drugoje vse dengi s etogo pojdut takze Ukraine
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10.06.2022 20:07
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Дайте вгадаю німецьки лікарі поїдуть до Греції, а Греція напрвить своїх інтернів до України і то наступного року
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10.06.2022 19:42 Відповісти
А наши врачи сюда. Логично. Еще на пол ставки сказали перейти. Сегодня просили устроить. 1800 пока берут
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10.06.2022 19:44 Відповісти
бляха муха, это уже не смешно
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10.06.2022 19:47 Відповісти
Напевно, для ЦІЄЇ підтримки НЕ ПОТРІБНА БУЛА віза Канцлера...
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10.06.2022 19:53 Відповісти
Будем надеяться.
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10.06.2022 19:54 Відповісти
Если смотреть на их обещания по военной технике, то спасиба канешна .... но идите уже лесом, обещатели ... от правительства Германии можно "ставить лайки" в сообщениях только после фактического оказания/поставки помощи
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10.06.2022 19:56 Відповісти
Зараз інфа дійде до Шольца, та він все заблокує.
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10.06.2022 19:57 Відповісти
У якому тисячилітті???🤔🙄😏
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10.06.2022 20:00 Відповісти
Litva za 1.5mln evro podarit antidronov 110 stuk pocti polovinu togo sto nuzno Ukraine.Vas glavnokomandujuci Zaluzni ukazal casti gde i skolko budet peredano,
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10.06.2022 20:03 Відповісти
Takze liudi Litve vybrali imia dlia Bayraktara sto podarit Litva vam, vypustit nakleijki,i drugoje vse dengi s etogo pojdut takze Ukraine
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10.06.2022 20:07 Відповісти
Велике вам, людське, ДЯКУЮ, Друзі.
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10.06.2022 21:13 Відповісти
Вдають,що не розуміють ті німці(Дякуємо звичайно за медичну допомогу,але це москалів не спинить ,нажаль.Гіпотетично,воїнам ,котрим надається допомога,це може бути лиш відтягуванням смерті,у випадку приходу москалів.Як вони чинили з атошниками на окупованих територіях?((((
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10.06.2022 20:16 Відповісти
Верхи на гепардах
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10.06.2022 21:04 Відповісти
Які всі вумні,як зе,і те їм не те і не так,дають зброю ,довго і мало,присилають допомогу і фахівців ,знову фе,свого зробити кебеки не хватило,а тепер носом крутять гниди!
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10.06.2022 22:07 Відповісти
які добрі німці: танки щоб запобігти каліцтву українців не дадуть, а протези пришлють
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11.06.2022 00:11 Відповісти
 
 